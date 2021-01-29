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РБ Лейпциг - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги
РБ Лейпциг – Байер Леверкузен: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 января ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Бундеслига, 19-й тур
30 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 19:30 “Байер” Леверкузен
Телетрансляция – Megogo
“РБ Лейпциг” в домашних матчах пропустил всего шесть голов, “Байер” в выездных – семь. Не трудно догадаться, что обе команды лучшие в Бундеслиги по показателю “пропущенные голы” (17 и 18 соответственно). Это им не очень помогает в погоне за “Баварией”. Второй круг едва только начался, а “Лейпциг” уступает лидеру уже семь очков, а “Байер” – все десять.
“Лейпциг” и “Байеру” проиграли в прошлом туре. РБ неожиданно уступил аутсайдеру “Майнцу” (2:3), а Леверкузен не смог справиться с “Вольфсбургом” (0:1). Юлиан Нагельсманн не был доволен усердием своей команды в игре с “Майнцем”, полагая, что его команда не вступала в активно в борьбу и полагалась только на свои футбольные качества. Кроме того, тренер “Лейпцига” перед игрой с Леверкузеном решил улучшить тактическую подготовку своей команды, и в понедельник, вместо отдыха, команда более часа провела за видеоанализом.
“Байер” проиграл четыре из шести последних матчей Бундеслиги, но при этом остается на третьем месте. Леверкузен часто страдает из-за плохой реализации, как например в игре с “Вольфсбургом” в последнем туре. Тем не менее за игрой “Байера” все равно приятно смотреть. Петер Бос предсказывает, что будет интересный матч: “Мы играем в красивый и атакующий футбол, как и “Лейпциг”. Вы должны завтра включить телевизор, чтобы посмотреть наш матч”.
“Байер” остается без травмированных Ариаса, Баумгартлингера, Паулиньо и Вайзера. Коронавирус подтвердился у Амири. У “Лейпцига” восстановились Поульсен, Конате и Кампль, но небольшую травму получил Форсберг, из-за чего он не сыграет в субботу. По-прежнему травмированы Хенрихс, Лаймер и Собослаи.
Ориентировочные составы
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиєле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Нкунку, Ольмо – Серлот
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Арангис, Демирбай – Бєйли, Шик, Диаби
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер
В девяти последних матчах между “Лейпцигом” и “Байером” РБ выиграл четыре раза, еще четыре матча закончились ничьими. Команда Нагельсманна не часто выигрывает у команд первой четверки, не стоит удивляться, и если в этот раз “Лейпциг” поделит очки со своим конкурентом. Обе команды не играют результативно в последних матчах, а учитывая их показатели игры в обороне, много голов быть не должно. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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