Бавария - Хоффенхайм. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 19-й тур

30 января. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 16:30 “Хоффенхайм”

Телетрансляция – Megogo

“Бавария” выиграла три последних матча Бундеслиги, в играх с “Аугсбургом” и “Шальке” мюнхенцы смогли не пропустить. Впервые в сезоне “Бавария” провела два подряд матча на ноль. “Аугсбург” имел хорошие моменты и не реализовал пенальти, немного повезло мюнхенцам в игре с аутсайдером, но победы остаются. Благодаря нестабильной игре конкурентов команда Ханси Флика увеличила свой отрыв в турнирной таблице.

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55-летний тренер оптимистичен перед игрой с “Хоффенхаймом”. В начале недели игроки “Баварии” получили два днях выходных, а затем тренировались с хорошей интенсивностью. “Мы хорошо подготовились к игре с “Хоффенхаймом”, и после трех побед подряд, хотим снова победить”, – рассказывает Флик.

Именно “Хоффенхайм” нанес “Баварии” первое поражение в нынешнем сезоне. После изнурительной победы в Суперкубке УЕФА над “Севильей”, “Бавария” проиграла во втором туре Бундеслиги агрессивному и энергичному “Хоффенхайму” со счетом 1:4. “Они будут играть в субботу, помня о результате первого матча, – считает тренер “Хоффенхайма” Себастьян Хенесс, племянник почетного президента “Баварии” Ули Хенесса. – Как это на них повлияет, не могу судить. В Мюнхене мы снова хотим быть амбициозными и смелыми, как в первом матче. Посмотрим, будут ли у нас шансы”.

После победы над “Баварией” во втором туре, “Хоффенхайм” не мог выиграть в семи матчах Бундеслиги подряд. Различные кадровые проблемы мешают TSG демонстрировать стабильную игру и добиваться стабильных результатов. В последних двух турах “Хоффенхайм” добыл две победы 3:0, но в соперниках у команды Хенесса были проблемные “Герта” и “Кельн”.

“Хоффенхайм” сыграет против лидера не в оптимальном составе. Вне игры остаются Акпогума, Бичакчич, Гайгер, Хюбнер, Сессеньон и Стафилидис. Под вопросом Гриллич, Сков и Фогт. У “Баварии” положительные тесты сдали Горетцка и Мартинес, травмирован Толиссо.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Мусиала – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Нордтвейт, Пош – Гачинович, Руди, Самассеку, Йон – Баумгартнер – Бебу, Крамарич

Прогноз на матч Бавария – Хоффенхайм

Начиная с сезона 2016/17 “Хоффенхайм” взял 13 очков матчах с “Баварией”, больше всех в лиге. Четыре победы, одна ничья, четыре поражения. В последнем матче между командами на “Альянц-Арене” также выиграл “Хоффенхайм”, но с “Рекордмайстером” тогда еще работал Нико Ковач. У “Баварии” уже давно не было возможности провести недельный цикл подготовки, и мюнхенцы смогли немного перевести дух. Игра “Баварии” не вселяет стопроцентной уверенности, но “Рекордмайстер” стабильно побеждает. Прогноз – победа “Баварии” 2:0 и гол Левандовского.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.