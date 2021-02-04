Герта - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 20-й тур

5 февраля. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин 21:00 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Серия из четырех побед подряд позволила “Баварии” оторваться от конкурентов, которые стабильно теряют очки. В Бундеслиге сыграно только 19 туров, но вопрос с чемпионством фактически решен – мало кто сомневается в том, что “Рекордмайстер” не растратит свое семиочковое преимущество над “Лейпцигом”. Другие команды проигрывают “Баварии” десять и больше очков.

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Ханси Флик ожидает от своей команды продолжения победной серии: “Мы хотим выиграть в пятом матче подряд и показать всей Бундеслиге, что мы вернулись”. По словам главного тренера “Баварии”, он впечатлен игрой команды, тем, с какой интенсивностью она проводит матчи, а также тем, что она просто получает удовольствие от футбола.

Далеко не все так радужно у “Герты”. Скорее, наоборот. Берлинский клуб занимает пятнадцатое место в Бундеслиге, проиграв десять из 19 матчей чемпионата. После поражения “Вердеру” в позапрошлом туре (1:4) лишились работы главный тренер “Герты” Бруно Лаббадиа и спортивный директор Михаэль Преетц.

В последний год-два “Герта” получила от новых инвесторов немало средств на усиление команды, но состав был собран не самым удачным образом. В команде явно не было лидера, возможно поэтому “Big City Club” подписал зимой в качестве свободного агента 33-летнего Сами Хедиры. Позиция центрального полузащитника в усилении не нуждалась, но чемпион мира-2014 может помочь своим опытом выбраться команде из ямы.

До конца сезона “Гертой” будет руководить Паль Дардаи. В первом матче под его руководством берлинцы уступили “Айнтрахту” (1:3). Календарь у “Герты” не самый приятный. После матча с “Баварией” берлинцы встретятся с “Штутгартом”, “Лейпцигом” и “Вольфсбургом”. Есть ли у “Герты” шансы в матче против “Баварии”? Дардаи сохраняет надежду: “Если у “Баварии” будет хороший день, у нас шансов. Но если у них не будет хороший день, можно что-то сделать”.

У “Герты” больше кадровых проблем. С “Баварией” не сыграют Боята, Дилросун, Кордоба и Платтенхардт. Потери мюнхенцев – Хави Мартинес и Леон Горетцка.

Ориентировочные составы

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт – Аскасибар, Хедира – Лукебакио, Гендузи, Кунья – Пентек

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис – Киммих, Рока – Сане, Мюллер, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Герта – Бавария

В последних четырех турах “Бавария” пропустила всего два гола. Это большое достижение, учитывая, что в предыдущих 15 турах мюнхенцы пропустили 24 гола. “Герта”, наоборот, стала значительно хуже обороняться, пропустив десять голов в трех последних турах. В нынешнем состоянии берлинцы не соперник чемпиону. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.