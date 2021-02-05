Фрайбург - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 20-й тур

6 февраля. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Вместо борьбы за “серебряную салатницу” с “Баварией”, или хотя бы имитации этой борьбы, Дортмунд погряз в толкотне за места в Лиге чемпионов. “Бавария” и “РБ Лейпциг”, вероятно, уже не будут сдвинуты с первых двух мест, а на остальные две позиции претендуют пять команд, среди них и Дортмунд. “Черно-желтые” пока шестые и качество их игры не обнадеживает.

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“Боруссия” просто не способна провести несколько матчей подряд на высоком уровне. В чемпионате победы над “Вольфсбургом” (2:0) и “Лейпцигом” (3:1) сменились невыразительными матчами с “Майнцем” (1:1), “Байером” (1:2) и Гладбахом (2:4). В прошлом туре Дортмунд добыл волевую победу над “Аугсбургом” (3:1), но посреди недели с трудом обыграл в Кубке середняка второй лиги “Падерборн”, забив победный гол лишь в овертайме (3:2).

В субботу “Боруссия” сыграет с “Фрайбургом”, крепким середняком чемпионата. Главный тренер BVB Эдин Терзич назвал предстоящего соперника Дортмунда “очень неприятным”. По его словам, “Фрайбург” играет в “командный, очень интенсивный футбол” и отметил то, как они действуют при стандартах. “Фрайбург” действительно занимает второе место в Бундеслиге по количеству голов после угловых, и третье – в атаке вторым темпом.

В пользу “Фрайбурга” также говорят показатели на “Шварцвальд-Штадионе” (четыре победы и две ничьи в последних шести матчах), и последние неудачи Дортмунда на выезде (три поражения в четырех турах). Однако главный тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх называет всю эту статистику условной, учитывая, что команды играют при пустых трибунах.

Интересно, что “Боруссия” Дортмунд – единственный клуб Бундеслиги, которого не обыгрывал “Фрайбург” Штрайха. В целом BVB не проигрывает SC в последних 19 матчах (16 побед, три ничьи).

Основной центрбек “Боруссии” Матс Хуммельс, не игравший с “Падерборном”, должен вернуться в основу BVB. Вне игры остаются вратарь Бюрки, а также Азар, Шмельцер, Витцель и Загаду. “Фрайбург” остается без Квона и Шаллаи.

Ориентировочные составы

“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде – Шмид, Сантмария, Хефлер, Гюнтер – Хелер, Демирович, Грифо

“Боруссия”: Хитц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Дилэйни – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

Прогноз на матч Фрайбург – Боруссия Дортмунд

“Боруссия” сыграла 120 минут посреди недели в Кубке, в то время как “Фрайбург” мог целенаправленно готовиться к матчу чемпионата. В этом большое преимущество команды Штрайха. В прошлом туре “Фрайбург” проиграл “Вольфсбургу” 0:3, но "волки" сейчас представляют собой более цельную команду, чем Дортмунд. Ничья не станет сенсационным результатом, но более надежным вариантом станет ставка “обе забьют – да” в 1.60.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.