Шальке - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 20-й тур

6 февраля. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” 16:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo

У “Шальке” осталось 15 туров, чтобы избежать вылета. В предыдущих 19 матчах чемпионата “кнаппен” всего однажды выиграли и пять раз сыграли вничью. Остальные 13 поединков закончились поражениями Гельзенкирхена. С такими результатами вылета во второй дивизион точно не избежать.

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Возможно, в Гельзенкирхене мысленно уже готовятся к наихудшему, но надежды на чудо все еще остаются. Трансферная политика “кнаппен” направлена на краткосрочный результат. 20-летний центрбек Озан Кабак отправился в “Ливерпуль”, а на его место до конца сезона был подписан опытный Шкодран Мустафи. Ранее в Гельзенкирхен вернулись Сеад Колашинац и Клас-Ян Хунтелар.

Может ли “Шальке” обыграть “Лейпциг”? Еще одному явному аутсайдеру лиги “Майнцу” это удалось в позапрошлом туре. И футбол “Шальке” не безнадежный. В среду “кнаппен” провели неплохой матч против “Вольфсбурга” в Кубке Германии, создали больше моментов, чем соперник, но все равно проиграли.

“Лейпциг”, в отличие от “Шальке”, из Кубка не вылетел, разгромив “Бохум” (4:0). Команда Нагельсманна находится в промежуточной зоне между лидером “Баварией” и командами, которые борются за остальные места в зоне Лиге чемпионов. Кроме того, “Лейпцигу” предстоит через десять дней сыграть первый матч 1/8 Лиги чемпионов против “Ливерпуля”. До сих пор неизвестно, где состоится этот поединок.

Как бы там не было, для начала “Лейпцигу” нужно взять три очка в матче против “Шальке”. РБ в этой игре не может рассчитывать на Эмиля Форсберга и Джастина Клюйверта, по-прежнему травмированы Лаймер, Хенрихс и Собослаи. В “Шальке” еще не определились, задействовать ли в матче против “Лейпцига” Мустафи, который был в карантине до пятницы. Людевиг, Пасиенсия, Сане и Скрцибски вне игры из-за травм.

Ориентировочные составы

“Шальке”: Ферманн – Беккер , Чау, Настасич, Колашинац – Стамбули, Маскарель – Вильям, Ут, Арит – Хоппи

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Серлот

Прогноз на матч Шальке – РБ Лейпциг

До победы над “Лейпцигом” “Майнц” всего лишь раз набирал три очка в Бундеслиге в одном матче. В такой же ситуации сейчас находится и “Шальке”. Сложно себе представить, что команда Юлиана Нагельсманна второй раз проиграет явному аутсайдеру. Вероятно, РБ проведет не самый яркий матч, но победит. Прогноз – победа “Лейпцига” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.