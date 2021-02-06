  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Хоффенхайм - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Хоффенхайм – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 февраля ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Хоффенхайм - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 20-й тур

7 февраля. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

В 2021-м году “Айнтрахт” – лучшая команда Бундеслиги. Франкфурт набрал 16 очков из 18 возможных и стал мечтать о Лиге чемпионов. “Самое главное – у нас есть баланс между защитой и атакой”, – говорит тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер, отмечая как хорошо играют без мяча игроки группы атаки Андре Силва, Амин Юнес, Даичи Камада и Аймен Баркок.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Схема 3-4-2-1 работает настолько удачно, что Хюттер не спешит вводить в стартовый состав Луку Йовича. Арендованный у “Реала” сербский форвард уже забил три гола, выходя на замену, но вытеснить из основы Андре Силву ему пока не удается. Португалец очень полезен и уже забил 16 голов – больше только у Роберта Левандовского.

В воскресенье “Айнтрахту” будет противостоять “Хоффенхайм”. Команда Себастьяна Хенесса проводит нестабильный сезон, не в последнюю очередь из-за многочисленных травм. У “Хоффенхайма”, в отличие от “Айнтрахта”, нет стабильного сыгранного стартового состава. Однако в январе “Хоффенхайму” удалась неплохая серия. Команда Хенесса не пропускала в трех подряд матчах (две победы и ничья), до поражения “Баварии” в прошлом туре (1:4). “Айнтрахт”, к примеру, сыграл на ноль только в двух матчах сезона.

Тем не менее, “Айнтрахт” много забивает (третья атака в лиге), поэтому может себе позволить пропустить один мяч. Франкфурт в этом сезоне отыгрывался уже девять раз (три победы, шесть ничьих), а сейчас у него самая длинная серия без поражений среди всех команд Бундеслиги (шесть побед, две ничьи).

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Фогт, Пош – Гачинович, Руди, Самассеку, Йон – Баумгартнер – Бебу, Крамарич

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Туре, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Силва

Прогноз на матч Хоффенхайм – Айнтрахт Франкфурт

По котировкам букмекеров шансы команд приблизительно равные. Высокая позиция и последние результаты “Айнтрахта” не означают, что команда Ади Хюттера должна быть фаворитом в матче с нестабильной, но не самой слабой команды Бундеслиги. Однако если отвлечься от цифр, и доверится исключительно визуальному впечатлению, то “Айнтрахт” должен считаться фаворитом. Франкфурт играет зрелищно и уверенно. Прогноз – победа “Айнтрахта” 3:1.

1xbet
3.05
3.88
2.32
Сделать ставку
Favbet
2.98
3.80
2.29
Сделать ставку
Parimatch
2.80
4.10
2.30
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига букмекеры Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) ставки Андрей Крамарич Андре Силва Прогнозы Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...