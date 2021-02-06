Хоффенхайм - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 20-й тур

7 февраля. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

В 2021-м году “Айнтрахт” – лучшая команда Бундеслиги. Франкфурт набрал 16 очков из 18 возможных и стал мечтать о Лиге чемпионов. “Самое главное – у нас есть баланс между защитой и атакой”, – говорит тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер, отмечая как хорошо играют без мяча игроки группы атаки Андре Силва, Амин Юнес, Даичи Камада и Аймен Баркок.

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Схема 3-4-2-1 работает настолько удачно, что Хюттер не спешит вводить в стартовый состав Луку Йовича. Арендованный у “Реала” сербский форвард уже забил три гола, выходя на замену, но вытеснить из основы Андре Силву ему пока не удается. Португалец очень полезен и уже забил 16 голов – больше только у Роберта Левандовского.

В воскресенье “Айнтрахту” будет противостоять “Хоффенхайм”. Команда Себастьяна Хенесса проводит нестабильный сезон, не в последнюю очередь из-за многочисленных травм. У “Хоффенхайма”, в отличие от “Айнтрахта”, нет стабильного сыгранного стартового состава. Однако в январе “Хоффенхайму” удалась неплохая серия. Команда Хенесса не пропускала в трех подряд матчах (две победы и ничья), до поражения “Баварии” в прошлом туре (1:4). “Айнтрахт”, к примеру, сыграл на ноль только в двух матчах сезона.

Тем не менее, “Айнтрахт” много забивает (третья атака в лиге), поэтому может себе позволить пропустить один мяч. Франкфурт в этом сезоне отыгрывался уже девять раз (три победы, шесть ничьих), а сейчас у него самая длинная серия без поражений среди всех команд Бундеслиги (шесть побед, две ничьи).

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Фогт, Пош – Гачинович, Руди, Самассеку, Йон – Баумгартнер – Бебу, Крамарич

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Туре, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Силва

Прогноз на матч Хоффенхайм – Айнтрахт Франкфурт

По котировкам букмекеров шансы команд приблизительно равные. Высокая позиция и последние результаты “Айнтрахта” не означают, что команда Ади Хюттера должна быть фаворитом в матче с нестабильной, но не самой слабой команды Бундеслиги. Однако если отвлечься от цифр, и доверится исключительно визуальному впечатлению, то “Айнтрахт” должен считаться фаворитом. Франкфурт играет зрелищно и уверенно. Прогноз – победа “Айнтрахта” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.