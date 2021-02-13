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Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм. Прогноз на матч Бундеслиги
Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 февраля ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
picture-alliance
Бундеслига, 21-й тур
13 февраля. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Хоффенхайм”
Телетрансляция – Megogo
Одной победы Дортмунду будет недостаточно, чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов. BVB отстает от четвертого “Айнтрахта” уже на четыре очка. Это неудивительно – “Боруссия” выиграла всего один раз в последних пяти турах, проиграв три матча. Всего в двадцати сыгранных турах Бундеслиги “Боруссия” проиграла уже восемь раз.
Не в лучшей форме находится и “Хоффенхайм”. После двух разгромных побед над “Гертой” (3:0) и “Кельном” (3:0) команда Себастьяна Хенесса проиграла “Баварии” (1:4) и “Айнтрахт” (1:3). Отсутствие стабильности – вот что объединяет “Боруссию” Дортмунд и “Хоффенхайм”.
В прошлом туре “Боруссия” проиграла “Фрайбургу” пропустив два гола после дальних ударов. Нельзя сказать, что Дортмунд проиграл только из-за невезения и плохой игры второго вратаря Хитца. У BVB были большие проблемы с продвижением мяча через центр поля и построением атак. Достаточно только посмотреть на карту передач.
За исключением 16-летнего Мукоко и Эрлинга Холанда, уровень остальных футболистов “Боруссии” сильно просел. В посредственной форме находятся как ветераны Хуммельс, Джан и особенно Ройс, так и молодые игроки вроде Беллингема и Рейны. Команда и руководство “Боруссии” защищает и.о. тренера Эдина Терзича, но пока складывается впечатление, что он не справляется со своей работы.
Сложно дать оценку деятельности Себастьяна Хенесса в “Хоффенхайме”. В Зинсхайме постоянный кадровый кризис из-за чего Хенессу не удается создать какой-то баланс в игре команды. Самая большая катастрофа в центре защиты. Травмированы Хюбнер, Бичакчич, Нордвейт и Акпогума. Все – центрбеки. Не стоит удивляться тому, что больше “Хоффенхайма” (37) в этом сезоне пропустили “Майнц” (40) и “Шальке” (52), две последних команды лиги. Хотя “Хоффенхайм” пропускает так много не только из-за неудачных действий защитников – к игре TSG без мяча тоже есть вопросы.
Бюрки не успеет восстановиться к игре с “Хоффенхаймом”, поэтому место в воротах займет Хитц. Травмированы также Менье, Витцель, Пищек, Загаду и Шмельцер.
Ориентировочные составы
“Боруссия”: Хитц – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллингем – Мукоко, Ройс, Санчо – Холанд
“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт, Ричардс – Кадержабек, Самассеку, Руди, Грилллич, Йон – Бебу, Крамарич
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм
“Хоффенхайм” закончил прошлый сезон громкой победой со счетом 4:0 над “Боруссией” в гостях. Все четыре гола забил Андрей Крамарич. Сложно представить, что с таким счетом закончится и предстоящая игра. Учитывая оборонительные проблемы “Хоффенхайма” и “Боруссии”, обе команды обменяются голами. Но у BVB больше шансов на победу. Прогноз – победа “Боруссии” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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