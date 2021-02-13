Айнтрахт - Кельн. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 21-й тур

14 февраля. Леверкузен, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт 16:30 “Кельн”

Телетрансляция – Megogo

На прошлых выходных “Кельн” неожиданно переиграл в Рейнском дерби “Боруссию” Менхенгладбах, выиграв в выездном матче на “Боруссии-Парк” со счетом 2:1. Ранее в чемпионате “козлы” выиграли у “Боруссии” Дортмунд и отбирали очки у “Лейпцига” и “Вольфсбурга”. “Кельну” нет причин кого-то опасаться.

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Также серия удачных результатов (три победы в четырех турах) позволила “Кельну” немного оторваться от зоны вылета и вздохнуть спокойнее. Но в предстоящем туре “козлов” вновь ожидает непростой соперник – “Айнтрахт” Франкфурт, лучшая команда Бундеслиги 2021 года.

Начиная с января “Айнтрахт” набрал 19 очков из 21 возможных, а форвард Франкфурта Андре Силва забил больше всех – восемь голов в шести матчах. “Люди говорят об атакующей мощи “Айнтрахта”, но все начинается с их сильных подкатов, – говорит тренер “Кельна” Маркус Гисдоль. – Физически это одна из самых стабильных команд в лиге. Это ключ к их сильной игре”.

“Айнтрахт” по-настоящему впечатляет. Семь побед в последних восьми турах сделали Франкфурт одним из претендентов на зону Лиги чемпионов. Ади Хюттер не скрывает своего удовольствия от происходящего. “Команда находится в отличном настроении, мы много смеемся, и я очень доволен работой на тренировках. Мы знаем, что расслабляться и впадать в эйфорию нельзя. Парни очень тяжело работают”.

“Айнтрахт” играет зрелищно и в последних девяти матчах Бундеслиги забивал как минимум два гола. В последних 13 матчах “Айнтрахт” забивал первым. Франкфурт дает шансы и соперникам, регулярно пропуская по одному голу. Только в двух турах из 20 “Айнтрахту” удалось не пропустить. Но чаще Франкфурту удается забить больше соперника.

Хорошее настроение в “Айнтрахта” и из-за отсутствия травмированных футболистов. У “Кельна” вне игры Борнаув, Андерссон и Кайнц, под вопрос участие в игре с Франкфуртом Хектора, Якобса и Вольфа.

Ориентировочные составы

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Силва

“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Мере, Чихос – Эхизибуэ, Скири, Озджан, Яннес Хорн – Дуда, Реджбечай – Деннис

Прогноз на матч Айнтрахт – Кельн

“Кельн” – смелая команда, способная иногда играть в организованный футбол, но “Айнтрахт” сейчас производит впечатление абсолютно неостановимой и очень уверенной в себе команды. Можно даже предположить, что случится редкое событие – хозяева не пропустят. Прогноз – победа “Айнтрахта” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.