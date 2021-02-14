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Вольфсбург - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Вольфсбург – Боруссия Менхенгладбах: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 февраля ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Вольфсбург - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

picture alliance

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 21-й тур

14 февраля. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” 19:00 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo

“Вольфсбург” выиграл последних четыре матча Бундеслиги, не пропустив ни одного гола. Команда из Нижней Саксонии пока еще не проиграла ни одного матча на своем поле, а Ваут Вегорст стал первым игроком “Вольфсбурга”, который забил 14 голов в первых двадцати турах. “Вольфсбург” проводит исключительный сезон и является одним из главных претендентов на первую четверку.

Амбиции “Вольфсбурга” будут проверены в воскресенье матчем с прямым конкурентом за ЛЧ – “Боруссией” Менхенгладбах.

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В Гладбахе настроение плохое. В прошлом туре “жеребцы” проиграли в Рейнском дерби “Кельну”, своему злейшему врагу. Мало того, что главного тренера “Боруссии” Марко Розе окружают слухи о его возможном переходе в Дортмунд летом, так и в этот раз он добавил повод для критики, применив серьезную ротацию в матче с “Кельном”. Сам Розе защищает свое решение: “Я знаю, каким располагаю составом, ребята хорошо работают на тренировках. Не думаю, что мы проиграли из-за ротации. “Кельн” просто сыграл лучше нас”, – говорит тренер “Боруссии”.

“Боруссия” часто в нынешнем сезоне теряет очки с командами, ниже своего уровня, но при этом может собраться на матчи против “Баварии” или Дортмунда. Кроме того, “Вольфсбургу”, который пропустил в 20 турах 19 голов (меньше только у “Лейпцига” – 18), нужно опасаться атаки Гладбаха. “Жеребцы” забивают как минимум один гол в каждом матче, начиная со второго тура.

“Боруссия” Менхенгладбах постарается исправить негативную для себя историю выездов в Вольфсбург. “Жеребцы” не выигрывают на “Фольксваген-Арене” с 2003 года. Обе команды готовятся к матчу в полных составах.

Ориентировочные составы

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку, Герхардт, Штеффен – Вегорст

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч Вольфсбург – Боруссия Менхенгладбах

Это один из тех матчей Бундеслиги, результат которых крайне сложно предсказать. Достаточно только посмотреть на котировки букмекеров. “Боруссия” не выиграла в двух последних матчах подряд, и буде крайне мотивирована на игру с “Вольфсбургом”. С другой стороны их соперник играет в очень атлетичный, жесткий, бескомпромиссный футбол. Вероятно, команды не смогут выявить победителя. Прогноз – ничья 1:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Боруссия (Менхенгладбах) Маркус Тюрам Ваут Вегхорст
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