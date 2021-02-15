Бавария - Арминия. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 21-й тур

15 февраля. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 21:30 “Арминия” Билефельд

Телетрансляция – Megogo

“Бавария” проведет три матча за девять дней. Игра с “Арминией” будет своего рода разминкой перед поединком с “Айнтрахтом”, который сейчас уверенно обыгрывает всех в Бундеслиге, и первым матчем 1/8 Лиги чемпионов с “Лацио”. Мюнхенцы всего лишь несколько дней назад вернулись из Катара, где играли на клубном Чемпионате мира, поэтому от Ханси Флика можно ожидать проведения ротации.

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Ротация будет вызвана и большими кадровыми потерями. Томас Мюллер готов играть все матчи, но сейчас он вынужден быть на изоляции. Травмированы Горетцка, Мартинес, Гнабри. Боатенг отсутствует по личным причинам. Bild прогнозирует, что против “Арминии” сыграют с первых минут такие далекие от первого состава игроки как Сарр, Дуглас Коста и Рока, а также юный талант Мусиала.

У “Арминии” никаких проблем с составом нет. Против “Баварии” готовы играть все. Проблемой команды из Билефельда может быть игровой ритм. На прошлой неделе матч “Арминии” с “Вердером” был перенесен из-за снегопада. Получается, что новичок Бундеслиги провел свой последний матч 31 января. Это может быть как преимуществом, так и недостатком.

“Бавария” в этом сезоне еще не проигрывала в домашних матчах Бундеслиги, выиграв семь из девяти матчей. Только в игре с “Вердером” чемпион на своем поле забил меньше двух голов. В целом, в последних 14 из 15 домашних матчей “Бавария” забивает как минимум дважды. И еще один интересный статистический факт: один только Роберт Левандовский забил на девять голов больше в чемпионате (24), чем “Арминия” (15). Вместе с “Шальке” у новичка худшая атака в лиге.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Сарр, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Рока – Сане, Мусиала, Дуглас Коста – Левандовский

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе, Притль – Доан, Хартель, Ябо – Клос

Прогноз на матч Бавария – Арминия Билефельд

“Бавария” выиграет этот матч, вопрос только как. Вероятно, мюнхенцы победят в каждом тайме и не пропустят. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.