Айнтрахт - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги 

Бундеслига, 22-й тур

20 февраля. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт 16:30 “Бавария” Мюнхен

Телетрансляция – Megogo

Противостояние “Айнтрахта” с “Баварией” еще долго будет восприниматься с особым подтекстом. Все дело в матче прошлого чемпионата, когда в ноябре 2019 года Франкфурт разгромил чемпиона со счетом 5:1. Это поражение привело к увольнению Нико Ковача и назначению Ханси Флика. В тот момент мало кто мог предположить, что “Бавария” сначала сделает требл, а потом добавит еще три трофея, в целом выиграв шесть турниров за год.

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Кроме того, важна и историческая перспектива. Только в Менхенгладбахе “Бавария” проигрывала в матчах Бундеслиге чаще, чем во Франкфурте (22 и 19 раз). В целом баланс противостояния в земле Гессен в пользу “Айнтрахта”: 19 побед, 16 ничьих, 14 поражений.

Этот матч стоить ожидать с интересом не только из-за истории. Достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Впечатляющая серия “Айнтрахта” (восемь побед в девяти матчах) позволила команде Ади Хюттера взлететь в первую четверку и считаться одним из фаворитов на попадание в Лигу чемпионов. Отсутствие еврокубков и ранний вылет из Кубка Германии позволил Хюттеру провести хорошую работу на тренировочной базе. Мало какая команда Бундеслиги сейчас выглядит настолько сыгранной и стабильной как “Айнтрахт”.

Подъем Франкфурта начался с матча против Гладбаха (3:3), в котором Хюттер перешел на схему 3-4-2-1. Роль единственного нападающего стал исполнять Андре Силва и португалец невероятно много забивать. В 2021 году он забил девять голов – на один больше, чем Роберт Левандовский.

Правда, в игре с “Баварией” участие Силвы под вопросом. В последние дни он испытывает проблемы со спиной. Вероятно, в субботу его заменит в старте Лука Йович. Также из привычного стартового состава выпадет центрхав Джибриль Соу. Дисквалифицированного швейцарца заменит Себастьян Роде. Из-за небольшого повреждения может не сыграть и Дурм. Вместо него чаще всего выходит Туре.

У “Баварии” проблем с составом гораздо больше. На тренировке серьезную травму получил Корентен Толиссо, COVID-19 подтвердился у Павара. В “Баварии” это уже четвертый случай за две недели, и департамент здоровье в Мюнхене рассматривает вариант с отправкой команды на карантин. Хави Мартинес и Горетцка уже восстановились от этой болезни, но из-за нее отсутствует Томас Мюллер. Также Ханси Флик в завтрашней игре не сможет рассчитывать на травмированных Гнабри и Дугласа Косты.

В понедельник “Бавария”, уставшая и вымотанная после клубного Чемпионата мира, сыграла вничью с “Арминией” 3:3. “Рекордмайстер” вновь показал уязвимость у своих ворот, но и способность делать камбэки (по ходу матча было 0:2 и 1:3 в пользу “Арминии”).

Возможно, в какой-то степени имела место недооценка соперника. Этого вряд ли стоит ожидать в игре против “Айнтрахта”. “Франкфурт набрал хороший ход, но и мы в неплохой форме. Многое зависит от нашего настроя”, – говорит Ханси Флик. Его коллега Ади Хюттер не считает, что “Айнтрахт” можно ставить на один уровень с чемпионом и подчеркивает, что “многое должно сойтись, чтобы обыграть “Баварию”.

Ориентировочные составы

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Туре, Роде, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Йович

“Бавария”: Нойер – Зюле, Алаба, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Бавария

“Айнтрахт” проиграл в сезоне только два матча, и только один раз смог не забить сопернику. Все это было в матче первого круга против “Баварии” (0:5). Однако “Айнтрахт” 2020 и 2021 года – это две разные команды. Команда Ади Хюттера не проигрывает уже десять матчей. Но нельзя не обратить внимания на то, что “Бавария” забивала как минимум один гол во всех турах чемпионата, кроме того “Рекордмайстер” умеет собираться на важные матчи. Бывший тренер обеих команд Нико Ковач считает, что будет ничья, но шансы гостей все же предпочтительнее. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.