Шальке - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 22-й тур

20 февраля. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

“Последнее дерби на неопределенное время” (das vorerst letzte hinzukommen). Такую формулировку часто можно было встретить в материалах, посвященных матчу между “Шальке” и “Боруссией” Дортмунд в 22-м туре Бундеслиге. О вероятном/предстоящем вылете “Шальке” говорится почти как о свершившимся факте. “Королевским синим” действительно будет трудно удержаться в элите. В 21 сыгранных турах “Шальке” выиграл всего лишь один раз, и не набрал еще и десяти очков. Авторитетный аналитический сайт 538 оценивает вероятность вылета “Шальке” в 97%.

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Возможно, победа в дерби станет поворотным моментом для “Шальке” и сезон удастся спасти? В это также верят немногие. Известный в прошлом тренер Петер Нойрурер, в свое время тренировавший “Шальке”, говорит, что надеется на спасение, и его надежда станет еще больше, если “кнаппен” выиграют дерби. Однако, по словам Нойрурера, вероятность этого крайне низка: “Возможно, Дортмунд немного устал из-за перелета после матча с “Севильей”. Но им фактически нужно спать на поле, чтобы проиграть нам в таком состоянии”.

Статистические показатели говорят против “Шальке”. Без голов против “Боруссии” в трех последних матчах; все три раза, когда “Шальке” играл с BVB в качестве последней команды, закончились поражениями для Гельзенкирхена; “Шальке” в сезоне 20/21 проиграл все десять матчей командам, которые занимают восьмое и выше место в турнирной таблице (разница мячей 2:36); “Шальке” проиграл семь из восьми последних домашних поединков, и не забивает на своем стадионе уже в шести турах подряд; Эрлинг Холанд забил в нынешнем сезоне столько же голов, сколько и “Шальке” (15), а всего после своего появления в Бундеслиге в январе 2020 – на четыре гола больше, чем “королевские синие” (28 и 24).

“Шальке” остается надеяться только на “фактор Стамбули”. С французским защитником/хавбеком в основе “кнаппен” еще ни разу не проигрывали Дортмунду (две победы, четыре ничьи). В субботнем матче Стамбули выйдет в старте.

Результаты “Боруссии” в последних турах Бундеслиги мягко говоря не впечатляют: всего одна победа в последних шести турах. Попадание Дортмунда в Лигу чемпионов находится под угрозой. Тем удивительнее, что “Боруссия” посреди недели в плей-офф ЛЧ смогла переиграть на выезде “Севилью” (3:2), показав большую часть матча хороший, содержательный футбол.

Эдин Терзич, которого летом сменит Марко Розе , ожидает от своей команды хорошей игры и в дерби. 38-летний тренер, который в юности сам часто посещал знаменитую “Желтую Стену”, говорит, что “дерби – это два самых эмоциональных матча в сезоне”. Не важно, какое место занимают команды в турнирной таблице: “Болельщики хотят видеть, что вы полностью отдаете себя на поле. Единственный приемлемый результат в дерби – это победа”.

Его противник Кристиан Гросс называет себя “специалистом по дерби”, и говорит, что его команда будет действовать с “умом и целеустремленностью” на половине поля соперника. По его словам, “Шальке” на тренировках работал над игрой в атаке, чтобы исправить недостаток, ощутимый в игре против “Униона” (0:0) на прошлой неделе, когда у игроков в синих футболках был мяч, но они не знали, что с ним делать.

Интересно, что впервые с сезона 1978/1979 обе команды сыграют во втором дерби в сезоне с новыми тренерами. Терзич и Гросс никогда ранее не противостояли друг другу.

Кадровые потери “Шальке” существенны. Из-за травм в дерби не сыграют Хунтелар, Людевиг, Пасиенсия, Реннов, Сане, Скрцибски и Ут. Дортмунд все еще остается без основного вратаря Бюрки, а также Шмельцера и Витцеля. Под вопросом участие в матче Азара, Пищека и Загаду.

Ориентировочные составы

“Шальке”: Ферманн – Беккер, Мустафи, Настасич, Колашинац – Стамбули, Сердар – Виллиам, Бенталеб, Арит – Хоппи

“Боруссия”: Хитц – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллингем, Дауд – Санчо, Ройс – Холанд

Прогноз на матч Шальке – Боруссия Дортмунд

Интересно, что 0:0 – самый популярный счет в Рурском дерби. Всего команды сыграли 98 раз. Дортмунд немного впереди: 35 побед, 30 ничьих, 32 поражения. “Шальке” вряд ли удастся избежать пропущенных голов: “Боруссия” забивает в последних 19 матчах, и будет очень странным, если BVB не сможет поразить ворота последней команды лиги с худшей защитой. Однако иногда в футболе случаются чудеса. Стоит обратить внимание и на то, что обе команды очень плохо действуют при стандартах: “Шальке” пропустил после угловых девять голов, а всего после стандартов 21 гол. Показатели “Боруссии” – шесть пропущенных мячей после угловых и 14 после стандартов (45% всех голов в свои ворота). Можно ожидать, что хозяевам удастся забить один гол Дортмунду, но все же для другого результата, как не победа гостей, должно произойти что-то экстраординарное. Прогноз – победа “Боруссии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.