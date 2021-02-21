Герта - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 22-й тур

21 февраля.Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин 16:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo

Если бы 17-летний фланговый защитник Лука Нетц не забил бы свой дебютный гол в конце матча со “Штутгартом”, “Герта” установила бы серию из пяти поражений подряд. Берлинский клуб скатился к борьбе за выживание. Перед матчем с “РБ Лейпциг” у “Герты” 18 очков, столько же у новичка “Арминии”. Их стал поджимать предпоследний “Майнц”, который вчера переиграл “Боруссию” Менхенгладбах.

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“Герте” нужно побеждать, но берлинцы в нынешнем сезоне почти что разучились это делать. В последний раз “Герта” выигрывала второго января, а всего ей только четыре раза удалось взять три очка в одном матче Бундеслиги сезона 2020/21.

В берлинском клубе призывают самих себя не смотреть на турнирную таблицу, а сосредоточиться на улучшении своей игры. “Нам не нужно паниковать, – говорит новый-старый тренер “Герты” Паль Дардаи. – Меня не интересует, как там дела у других”.

“Герта” забила всего лишь три гола в последних семи турах. Нападающий Джон Кордоба до сих пор восстанавливается после травмы, Пентек забивает крайне редко, а “сухая серия” экс-форварда “Лейпцига” Матеуса Куньи длится уже 11 матчей. Тем не менее Дардаи думает не только над тем, как улучшить игру в атаке, но и призывает внимательнее обороняться. “Если мы снова пропустим гол после навеса или стандарта, о победе можно и не мечтать. Это наша цель на предстоящий матч: не пропустить со стандарта или навеса”.

“Бавария” набрала всего одно очко в двух последних турах, поэтому “РБ Лейпциг” получил шанс возобновить чемпионскую интригу. Если команда Юлиана Нагельсманна переиграет “Герту”, то до первого места останется только два очка.

Посреди недели “РБ Лейпциг” очень разочаровал в игре против “Ливерпуля” в Лиге чемпионов. Нагельсманн не критиковал свою команду, хотя было за что. “Лейпциг” очень бездарно распоряжался своими шансами и пропустил два гола после грубых ошибок у своих ворот. Тем не менее Нагельсманн старается быть позитивным перед игрой “Герты”. Его команда хорошо играет в Берлине. Все четыре выезда на “Олимпиаштадион” закончились для “Лейпцига” победами, в среднем РБ забивает “Герте” на выезде 4.3 гола за матч.

Ориентировочные составы

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Штарк, Альдерет, Миттельштедт – Аскасибар, Хедира, Дарида – Лукебакио, Пентек, Кунья

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Адамс, Забитцер, Кампль, Ахелиньо – Ольмо, Нкунку – Серлот

Прогноз на матч Герта Берлин – РБ Лейпциг

Одна из худших атак лиги против лучшей защиты. “Герте” будет сложно забить хотя бы один мяч “Лейпцигу”, разве что РБ не привезет себе голы сам. Команда Нагельсманна получила двойную мотивацию – поражение “Ливерпулю” посреди недели и вчерашний результат “Баварии” должны максимально подбодрить “Лейпциг”. Если не сейчас, то когда? Прогноз – победа “РБ Лейпциг” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.