Вердер - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги 

Бундеслига, 23-й тур

26 февраля. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер Бремен” 21:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

“Вердер” выдал хорошую как для себя серию результатов. В восьми матчах Бундеслиги бременцы выиграли три раза, трижды еще сыграли вничью и два раза проиграли. Но затем случился матч с “Хоффенхаймом”, в котором у “Вердера” не получалось вообще ничего. Как итог – 0:4, и вновь возникшие опасения, что с такой игрой можно вернуться в борьбу за выживание.

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Однако, если “Вердер” проиграет и “Айнтрахту”, то по этому результату никто печальных выводов делать не будет. В прошлом туре “Айнтрахт” переиграл “Баварию” и продлил свою впечатляющую победную серию. Франкфуртцы набрали в последних десяти турах 28 очков из 30 возможных и вместе с “Вольфсбургом” увеличивают свой отрыв от 5-6 команд в турнирной таблицы.

За игрой “Айнрахта” приятно смотреть. Даже в игре с “Баварией”, которую из-за травм и дисквалификаций пропустили игроки основы Силва, Соу и Дурм, “Айнтрахт” доминировал в первые 45 минут и заслуженно выигрывал 2:0. После перерыва “Бавария” добавила, и смогла отыграть один мяч, но победа осталась за хозяевами. “Франкфурт играет в очень открытом стиле, очень агрессивном, они всегда играют вперед. Мне нравится играть против “Айнтрахта”, это большой клуб”, – говорит главный тренер “Вердера”. Флориан Кофельдт считает, что игра получится интенсивной, поэтому призывает своих игроков “играть смело”, но и “грамотно защищаться”.

“Айнтрахт” в последних турах показал свое умение играть против команд, которые глубоко защищаются. Были обыграны “Аугсбург”, “Майнц”, “Арминия”, “Герта” и “Кельн”. Вероятно, от обороны будет играть и “Вердер”. “Если мы продолжим играть в нашем стиле, и не будет сбавлять усилий, я уверен, что мы выиграем", – считает главный тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер. Он предостерегает свою команду: стоит сыграть на 10% меньше своих возможностей, и результат будет другим.

Андре Силва и Эрик Дурм вернулись к тренировкам и должны заменить в старте Йовича и Туре, которые играли против “Баварии”. После дисквалификации вернется Соу, но из-за перебора карточек в этот раз пропустит игру центбрек Н’Дика.

Ориентировочные составы

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Мевальд, Эггештайн, Агу – Биттенкур – Рашица, Сарджент

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хасебе, Хинтереггер – Дурм, Соу, Роде, Костич – Камада, Юнес – Силва

Прогноз на матч Вердер – Айнтрахт

Кто в итоге сможет остановить “Айнтрахт”? Команда Ади Хюттера выглядит максимально сыгранной и сбалансированной командой, которая контролирует свои матчи и хорошо реализует моменты. В футболе все бывает, но нестабильный “Вердер” не должен стать преградой гостям, который только в одном матче из 22 в Бундеслиге не смогли забить. Прогноз – победа “Айнтрахта” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.