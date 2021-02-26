Бавария - Кельн. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 23-й тур

27 февраля. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 16:30 “Кельн”

Телетрансляция – Megogo

На предматчевой пресс-конференции у главного тренера “Баварии” Ханси Флика спросили, можно ли сказать его команда является противником сама себе? Имеется в виду, что “Бавария” потеряла очки в матчах с “Арминией” и “Айнтрахтом” из-за собственных ошибок, отсутствия концентрации и мотивации, а не хорошей игры соперников. То, как действительно может играть “Бавария” мы увидели посреди недели в Риме, когда на “Стадио Олимпико” был разбит “Лацио” 4:1. “Нет, – ответил Флик. – команда хорошо тренируется и хочет побеждать в каждом матче”.

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Мы проверим это в субботу, в матче Бундеслиги против “Кельна”. “Бавария” возвращается к будням. “РБ Лейпциг” сократил отрыв от чемпиона до двух очков и вернул интригу. Запас прочности “Баварии” исчерпан.

“Кельн” после победы в дерби над Гладбахом проиграл в двух турах подряд “Айнтрахту” и “Штутгарту”, вернувшись к борьбе за выживание. “Майнц” неожиданно стал набирать очки, рано или поздно должна проснуться “Герта”, не собирается просто так сдаваться “Арминия”. “Козлы” пока еще далеки от того, чтобы гарантировать себе место в элите на следующий сезон.

Из всех команд, которые находятся во второй половине таблицы “Кельн” показывает едва ли не самый удручающий футбол. В восьми из 11 последних матчей Бундеслиги команда Маркуса Гисдоля не смогла забить ни одного гола. Тем не менее, “козлы” неплохо проводят матчи против команд из Лиги чемпионов. Дортмунд и Гладбах были переиграны (2:1), а с “Лейпцигом” “Кельн” сыграл вничью. Показательно, что “Кельн” набрал 15 из 21 очков в выездных матчах – “козлы” с готовностью выбирают оборонительную модель игры.

В матче с “Лацио” в запасе “Баварии” было всего пять полевых игроков. В игре против “Кельна” у Флика будет в распоряжении больше футболистов. Вернулись к тренировкам с первой командой Мюллер и Гнабри. Однако Павар, Толиссо и Дуглас Коста будут еще не доступны. “Козлы” не могут рассчитывать на Андерссона, Борнаува и Кайнца.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовский

“Кельн”: Хорн – Честич, Мере, Чихос – Эхизибуэ, Скири, Вольф, Реджбечай, Якобс – Дуда, Деннис

Прогноз на матч Бавария – Кельн

“Кельн” закроется у своих ворот и будет рассчитывать на быстрые выпады в контратаках. “Баварии” нужно будет действовать осмотрительно. Однако оборону “Кельна” можно расшатать, стоит только запастись терпением. Так, например, сделал “Айнтрахт”, забив “Кельну” два гола во втором тайме в матче позапрошлого тура. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.