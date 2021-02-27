РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 23-й тур

27 февраля. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo

Предстоящие восемь дней станут ключевыми для сезона 2020/21 “Боруссии” Менхенгладбах. Посреди недели Марко Розе поведет свою нынешнюю против своей будущей в Кубке Германии (новый нюанс противостояния “Боруссии” с “Боруссией”), а в субботу 27-го и в субботу шестого марта Гладбах сыграет в чемпионате против “РБ Лейпциг” и “Байера”. Если “Боруссия” Менхенгладбах не выиграет дважды, ей будет сложно рассчитывать на попадание не только в Лигу чемпионов, но и Лигу Европы.

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В последних четырех турах Гладбах набрал два очка из 12 возможных. “Жеребцы” не выглядели стабильной командой и по ходу сезона, но после истории с Розе, результаты команды только ухудшились. В среду “Боруссия” фактически без шансов уступила “Манчестер Сити” в 1/8 Лиге чемпионов (0:2). Будапешт – невезучий город для немецких команд. Неделю назад тут с таким же счетом “РБ Лейпциг” проиграл “Ливерпулю”.

Розе объясняет игровый кризис командами психологическими проблемами: “Мы в тяжелой фазе из-за того, что у нас нет результатов. Когда у тебя есть результаты, у тебя появляется уверенность и убеждение, а с ними и стабильность”. Он отмечает, что в матче с “Сити” его команда хорошо защищалась, но имела проблемы с продвижением мяча. Розе надеется, что в этом компоненте его команда добавит в матче против РБ.

У “Лейпцига” хорошая серия в чемпионате. Команда Нагельсманна выиграла в четырех последних турах, пропустив только один гол. К игре РБ есть вопросы, но “быки” научились побеждать на классе. Благодаря этому интригу в чемпионской гонке сохраняется – “Баварию” и “РБ Лейпциг” разделяет только два очка.

Кроме психологических проблем, у “Боруссии” есть и проблемы кадровые. Выбил из травмы основной правый бек Лайнер, под вопросом участие в матче Крамера, Бенсебаини и Хофманна. РБ по-прежнему остается без Лаймера и Собослаи, но вернулся к тренировкам с первой командой Форсберг.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Адамс, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен

“Боруссия”: Зоммер – Лазаро, Гинтер, Эльведи, Вендт – Закария, Нойхаус – Вольф, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах

“Лейпциг” – лучшая домашняя команда чемпионата (девять побед, одна ничья, одно поражение), а Гладбах смог на выезде выиграть только трижды, и в матчах против аутсайдеров. Но обращать внимание нужно не только на статистику, но и на состояние команд. “РБ” находится в бодром состояния, а “Боруссия” – в кризисе. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.