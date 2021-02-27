  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

РБ Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 февраля ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

imago images

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 23-й тур

27 февраля. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo

Предстоящие восемь дней станут ключевыми для сезона 2020/21 “Боруссии” Менхенгладбах. Посреди недели Марко Розе поведет свою нынешнюю против своей будущей в Кубке Германии (новый нюанс противостояния “Боруссии” с “Боруссией”), а в субботу 27-го и в субботу шестого марта Гладбах сыграет в чемпионате против “РБ Лейпциг” и “Байера”. Если “Боруссия” Менхенгладбах не выиграет дважды, ей будет сложно рассчитывать на попадание не только в Лигу чемпионов, но и Лигу Европы.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В последних четырех турах Гладбах набрал два очка из 12 возможных. “Жеребцы” не выглядели стабильной командой и по ходу сезона, но после истории с Розе, результаты команды только ухудшились. В среду “Боруссия” фактически без шансов уступила “Манчестер Сити” в 1/8 Лиге чемпионов (0:2). Будапешт – невезучий город для немецких команд. Неделю назад тут с таким же счетом “РБ Лейпциг” проиграл “Ливерпулю”.

Розе объясняет игровый кризис командами психологическими проблемами: “Мы в тяжелой фазе из-за того, что у нас нет результатов. Когда у тебя есть результаты, у тебя появляется уверенность и убеждение, а с ними и стабильность”. Он отмечает, что в матче с “Сити” его команда хорошо защищалась, но имела проблемы с продвижением мяча. Розе надеется, что в этом компоненте его команда добавит в матче против РБ.

У “Лейпцига” хорошая серия в чемпионате. Команда Нагельсманна выиграла в четырех последних турах, пропустив только один гол. К игре РБ есть вопросы, но “быки” научились побеждать на классе. Благодаря этому интригу в чемпионской гонке сохраняется – “Баварию” и “РБ Лейпциг” разделяет только два очка.

Кроме психологических проблем, у “Боруссии” есть и проблемы кадровые. Выбил из травмы основной правый бек Лайнер, под вопросом участие в матче Крамера, Бенсебаини и Хофманна. РБ по-прежнему остается без Лаймера и Собослаи, но вернулся к тренировкам с первой командой Форсберг.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Адамс, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен

“Боруссия”: Зоммер – Лазаро, Гинтер, Эльведи, Вендт – Закария, Нойхаус – Вольф, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах

“Лейпциг” – лучшая домашняя команда чемпионата (девять побед, одна ничья, одно поражение), а Гладбах смог на выезде выиграть только трижды, и в матчах против аутсайдеров. Но обращать внимание нужно не только на статистику, но и на состояние команд. “РБ” находится в бодром состояния, а “Боруссия” – в кризисе. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.

1xbet
1.64
4.34
5.70
Сделать ставку
Favbet
1.61
4.30
5.60
Сделать ставку
Parimatch
1.62
4.30
5.40
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...