РБ Лейпциг - Вольфсбург. Прогноз на матч Кубка Германии

Кубок Германии, четвертьфинал

3 марта. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 21:45 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Youtube немецкого футбольного союза

“РБ Лейпциг” - “Вольфсбург” – это встреча двух команд с лучшими показателями пропущенных голов в Бундеслиге. После 23 туров “Вольфсбург” пропустил 19 мячей, “РБ Лейпциг” – на один больше, 20. Кроме того, это встреча второй и третьей команды чемпионата Германии. РБ все еще ведет с “Баварией” борьбу за чемпионство, “Вольфсбург” единолично занимает третье место, оторвавшись от “Айнтрахта” на три очка.

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Интересно, что последней командой, которая забивала “Вольфсбургу” был именно “РБ Лейпциг”. 16 января команды поделили очки в Бундеслиге – 2:2. На 54-й минуте этого капитан РБ Вилли Орбан сравнял счет, и с тех пор “Вольфсбург” не пропускает. Восемь матчей подряд (семь из них в Бундеслиге) без пропущенных голов. Центрбек Максанс Лакруа претендует на звание открытие сезона, с ним уверенно действует в паре Брукс, прекрасно проявляет себя вратарь Кастельс. Но дело не только в линии обороны. “Вольфсбург” в целом очень хорошо действует без мяча.

“РБ Лейпциг” проведет игру с “Вольфсбургом” через несколько дней после эмоциональной победы над Гладбахом. РБ проигрывал 0:2, но смог сделать камбэк, забив третий гол на последней минуте. В чемпионате у команды Юлиана Нагельсманна серия из пяти побед подряд, что ей позволяет сохранять дистанцию в два очка от “Баварии”.

Во втором тайме матча с Гладбахом “Лейпциг” просто сокрушительно доминировал над соперником, не оставив ему никаких шансов. Главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер не хочет повторения этого сценария в матче со своей командой. “Если ты не будешь стараться атаковать, они сотрут тебя в порошок. Мы хотим играть в атаку, но мы не должны забывать и о защите своих ворот. Они могут очень хорошо контратаковать”.

“РБ Лейпциг” сыграет против “Вольфсбурга” без двух игроков основы. Второй матч подряд пропустит Анхелиньо, травмировался Забитцер. У “Вольфсбурга” – без потерь.

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан, Клостерманн – Кампль, Адамс – Клюйверт, Ольмо, Нкунку

"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку, Герхардт, Штеффен – Вегорст

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вольфсбург

В прошлом сезоне “РБ Лейпциг” и “Вольфсбург” тоже встретились между собой в Кубке и команда Нагельсманна выиграла 6:1. Не стоит ожидать повторения такого результата в предстоящем матче, но РБ, за счет своей более вариативной игре в атаке, вероятно снова победит. Прогноз – победа “Лейпцига” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.