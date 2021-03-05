Бавария - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 23-й тур

6 марта. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Аудиотрансляция – UA-Футбол

Последние визиты “Боруссию” Дортмунд в Мюнхен заканчивались плачевно. Дортмунд проиграл “Баварии” шесть выездных матчей подряд, в пяти последних из них пропустив не меньше четырех голов. Да и в целом “Боруссия” проиграла в четырех последних матчах “Рекордмайстеру”. В этом сезоне игра чемпионата и Суперкубок закончились с одинаковым счетом: 3:2 в пользу “Баварии”.

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Что нужно изменить “Боруссии”, чтобы в этот раз отобрать очки у “Баварии”? Нынешний тренер BVB Эдин Терзич обращает внимание на то, что результат таких матчей решается в деталях. “В последних двух матчах у нас было много моментов, мы часто оказывались перед воротами соперника. Затем мы теряли мяч в простых ситуациях, и пропускали голы. Нам нужно избежать этого. Нужно качественнее контролировать мяч, не позволять “Баварии” контратаковать, иногда фолить”.

“Боруссия” в последние недели смогла добиться положительного результата во всех турнирах. В Лиге чемпионов переиграна “Севилья”, в чемпионате две подряд победы с разгромным счетом, и посреди недели – победа в Кубке Германии над Гладбахом и выход в полуфинал. Однако ценой кубкового успеха стали травмы Санчо и Геррейру, двух ключевых игроков основы. Также в Мюнхен не отправились Рейна, и Витцель с Аканджи, вылетевшие надолго.

Однако Эрлинг Холанд в порядке и в игре против “Баварии” он будет едва ли не главной надеждой BVB. Как информирует Bild, Ханси Флик и его тренерский штаб посвятили неделю плану, как остановить Холанда. Тренер “Баварии” требует, чтобы его команда старалась не терять мяч при развитии атак, Мюллеру поручено прессинговать Хуммельса, который способен дать точный лонгболл, а фланговые защитники Дэвис и Зюле не должны идти оба идти в атаку – кто-то должен оставаться на подстраховке.

“У нас очень качественная атака, как и у Дортмунда, – рассказывает перед матчем Флик. – Очень важно будет, как команда будет располагаться в обороне. Важно, чтобы мы включились в борьбу с первых минут”.

Слова Флика подтверждаются цифрами. “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд создали больше всех в чемпионате голевых моментов (181 и 152), и забили больше голов (67 и 48). Der Klassiker всегда дарит качественный футбол, и сейчас, когда обе команды набрали хороший ход, игра должна смотреться.

Цифры и факты

“Боруссия” проиграла семь из восьми последних матчей чемпионата “Баварии”, пропуская в среднем 3.5 гола за матч.

Роберт Левандовский забил 17 голов в 13 матчах против Дортмунда в чемпионате (всего – 19 голов в 22 матчах). Ни один футболист в истории Бундеслиги не забивал столько голов в ворота своего бывшего клуба. Также Левандовский забивал в каждом домашнем матче с “Боруссией” (12 голов в шести матчах)

“Бавария” в последний раз не забивала в матче Бундеслиге более года назад, сыграв 0:0 с “РБ Лейпциг” 9 февраля 2020.

Эрлинг Холанд забил 30 голов в 33 матчах Бундеслиги. Левандовскому понадобилось 67 матчей, чтобы достичь этой отметки.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский

“Боруссия”: Хитц – Морей, Джан, Хуммельс, Шульц – Дилэйни, Дауд, Беллингем – Азар, Ройс, Холанд

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Дортмунд

0:4, 0:5, 0:6, 1:4, 1:5 – так закончились пять последних выездов “Боруссии” в Мюнхен на матч против “Баварии”. Не проиграть с крупным счетом уже будет для “Боруссии” будет минимальным успехом. На большее, учитывая травмы Геррейру и Санчо, рассчитывать будет сложно. Посреди недели “Боруссия” играла в Кубке, а “Бавария” могла целенаправленно готовилась к матчу чемпионата. Все три фактора говорят в пользу хозяев. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.