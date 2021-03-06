Боруссия Менхенгладбах - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 23-й тур

6 марта. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 16:30 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Megogo

Менхенгладбах и Леверкузен погрузли в атмосфере обреченности. “Байер” набрал девять очков из 33 возможных в последних 11 турах Бундеслиги, не побеждает со второго февраля, остался без еврокубков и Кубка Германии. “Боруссия” Менхенгладбах в целом проводила неровный сезон, но после оглашения ситуации с Розе вообще перестала выигрывать. Пять из шести последних матчей Гладбаха закончились поражениями. Команда вылетела из Кубка Германии и скатилась в Бундеслиге на девятое место.

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Руководители “Боруссии” и “Байера” поддерживают своих тренеров. Спортдиректор Гладбаха Макс Эберль говорит, что для команды сейчас нет лучше тренера, чем Марко Розе, а Петера Боса защищает в прессе Руди Феллер.

Разница между “Байером” и “Боруссией” состоит в том, что результаты Леверкузена соответствуют его ужасной игре, у Гладбаха же иногда бывают положительные проблески, как например в Кубковом матче с Дортмундом.

“Бывают такие моменты, когда все идет в не том направлении, в котором тебе хочется. В моей жизни уже случались другие кризисы”, – говорит главный тренер Гладбаха Марко Розе. – В нашей ситуации мы должны ставить краткосрочные цели. Выиграть игру, вернуться в победный ритм”. Полузащитник “Боруссии” Кристоф Крамер также призывает не отчаиваться: “Мы не должны прятать голову в песок, и говорить, что сезон закончен”.

Петер Бос также считает, что смена настроения может произойти только за счет положительного результата. “Самое важное – это улучшение результатов. Не важно, футбол будет хорошим или плохим”.

Прагматичность Боса не должна удивлять. По различным причинам матч против Гладбаха пропустят Ариас, Бэйли, Баумгартлингер, Ларс Бендер, Фосу-Менса, Градецки, Паулиньо, Синкгравен и Виртц. С таким количеством травмированных сложно добиться стабильности. Гладбах также лишился некоторых основных игроков. Есть мышечные проблемы у Хофманна и Эмболе, травмирован Крамер, у Штиндля дисквалификация.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Закария, Нойхаус – Хофманн, Вольф, Тюрам – Плеа

“Байер”: Грилль – Драгович, Та, Тапсоба, Венделл – Арангис, Амири, Демирбай – Диаби, Шик, Грэй

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен

Этот будет матч двух равных команд, у которых развились ощутимые проблемы с самоуверенностью и концентрацией. В первом круге “Байер” и “Боруссия” разыграли яркий спектакль, который закончился победой Леверкузена 4:3, но в этот раз ожидать феерии не стоит. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.