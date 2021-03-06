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Фрайбург - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги
Фрайбург – РБ Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 марта ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Getty Images
Бундеслига, 23-й тур
6 марта. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” 16:30 “РБ Лейпциг”
Телетрансляция – Megogo
Фрайбург – не самое любимое направление для “Лейпцига”. На “Шварцвальд-Штадионе” РБ в последний раз выигрывал в 2016 году, а последние три матча проиграл. “У нас всегда там есть проблемы”, – говорит главный тренер “Лейпцига” Юлиан Нагельсманн, отмечая при этом, что он не чувствует тревоги перед предстоящим матчем. “Я ничего не боюсь. Мне нравится Фрайбург. Красивый город, приятные люди, уютный стадион – я с нетерпением жду этого матча”.
Так как “Бавария” с “Боруссией” играют вечером, “Лейпциг” в случае победы над “Фрайбургом” сможет подняться на первое место. Пусть даже и на несколько часов. “Лейпциг” в последних матчах показывает то, что принято называть “чемпионским характером”. В прошлом туре чемпионата РБ проигрывал в домашнем матче Гладбаху 0:2 в первом тайме, но после перерыва включил полную атакующую мощь и отыграл три гола. Посреди недели “Лейпциг” выбил из Кубка “Вольфсбург”, который не проигрывал и не пропускал несколько матчей подряд. “У команды нет физических или психологических проблем”, – отмечает Нагельсманн.
Главный тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх хвалит в РБ “физическую мощь, энергию, скорость действия и невероятное футбольное качество”. Но при этом он рассматривает матч с “Лейпцигом” как “вызов”, и ждет от своей команды готовности “страдать” на поле.
“Фрайбург” приучает к парадоксальным результатом. Например, в феврале команда Штрайха обыграла “Боруссию” Дортмунд и “Байер” в прошлом туре, но при этом потеряла очки в матчах с “Унионом” и “Вердер”.
Нагельсманн не сможет рассчитывать в матче с “Фрайбургом” на Орбана, Забитцера и Хальстенберга, по-прежнему вне игры Лаймер и Собослаи. После пропуска двух последних матчей может появится в основе Анхелиньо.
Ориентировочные составы
“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер, Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Шмид, Грифо – Хелер, Демирович
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Конате, Упамекано, Анхелиньо – Кампль, Адамс – Айдара, Ольмо, Нкунку – Серлот
Прогноз на матч Фрайбург – РБ Лейпциг
“Фрайбург” – очень неприятный соперник для всех команд из первой половины таблицы. Команда из Черного леса очень организованно действует без мяча и эффективно использует свои редкие шансы. Однако ныне РБ находится в максимально собранном состоянии и футболисты группы атаки набрали хороший игровой тонус. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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