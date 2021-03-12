Вердер - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 13.03.21

Бундеслига, 25-й тур

13 марта 2021. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В среду “Вердер” играл перенесенный матч чемпионата с “Арминией”, а “Бавария” получила редкую возможность провести недельный цикл подготовки к поединку чемпионата. “РБ Лейпциг”, конкурент “Баварии” за чемпионский титул, свою игру Бундеслиги против “Айнтрахта” проведет в воскресенье, поэтому мюнхенцы могут создать дополнительное давление на РБ, если выиграют у “Вердера” в субботу и увеличат отрыв от второго места до пяти очков.

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“Вердер”

После победы над “Арминией” в перенесенном туре у “Вердера” 30 очков. Рано утверждать, что бременцы точно избежали вылета, но на данный момент их отрыв от последней тройки чемпионата вполне внушительный. “Вердер” показывает стабильные результаты. В последних десяти матчах чемпионата – четыре победы, четыре ничьи и два поражения. “Теперь можно поработать и над качеством футбола”, – говорит главный тренер “Вердера” Флориан Кофельдт, добавляя, что матч против “Баварии” – это интересный вызов для его команды.

“Бавария”

В прошлом туре “Баварии” вновь пришлось отыгрываться. “Рекордмайстер” уступал “Боруссии” 0:2 на девятой минуте, но затем забил Дортмунду четыре мяча. В 13 из 24 матчах чемпионата “Бавария” пропускала первой. Чаще всего мюнхенцы делают камбэки, но и сами футболисты, и Ханси Флик постоянно говорят о необходимости концентрации с первых минут, и о том, как это выматывает – каждый раз отыгрываться. Ханси Флик считает, что у “Вердера” очень хорошая защита, тренер “Баварии” похвалил будущего соперника за “компактность” и умение контратаковать. “Мы должны быть готовы”, – требует Флик.

В матче с “Вердером” под вопросом участие Алабы, возможно Флик не будет торопиться с возвращениям Боатенга, который травмировался в прошлом матче. Готов играть с первых минут Павар.

Статистика команд

Поразительный факт: после 24 туров “Вердер” пропустил меньше, чем “Бавария” (33 и 34). Только в последних четырех матчах Бундеслиги лидер чемпионата пропустил восемь голов. Проблемы с обороной преследуют “Баварию” на протяжении всего сезона, но чаще всего эти проблемы компенсируются великолепной атакой. Сам Роберт Левандовский забил больше чем семь команд лиги по отдельности, в том числе и больше “Вердера” (31 против 29). Тем не менее Бремен способен навязать любой команде тягучую, неприятную игру, и в позапрошлом туре ему удалось обыграть “Айнтрахт”, который за неделю до этого нанес поражение “Баварии”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 24 17 4 3 71-34 +37 55 2 "РБ Лейпциг" 24 16 5 3 46-20 +26 53 3 "Вольфсбург" 24 12 9 3 38-21 +17 45 4 "Айнтрахт" 24 11 10 3 47-33 +14 43 5 "Байер" 24 11 7 6 42-26 +16 40 6 "Боруссия" Д 24 12 3 9 50-35 +15 39 7 "Унион" 24 8 11 5 36-26 +10 35 8 "Фрайбург" 24 9 7 8 37-38 -1 34 9 "Штутгарт" 24 8 9 7 45-37 +8 33 10 "Боруссия" М 24 8 9 7 40-37 +3 33 11 "Хоффенхайм" 24 8 6 10 39-41 -2 30 12 "Вердер" 24 7 9 8 29-33 -4 30 13 "Аугсбург" 24 7 5 12 24-37 -13 26 14 "Кельн" 24 5 7 12 22-42 -20 22 15 "Герта" 24 5 6 13 28-43 -15 21 16 "Арминия" 24 5 4 15 18-43 -25 19 17 "Майнц" 24 4 6 14 23-44 -21 18 18 "Шальке" 24 1 7 16 16-61 -45 10

Личные встречи

В первом круге команды сыграли в Мюнхене вничью 1:1. На голу Эггештайна в первом тайме хозяева ответили только одним мячом Комана. Никто в Бундеслиге не встречался между собой так часто, как “Бавария” и “Вердер” – субботний матч станет 110-м в Бундеслиге. Перевес в пользу “Баварии”: 57 побед, 26 ничьих, 26 поражений. В последний раз “Вердер” выигрывал у “Баварии” в 2008-м году. Затем – всего четыре ничьи и 20 поражений.

Ориентировочные составы

“Вердер”: Палвенка – Вельковия, Топрак, Грос – Гебре Селассие, Мевальд, Эггештайн, Шмид, Аугустинссон – Рашица, Сарджент

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецтка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовский

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Вердер” – “Бавария” от UA-Football

У “Баварии” бывают проблемы с середняками и аутсайдерами, которые привыкли играть без мяча. Победы над “Фрайбургом” (2:1), “Аугсбургом” (1:0) и “Гертой” (1:0) были добыты с перевесом в один мяч. “Вердер” можно отнести к категории вышеуказанных команд. Стоит отметить, и что в двух последних матчах чемпионата “Бавария” забивала “Вердеру” всего один гол (1:1, 1:0). В этот раз, учитывая, что все игроки атаки “Баварии” в полном порядке, одним голом гости могут не ограничиться, но и “Вердеру” есть чем ответить. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.