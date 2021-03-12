Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вердер - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 13.03.21
Вердер – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 марта ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Автор - Lukas Barth-Tuttas
Бундеслига, 25-й тур
13 марта 2021. Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен 16:30 “Бавария”
Телетрансляция – Megogo
В среду “Вердер” играл перенесенный матч чемпионата с “Арминией”, а “Бавария” получила редкую возможность провести недельный цикл подготовки к поединку чемпионата. “РБ Лейпциг”, конкурент “Баварии” за чемпионский титул, свою игру Бундеслиги против “Айнтрахта” проведет в воскресенье, поэтому мюнхенцы могут создать дополнительное давление на РБ, если выиграют у “Вердера” в субботу и увеличат отрыв от второго места до пяти очков.
“Вердер”
После победы над “Арминией” в перенесенном туре у “Вердера” 30 очков. Рано утверждать, что бременцы точно избежали вылета, но на данный момент их отрыв от последней тройки чемпионата вполне внушительный. “Вердер” показывает стабильные результаты. В последних десяти матчах чемпионата – четыре победы, четыре ничьи и два поражения. “Теперь можно поработать и над качеством футбола”, – говорит главный тренер “Вердера” Флориан Кофельдт, добавляя, что матч против “Баварии” – это интересный вызов для его команды.
“Бавария”
В прошлом туре “Баварии” вновь пришлось отыгрываться. “Рекордмайстер” уступал “Боруссии” 0:2 на девятой минуте, но затем забил Дортмунду четыре мяча. В 13 из 24 матчах чемпионата “Бавария” пропускала первой. Чаще всего мюнхенцы делают камбэки, но и сами футболисты, и Ханси Флик постоянно говорят о необходимости концентрации с первых минут, и о том, как это выматывает – каждый раз отыгрываться. Ханси Флик считает, что у “Вердера” очень хорошая защита, тренер “Баварии” похвалил будущего соперника за “компактность” и умение контратаковать. “Мы должны быть готовы”, – требует Флик.
В матче с “Вердером” под вопросом участие Алабы, возможно Флик не будет торопиться с возвращениям Боатенга, который травмировался в прошлом матче. Готов играть с первых минут Павар.
Статистика команд
Поразительный факт: после 24 туров “Вердер” пропустил меньше, чем “Бавария” (33 и 34). Только в последних четырех матчах Бундеслиги лидер чемпионата пропустил восемь голов. Проблемы с обороной преследуют “Баварию” на протяжении всего сезона, но чаще всего эти проблемы компенсируются великолепной атакой. Сам Роберт Левандовский забил больше чем семь команд лиги по отдельности, в том числе и больше “Вердера” (31 против 29). Тем не менее Бремен способен навязать любой команде тягучую, неприятную игру, и в позапрошлом туре ему удалось обыграть “Айнтрахт”, который за неделю до этого нанес поражение “Баварии”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|24
|17
|4
|3
|71-34
|+37
|55
|2
|"РБ Лейпциг"
|24
|16
|5
|3
|46-20
|+26
|53
|3
|"Вольфсбург"
|24
|12
|9
|3
|38-21
|+17
|45
|4
|"Айнтрахт"
|24
|11
|10
|3
|47-33
|+14
|43
|5
|"Байер"
|24
|11
|7
|6
|42-26
|+16
|40
|6
|"Боруссия" Д
|24
|12
|3
|9
|50-35
|+15
|39
|7
|"Унион"
|24
|8
|11
|5
|36-26
|+10
|35
|8
|"Фрайбург"
|24
|9
|7
|8
|37-38
|-1
|34
|9
|"Штутгарт"
|24
|8
|9
|7
|45-37
|+8
|33
|10
|"Боруссия" М
|24
|8
|9
|7
|40-37
|+3
|33
|11
|"Хоффенхайм"
|24
|8
|6
|10
|39-41
|-2
|30
|12
|"Вердер"
|24
|7
|9
|8
|29-33
|-4
|30
|13
|"Аугсбург"
|24
|7
|5
|12
|24-37
|-13
|26
|14
|"Кельн"
|24
|5
|7
|12
|22-42
|-20
|22
|15
|"Герта"
|24
|5
|6
|13
|28-43
|-15
|21
|16
|"Арминия"
|24
|5
|4
|15
|18-43
|-25
|19
|17
|"Майнц"
|24
|4
|6
|14
|23-44
|-21
|18
|18
|"Шальке"
|24
|1
|7
|16
|16-61
|-45
|10
Личные встречи
В первом круге команды сыграли в Мюнхене вничью 1:1. На голу Эггештайна в первом тайме хозяева ответили только одним мячом Комана. Никто в Бундеслиге не встречался между собой так часто, как “Бавария” и “Вердер” – субботний матч станет 110-м в Бундеслиге. Перевес в пользу “Баварии”: 57 побед, 26 ничьих, 26 поражений. В последний раз “Вердер” выигрывал у “Баварии” в 2008-м году. Затем – всего четыре ничьи и 20 поражений.
Ориентировочные составы
“Вердер”: Палвенка – Вельковия, Топрак, Грос – Гебре Селассие, Мевальд, Эггештайн, Шмид, Аугустинссон – Рашица, Сарджент
“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецтка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовский
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч “Вердер” – “Бавария” от UA-Football
У “Баварии” бывают проблемы с середняками и аутсайдерами, которые привыкли играть без мяча. Победы над “Фрайбургом” (2:1), “Аугсбургом” (1:0) и “Гертой” (1:0) были добыты с перевесом в один мяч. “Вердер” можно отнести к категории вышеуказанных команд. Стоит отметить, и что в двух последних матчах чемпионата “Бавария” забивала “Вердеру” всего один гол (1:1, 1:0). В этот раз, учитывая, что все игроки атаки “Баварии” в полном порядке, одним голом гости могут не ограничиться, но и “Вердеру” есть чем ответить. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?
- (Анти) Герой футбольного дня. Витао
- Олег Саленко: У Динамо появился прогресс в атаке, но матч с Вильярреалом проиграла защита
- Летучий шотландец. 39-летний голкипер Рейнджерс совершил невероятный сейв в матче ЛЕ - ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО