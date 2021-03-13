Боруссия Дортмунд - Герта. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 13.03.21

Бундеслига, 25-й тур

13 марта 2021. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Герта” Берлин

Телетрансляция – Megogo

На прошлых выходных “Боруссия” проиграла в выездном матче “Баварии”, но более важное событие для BVB произошло посреди недели. Дортмунд сыграл вничью в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов с “Севильей” и вышел в четвертьфинал самого престижного турнира. Команда Эдина Терзича также продолжает участие в Кубке Германии, а до четвертого места в лиге ей четыре очка. Сезон еще не потерян, но и времени на передышку нет. В субботу вечером “Боруссия” будет играть с “Гертой”, которая отчаянно пытается покинуть нижнюю половину таблицы.

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“Боруссия” Дортмунд

Назначение Эдина Терзича и.о. долгое время вызывало скепсис, но в феврале “Боруссия” наконец-то заиграла с уверенностью, и добыла четыре победы подряд. Положительная серия была прервана в матче с “Баварией”, не выиграл Дортмунд и у “Севильи”. Эти матчи объединяет то, что Дортмунд дважды выигрывал 2:0, но не смог удержать победный счет. “Боруссию” все еще нельзя назвать командой, где все работает четко, как в часовом механизме. BVB некомфортно чувствует себя под давлением, но вопрос в том, способна ли “Герта” в случае чего прижать Дортмунд, как это делали “Бавария” и “Севилья”.

“Герта”

В прошлом туре “Герта” смогла переиграть “Аугсбург” и прервать свою серию из девяти матчей без побед. Также эта победа стала первой для нового-старого тренера Паля Дардаи, который сменил уволенного Бруно Лаббадию. Под его руководством “Герта” выглядела неплохо в матчах с “Баварией” (0:1), “Штутгартом” (1:1), “Лейпцигом” (0:3), и “Вольфсбургом” (0:2), но ей во много просто не везло. Матчем с Дортмундом у “Герты” начинается непростая серия (впереди “Байер”, “Унион”, “Боруссия” М) и победа над “Аугсбургом” для уверенности и поднятия самооценки была весьма кстати.

Статистика команд

С Эдином Терзичем “Боруссия” еще не проиграла ни одного матча на “Вестфаленштадионе” (три победы, две ничьи). Интересно, как меняются показатели “Боруссия” по пропущенным голам. До серии из трех сухих матчей BVB пропускал по два гола в четырех играх подряд. Пропустила “Боруссия” два гола и в двух последних матчах. Хорошие ли это новости для “Герты”? Не с ее атакой. В 2021 году берлинский клуб лишь дважды забивал больше одного гола за матч: второго января с аутсайдером “Шальке” (3:0), и с “Аугсбургом” в прошлом туре (2:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 24 17 4 3 71-34 +37 55 2 "РБ Лейпциг" 24 16 5 3 46-20 +26 53 3 "Вольфсбург" 24 12 9 3 38-21 +17 45 4 "Айнтрахт" 24 11 10 3 47-33 +14 43 5 "Байер" 24 11 7 6 42-26 +16 40 6 "Боруссия" Д 24 12 3 9 50-35 +15 39 7 "Унион" 24 8 11 5 36-26 +10 35 8 "Фрайбург" 24 9 7 8 37-38 -1 34 9 "Штутгарт" 24 8 9 7 45-37 +8 33 10 "Боруссия" М 25 8 9 8 41-40 +1 33 11 "Хоффенхайм" 24 8 6 10 39-41 -2 30 12 "Вердер" 24 7 9 8 29-33 -4 30 13 "Аугсбург" 25 8 5 12 27-38 -11 29 14 "Кельн" 24 5 7 12 22-42 -20 22 15 "Герта" 24 5 6 13 28-43 -15 21 16 "Арминия" 24 5 4 15 18-43 -25 19 17 "Майнц" 24 4 6 14 23-44 -21 18 18 "Шальке" 24 1 7 16 16-61 -45 10

Личные встречи

В берлинском матче между командами в первом круге “Герта” выигрывала 1:0 после первого тайма, но во второй половине игры великолепный Эрлинг Холанд забил четыре гола, и матч закончился со счетом 5:2 в пользу BVB. Эта была последняя победа Люсьена Фавра в чемпионате до его увольнения. Общая статистика противостояния в пользу “Боруссии” (в Бундеслиге: 31 победа, 18 ничьих, 18 поражений), последние десять матчей – пять побед, четыре ничьи, одно поражения. “Герта” в последний раз переигрывала Дортмунд в 2017-м году.

Ориентировочные составы

Помимо Шмельцера и Витцеля, которые выбили надолго, “Боруссия” остается без Аканджи и Санчо. Под вопросом участие в матче Геррейру и Рейны. “Герта” осталась без трех игроков основы: центрбека Боята, хавбека Хедиры и форварда Куньи.

“Боруссия”: Хитц – Морей, Джан, Хуммельс, Шульц – Дилэйни, Беллингем, Дауд – Ройс, Азар – Холанд

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Дардаи – Тузар – Зефейк, Дарида, Гендузи, Миттельштедт – Лукебакио, Дарида

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Герта” от UA-Football

В 2021-м году Холанд забил за “Боруссию” 14 голов и отдал пять ассистов. Результаты BVB во многом зависят от результативности норвежца. “Герта”, возможно, будет защищаться низким блоком, и не будет давать Холанду много шансов. Однако берлинцы редко обходятся без пропущенных мячей. Дортмунд будет уставшим после Лиги чемпионов, и ему понадобится время, чтобы найти путь к воротам “Герты”. Но в конечном итоге это должно произойти. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.