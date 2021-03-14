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РБ Лейпциг - Айнтрахт. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 14.03.21
РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 марта ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Фото: imago imagesАвтор - неизвестный
Бундеслига, 25-й тур
14 марта 2021. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт
Телетрансляция – Megogo
В центральном матче тура между собой сыграют вторая и четвертая команда чемпионата. “РБ Лейпциг” намерен остаться в чемпионской гонке. Вчера “Бавария” обыграла “Вердер” и вновь увеличила отрыв до пяти очков. С другой стороны “Айнтрахт” уже ощущает дыхание “Боруссии” Дортмунд за спиной. Победив вчера “Герту” BVB приблизился к четвертому Франкфурту на одно очко.
“РБ Лейпциг”
Второй матч 1/8 Лиги чемпионов против “Ливерпуля” РБ провел еще более невзрачно, чем первый. Команда Нагельсманна мало верила в том, что ей удастся отыграться после домашнего поражения, да и “Ливерпуль” сыграл очень хорошо и был непохож на себя последних матчей АПЛ. В Бундеслиге у “Лейпцига” серия из шести побед подряд, в трех последних поединках чемпионата Германии РБ забил три гола.
“Айнтрахт”
После серии из девяти побед в 10 матчах, которая позволила ему взлететь на четвертое место, “Айнтрахт” немного притормозил. Команда Ади Хюттера не была похожа сама на себя в проигрышном матче с “Вердером” (1:2), а затем не реализовала ряд своих моментов в игре против “Штутгарта” (1:1). Впереди у “Айнтрахта” несколько непростых матчей: “Унион”, Дортмунд, “Вольфсбург”, Гладбах. Игра с “Лейпцигом” может показать насколько Франкфурт готов к борьбе за место в ЛЧ.
Статистика команд
“Айнтрахт” – не самый любимый соперник у Юлиана Нагельсманна. Он проиграл четыре из шести матчей “орлам” и выиграл всего один. Также интересно, что Нагельсманн ранее не побеждал в семи матчах Бундеслиги подряд. Сейчас РБ серия из шести подряд победных поединков. У “Айнтрахта” тоже есть свою серия – команда Ади Хюттера забивает в 19 матчах Бундеслиги подряд, “РБ Лейпциг” – в последних одиннадцати.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|25
|18
|4
|3
|74-35
|+39
|58
|2
|"РБ Лейпциг"
|24
|16
|5
|3
|46-20
|+26
|53
|3
|"Вольфсбург"
|25
|13
|9
|3
|43-21
|+22
|48
|4
|"Айнтрахт"
|24
|11
|10
|3
|47-33
|+14
|43
|5
|"Боруссия"
|25
|13
|3
|9
|52-35
|+17
|42
|6
|"Байер"
|24
|11
|7
|6
|42-26
|+16
|40
|7
|"Унион"
|25
|9
|11
|5
|38-27
|+11
|38
|8
|"Фрайбург"
|25
|9
|7
|9
|37-39
|-2
|34
|9
|"Штутгарт"
|24
|8
|9
|7
|45-37
|+8
|33
|10
|"Боруссия"
|25
|8
|9
|8
|41-40
|+1
|33
|11
|"Хоффенхайм"
|24
|8
|6
|10
|39-41
|-2
|30
|12
|"Вердер"
|25
|7
|9
|9
|30-36
|-6
|30
|13
|"Аугсбург"
|25
|8
|5
|12
|27-38
|-11
|29
|14
|"Кёльн"
|25
|5
|7
|13
|23-44
|-21
|22
|15
|"Герта"
|25
|5
|6
|14
|28-45
|-17
|21
|16
|"Майнц"
|25
|5
|6
|14
|24-44
|-20
|21
|17
|"Арминия"
|24
|5
|4
|15
|18-43
|-25
|19
|18
|"Шальке"
|25
|1
|7
|17
|16-66
|-50
|10
Личные встречи
Команды сыграли между собой девять матчей в Бундеслиги и один в Кубке. Полное равенство: по три победы у “Айнтрахта” и “РБ Лейпциг” и четыре ничьи. Разница мячей – 13:13. “Айнтрахт” еще ни разу не выигрывал на “Ред Булл Арене” – три поражения и одна ничья. В первом круге команды поделили очки (1:1).
Ориентировочные составы
“Лейпциг” остается без Ахелиньо, Лаймера и Собослаи. У “Айнтрахта” все готовы, кроме Туре.
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан – Адамс, Забитцер, Айдара, Хальстенберг – Ольмо, Нкунку – Серлот
“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Силва
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” от UA-Football
В сезоне 20/21 только “Боруссия” смогла обыграть “РБ Лейпциг” на выезде, а “Кельн” сыграл вничью. Все остальные матч на “Ред Булл Арене” закончились победами команды Нагельсманна. Фактор Лиги чемпионов не должен сказаться на РБ. Матч с “Ливерпулем” не был выматывающим для “Лейпцига”. В последних тура команда Нагельсманна добивалась непростых побед над Гладбахом и “Фрайбургом”, показывая то, что иногда называют “чемпионским характером”. У “Айнтрахта”, похоже, начинается небольшой спад. Прогноз – победа “Лейпцига” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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