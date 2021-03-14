РБ Лейпциг - Айнтрахт. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 14.03.21

Бундеслига, 25-й тур

14 марта 2021. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

В центральном матче тура между собой сыграют вторая и четвертая команда чемпионата. “РБ Лейпциг” намерен остаться в чемпионской гонке. Вчера “Бавария” обыграла “Вердер” и вновь увеличила отрыв до пяти очков. С другой стороны “Айнтрахт” уже ощущает дыхание “Боруссии” Дортмунд за спиной. Победив вчера “Герту” BVB приблизился к четвертому Франкфурту на одно очко.

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“РБ Лейпциг”

Второй матч 1/8 Лиги чемпионов против “Ливерпуля” РБ провел еще более невзрачно, чем первый. Команда Нагельсманна мало верила в том, что ей удастся отыграться после домашнего поражения, да и “Ливерпуль” сыграл очень хорошо и был непохож на себя последних матчей АПЛ. В Бундеслиге у “Лейпцига” серия из шести побед подряд, в трех последних поединках чемпионата Германии РБ забил три гола.

“Айнтрахт”

После серии из девяти побед в 10 матчах, которая позволила ему взлететь на четвертое место, “Айнтрахт” немного притормозил. Команда Ади Хюттера не была похожа сама на себя в проигрышном матче с “Вердером” (1:2), а затем не реализовала ряд своих моментов в игре против “Штутгарта” (1:1). Впереди у “Айнтрахта” несколько непростых матчей: “Унион”, Дортмунд, “Вольфсбург”, Гладбах. Игра с “Лейпцигом” может показать насколько Франкфурт готов к борьбе за место в ЛЧ.

Статистика команд

“Айнтрахт” – не самый любимый соперник у Юлиана Нагельсманна. Он проиграл четыре из шести матчей “орлам” и выиграл всего один. Также интересно, что Нагельсманн ранее не побеждал в семи матчах Бундеслиги подряд. Сейчас РБ серия из шести подряд победных поединков. У “Айнтрахта” тоже есть свою серия – команда Ади Хюттера забивает в 19 матчах Бундеслиги подряд, “РБ Лейпциг” – в последних одиннадцати.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 25 18 4 3 74-35 +39 58 2 "РБ Лейпциг" 24 16 5 3 46-20 +26 53 3 "Вольфсбург" 25 13 9 3 43-21 +22 48 4 "Айнтрахт" 24 11 10 3 47-33 +14 43 5 "Боруссия" 25 13 3 9 52-35 +17 42 6 "Байер" 24 11 7 6 42-26 +16 40 7 "Унион" 25 9 11 5 38-27 +11 38 8 "Фрайбург" 25 9 7 9 37-39 -2 34 9 "Штутгарт" 24 8 9 7 45-37 +8 33 10 "Боруссия" 25 8 9 8 41-40 +1 33 11 "Хоффенхайм" 24 8 6 10 39-41 -2 30 12 "Вердер" 25 7 9 9 30-36 -6 30 13 "Аугсбург" 25 8 5 12 27-38 -11 29 14 "Кёльн" 25 5 7 13 23-44 -21 22 15 "Герта" 25 5 6 14 28-45 -17 21 16 "Майнц" 25 5 6 14 24-44 -20 21 17 "Арминия" 24 5 4 15 18-43 -25 19 18 "Шальке" 25 1 7 17 16-66 -50 10

Личные встречи

Команды сыграли между собой девять матчей в Бундеслиги и один в Кубке. Полное равенство: по три победы у “Айнтрахта” и “РБ Лейпциг” и четыре ничьи. Разница мячей – 13:13. “Айнтрахт” еще ни разу не выигрывал на “Ред Булл Арене” – три поражения и одна ничья. В первом круге команды поделили очки (1:1).

Ориентировочные составы

“Лейпциг” остается без Ахелиньо, Лаймера и Собослаи. У “Айнтрахта” все готовы, кроме Туре.

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан – Адамс, Забитцер, Айдара, Хальстенберг – Ольмо, Нкунку – Серлот

“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Силва

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” от UA-Football

В сезоне 20/21 только “Боруссия” смогла обыграть “РБ Лейпциг” на выезде, а “Кельн” сыграл вничью. Все остальные матч на “Ред Булл Арене” закончились победами команды Нагельсманна. Фактор Лиги чемпионов не должен сказаться на РБ. Матч с “Ливерпулем” не был выматывающим для “Лейпцига”. В последних тура команда Нагельсманна добивалась непростых побед над Гладбахом и “Фрайбургом”, показывая то, что иногда называют “чемпионским характером”. У “Айнтрахта”, похоже, начинается небольшой спад. Прогноз – победа “Лейпцига” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.