Бавария - Штутгарт. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 20.03.21

Бундеслига, 26-й тур

20 марта 2021. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 16:30 “Штутгарт”

Телетрансляция – Megogo

Выбив “Лацио” из Лиги чемпионов, “Бавария” возвращается к своим делам в Бундеслиги. “РБ Лейпциг” в пятницу переиграл “Арминию” и сократил отставание от “Рекордмайстера” до одного очка. В следующем туре “РБ Лейпциг” и “Бавария” сыграют между собой, поэтому команде Ханси Флика перед встречей с главным конкурентом вновь хотелось бы увеличить отрыв до четырех пунктов.

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“Бавария”

История непростых взаимоотношений тренера Ханси Флика и спортивного директора Хасана Салихамиджича затмила собой происходящее на поле. С этим у “Баварии” все в порядке. После неудач с “Арминией” (3:3) и “Айнтрахтом” (1:2) “Бавария” выиграла три подряд матча – у “Кельна” (5:1), “Боруссии” Дортмунд (4:2) и “Вердера” (3:1). Без пропущенных голов не обходится, но когда впереди есть Роберт Левандовский, один-два пропущенных гола – это не страшно. Флик хвалит “Штутгарт”, говорит, что эта команда с умными полузащитниками и со скоростью в атаке; она “сосредоточена при владении” и “хорошо занимает пространство”. Помимо Толиссо и Косты, новых травмированных у “Баварии” нет, разве что немного простудился Киммих, но вероятно это не помешает ему сыграть в субботнем матче.

“Штутгарт”

Набрав 38 очков после 25 туров “Штутгарт” фактически обезопасил себя от вылета. Главный тренер VfB Пеллегрино Матараццо говорит, что теперь “Штутгарт” может не смотреть вниз, а полностью сосредоточиться на своей игре. Более того – благодаря серии из пяти матчей без поражений (три победы, две ничьи) “Штутгарт” поднялся на восьмое место и может претендовать на еврокубки. Для Матараццо матч с “Баварией” – это вызов. “Мы хотим максимально усложнить жизнь “Баварии”. Мы хотим, чтобы на поле была наша скорость, наше умение играть в переходных фазах. Мы хотим быть непростым оппонентом и верить в свои сильные стороны. Если у нас это получится, будет прекрасно”.

Статистика команд

С самого старта сезона “Штутгарт” зарекомендовал себе выездной командой. VfB выиграл шесть из 13 матчей на выезде, больше только “Бавария” (9). “Бавария” пропускает в пяти последних турах, чем постарается воспользоваться австрийский гигант (рост 200 см) Саша Калайджич. 23-летний форвард забивает уже в семи турах подряд. Всего у него 13 голов в Бундеслиге. У лидера бомбардирской гонки на 19 голов больше. Само собой, это Роберт Левандовский.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 25 18 4 3 74-35 +39 58 2 "РБ Лейпциг" 26 17 6 3 48-21 +27 57 3 "Вольфсбург" 25 13 9 3 43-21 +22 48 4 "Айнтрахт" 25 11 11 3 48-34 +14 44 5 "Боруссия" 25 13 3 9 52-35 +17 42 6 "Байер" 25 11 7 7 43-28 +15 40 7 "Унион" 25 9 11 5 38-27 +11 38 8 "Штутгарт" 25 9 9 7 47-37 +10 36 9 "Фрайбург" 25 9 7 9 37-39 -2 34 10 "Боруссия" 25 8 9 8 41-40 +1 33 11 "Хоффенхайм" 25 8 6 11 39-43 -4 30 12 "Вердер" 25 7 9 9 30-36 -6 30 13 "Аугсбург" 25 8 5 12 27-38 -11 29 14 "Кельн" 25 5 7 13 23-44 -21 22 15 "Арминия" 26 6 4 16 20-45 -25 22 16 "Герта" 25 5 6 14 28-45 -17 21 17 "Майнц" 25 5 6 14 24-44 -20 21 18 "Шальке" 25 1 7 17 16-66 -50 10

Личные встречи

“Штутгарт” проиграл 16 из последних 17 матчей “Баварии”, выиграв только в последнем туре сезона 2017/18 со счетом 4:1. В первом круге VfB выигрывал у “Баварии” 1:0, но затем пропустил три гола в ответ. Общая статистика в пользу “Баварии” – 65 побед, 20 ничьих, 18 поражений. Мячи: 212:116.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовский

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Антон, Кемпф – Эндо, Каразор, Соса, Вамангитука – Кастро, Ферстер – Калайджич

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Бавария” – “Штутгарт” от UA-Football

“Бавария” должна выиграть этот матч, если не случится чего-то экстраординарного. Например, появление в основе защитника Буна Сарра. Матч против “Лацио” не забрал много сил у “Рекордмайстера”, а когда нет усталости, “Бавария” всегда играет в полную силу. В таких случаях, мало кто может ее остановить. Прогноз – победа “Баварии” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.