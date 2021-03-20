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Бавария - Штутгарт. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 20.03.21
Бавария – Штутгарт: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 марта ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Автор - Carmen Jespersen
Бундеслига, 26-й тур
20 марта 2021. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” 16:30 “Штутгарт”
Телетрансляция – Megogo
Выбив “Лацио” из Лиги чемпионов, “Бавария” возвращается к своим делам в Бундеслиги. “РБ Лейпциг” в пятницу переиграл “Арминию” и сократил отставание от “Рекордмайстера” до одного очка. В следующем туре “РБ Лейпциг” и “Бавария” сыграют между собой, поэтому команде Ханси Флика перед встречей с главным конкурентом вновь хотелось бы увеличить отрыв до четырех пунктов.
“Бавария”
История непростых взаимоотношений тренера Ханси Флика и спортивного директора Хасана Салихамиджича затмила собой происходящее на поле. С этим у “Баварии” все в порядке. После неудач с “Арминией” (3:3) и “Айнтрахтом” (1:2) “Бавария” выиграла три подряд матча – у “Кельна” (5:1), “Боруссии” Дортмунд (4:2) и “Вердера” (3:1). Без пропущенных голов не обходится, но когда впереди есть Роберт Левандовский, один-два пропущенных гола – это не страшно. Флик хвалит “Штутгарт”, говорит, что эта команда с умными полузащитниками и со скоростью в атаке; она “сосредоточена при владении” и “хорошо занимает пространство”. Помимо Толиссо и Косты, новых травмированных у “Баварии” нет, разве что немного простудился Киммих, но вероятно это не помешает ему сыграть в субботнем матче.
“Штутгарт”
Набрав 38 очков после 25 туров “Штутгарт” фактически обезопасил себя от вылета. Главный тренер VfB Пеллегрино Матараццо говорит, что теперь “Штутгарт” может не смотреть вниз, а полностью сосредоточиться на своей игре. Более того – благодаря серии из пяти матчей без поражений (три победы, две ничьи) “Штутгарт” поднялся на восьмое место и может претендовать на еврокубки. Для Матараццо матч с “Баварией” – это вызов. “Мы хотим максимально усложнить жизнь “Баварии”. Мы хотим, чтобы на поле была наша скорость, наше умение играть в переходных фазах. Мы хотим быть непростым оппонентом и верить в свои сильные стороны. Если у нас это получится, будет прекрасно”.
Статистика команд
С самого старта сезона “Штутгарт” зарекомендовал себе выездной командой. VfB выиграл шесть из 13 матчей на выезде, больше только “Бавария” (9). “Бавария” пропускает в пяти последних турах, чем постарается воспользоваться австрийский гигант (рост 200 см) Саша Калайджич. 23-летний форвард забивает уже в семи турах подряд. Всего у него 13 голов в Бундеслиге. У лидера бомбардирской гонки на 19 голов больше. Само собой, это Роберт Левандовский.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|25
|18
|4
|3
|74-35
|+39
|58
|2
|"РБ Лейпциг"
|26
|17
|6
|3
|48-21
|+27
|57
|3
|"Вольфсбург"
|25
|13
|9
|3
|43-21
|+22
|48
|4
|"Айнтрахт"
|25
|11
|11
|3
|48-34
|+14
|44
|5
|"Боруссия"
|25
|13
|3
|9
|52-35
|+17
|42
|6
|"Байер"
|25
|11
|7
|7
|43-28
|+15
|40
|7
|"Унион"
|25
|9
|11
|5
|38-27
|+11
|38
|8
|"Штутгарт"
|25
|9
|9
|7
|47-37
|+10
|36
|9
|"Фрайбург"
|25
|9
|7
|9
|37-39
|-2
|34
|10
|"Боруссия"
|25
|8
|9
|8
|41-40
|+1
|33
|11
|"Хоффенхайм"
|25
|8
|6
|11
|39-43
|-4
|30
|12
|"Вердер"
|25
|7
|9
|9
|30-36
|-6
|30
|13
|"Аугсбург"
|25
|8
|5
|12
|27-38
|-11
|29
|14
|"Кельн"
|25
|5
|7
|13
|23-44
|-21
|22
|15
|"Арминия"
|26
|6
|4
|16
|20-45
|-25
|22
|16
|"Герта"
|25
|5
|6
|14
|28-45
|-17
|21
|17
|"Майнц"
|25
|5
|6
|14
|24-44
|-20
|21
|18
|"Шальке"
|25
|1
|7
|17
|16-66
|-50
|10
Личные встречи
“Штутгарт” проиграл 16 из последних 17 матчей “Баварии”, выиграв только в последнем туре сезона 2017/18 со счетом 4:1. В первом круге VfB выигрывал у “Баварии” 1:0, но затем пропустил три гола в ответ. Общая статистика в пользу “Баварии” – 65 побед, 20 ничьих, 18 поражений. Мячи: 212:116.
Ориентировочные составы
“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовский
“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Антон, Кемпф – Эндо, Каразор, Соса, Вамангитука – Кастро, Ферстер – Калайджич
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч “Бавария” – “Штутгарт” от UA-Football
“Бавария” должна выиграть этот матч, если не случится чего-то экстраординарного. Например, появление в основе защитника Буна Сарра. Матч против “Лацио” не забрал много сил у “Рекордмайстера”, а когда нет усталости, “Бавария” всегда играет в полную силу. В таких случаях, мало кто может ее остановить. Прогноз – победа “Баварии” 4:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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