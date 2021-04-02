Бундеслига, 27-й тур

3 апреля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия" Дортмунд 16:30 "Айнтрахт"

Телетрансляция – Megogo

Предстоящая игра между "Боруссией" и "Айнтрахтом" может стать определяющей в борьбе за зону Лигу Чемпионов. "Бавария", "Лейпциг" и "Вольфсбург" прилично оторвались от остальных, так что по сути осталась лишь одна путёвка, которую возможно и разыграют завтрашние соперники в очной дуэли за 6 очков.

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"Айнтрахт"

"Айнтрахт" ударно стартовал в Бундеслиге после зимней паузы, выиграв первых 8 из 9 матчей в 2021-м году. Этот рывок коллектива Ади Хюттера обеспечил им текущую высокую позицию, хотя в последнее время команда немного сбавила обороты. Перед международным перерывом Франкфурт выиграл лишь одну игру в четырёх турах: после обидного поражения от "Вердера" (1:2) последовали упорные ничьи с "Штутгартом" (1:1) и "Лейпцигом" (1:1), а за ними – долгожданная победа над "Унионом" (5:2).

"Боруссия"

В марте Дортмунд обыграл аутсайдеров "Шальке" (0:4), "Арминию" (3:0) и "Герту" (3:0), а также пробился в четвертьфинал ЛЧ, пройдя "Севилью" в безумной двухматчевой перестрелке (5:4). Но вот поражения от "Баварии" (4:2) и особенно "Фрайбурга" (2:1) вряд ли входили в планы команды Терзича, как и необязательные ничьи с "Хоффенхаймом" (2:2) и "Кёльном" (2:2). Если "Боруссия" не соберётся на финальным отрезок, то плакали их мечты на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а с ними и надежды на сохранение лидеров коллектива.

Статистика и факты

"Боруссия" забивала "Айнтрахту" минимум три гола в 6 последних домашних играх

"Айнтрахт" не проигрывал в 14 из 15 последних матчах Бундеслиги

"Боруссия" непобедима дома при Терзиче (4 победы, 2 ничьи)

Марко Ройс не забивал больше 1000 минут в лиге

Андре Силва забивает каждые 97 минут в Бундеслиге этого сезона

Холанд забил лишь один гол в 15 последних домашних играх чемпионата

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 26 19 4 3 78-35 +43 61 2 "РБ Лейпциг" 26 17 6 3 48-21 +27 57 3 "Вольфсбург" 26 14 9 3 45-22 +23 51 4 "Айнтрахт" 26 12 11 3 53-36 +17 47 5 "Боруссия" 26 13 4 9 54-37 +17 43 6 "Байер" 26 11 7 8 43-31 +12 40 7 "Унион" 26 9 11 6 40-32 +8 38 8 "Фрайбург" 26 10 7 9 39-39 0 37 9 "Штутгарт" 26 9 9 8 47-41 +6 36 10 "Боруссия" 26 9 9 8 44-40 +4 36 11 "Хоффенхайм" 26 8 6 12 40-45 -5 30 12 "Вердер" 26 7 9 10 31-38 -7 30 13 "Аугсбург" 26 8 5 13 27-40 -13 29 14 "Герта" 26 6 6 14 31-45 -14 24 15 "Майнц" 26 6 6 14 26-45 -19 24 16 "Кёльн" 26 5 8 13 25-46 -21 23 17 "Арминия" 26 6 4 16 20-45 -25 22 18 "Шальке" 26 1 7 18 16-69 -53 10

Личные встречи

Соперники успели провести 102 игры между собой в истории. У Дортмунда 49 побед, у Франкфурта – 33 (при 20 ничьих). В последних 10 встречах во всех турнирах матчи зачастую заканчиваются либо результативной ничьей (4 раза), либо победой "Боруссии" (5 раз). При этом их битвы традиционно результативны: в 10 последних встречах было забито 35 голов, и лишь однажды один из соперников уходил с поля без забитого мяча.

Ориентировочные составы

"Боруссия" осталась без своего главного креативщика Джейдона Санчо, продолжающего лечение после мышечного повреждения. Также игру пропустят Витсель, Загаду и Шмельцер. У "Айнтрахта" из потерь – капитан Макот Хасебе не сыграет из-за дисквалификации, а Туре и Хинтереггер всё ещё травмированы.

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Джан, Дилейни, Беллигем – Ройс, Холанд, Азар

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Юнес, Камада – Силва

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Айнтрахт"

Матчи между командами традиционно получаются результативными. Это на руку Дортмунду, у которого часто возникают проблемы со взломом обороны соперника в позиционной атаке. Своё слово может сказать усталость после сборных – те же Холанд и Джан отыграли все три матча сборных, Дилейни отпахал два поединка, а вот у "Айнтрахта" сборников заметно меньше. Несмотря на это, "Боруссия" просто обязана побеждать. Тем более, что они знают как обыгрывать Франкфурт. Прогноз: победа Дортмунда 3:1.