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Битва за ЛЧ. Боруссия Д – Айнтрахт. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги 03.04.2021
Встреча двух прямых конкурентов за четвёртое место
Фото – Getty Images, автор – Lars Baron
Бундеслига, 27-й тур
3 апреля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия" Дортмунд 16:30 "Айнтрахт"
Телетрансляция – Megogo
Предстоящая игра между "Боруссией" и "Айнтрахтом" может стать определяющей в борьбе за зону Лигу Чемпионов. "Бавария", "Лейпциг" и "Вольфсбург" прилично оторвались от остальных, так что по сути осталась лишь одна путёвка, которую возможно и разыграют завтрашние соперники в очной дуэли за 6 очков.
"Айнтрахт"
"Айнтрахт" ударно стартовал в Бундеслиге после зимней паузы, выиграв первых 8 из 9 матчей в 2021-м году. Этот рывок коллектива Ади Хюттера обеспечил им текущую высокую позицию, хотя в последнее время команда немного сбавила обороты. Перед международным перерывом Франкфурт выиграл лишь одну игру в четырёх турах: после обидного поражения от "Вердера" (1:2) последовали упорные ничьи с "Штутгартом" (1:1) и "Лейпцигом" (1:1), а за ними – долгожданная победа над "Унионом" (5:2).
"Боруссия"
В марте Дортмунд обыграл аутсайдеров "Шальке" (0:4), "Арминию" (3:0) и "Герту" (3:0), а также пробился в четвертьфинал ЛЧ, пройдя "Севилью" в безумной двухматчевой перестрелке (5:4). Но вот поражения от "Баварии" (4:2) и особенно "Фрайбурга" (2:1) вряд ли входили в планы команды Терзича, как и необязательные ничьи с "Хоффенхаймом" (2:2) и "Кёльном" (2:2). Если "Боруссия" не соберётся на финальным отрезок, то плакали их мечты на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а с ними и надежды на сохранение лидеров коллектива.
Статистика и факты
- "Боруссия" забивала "Айнтрахту" минимум три гола в 6 последних домашних играх
- "Айнтрахт" не проигрывал в 14 из 15 последних матчах Бундеслиги
- "Боруссия" непобедима дома при Терзиче (4 победы, 2 ничьи)
- Марко Ройс не забивал больше 1000 минут в лиге
- Андре Силва забивает каждые 97 минут в Бундеслиге этого сезона
- Холанд забил лишь один гол в 15 последних домашних играх чемпионата
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|26
|19
|4
|3
|78-35
|+43
|61
|2
|"РБ Лейпциг"
|26
|17
|6
|3
|48-21
|+27
|57
|3
|"Вольфсбург"
|26
|14
|9
|3
|45-22
|+23
|51
|4
|"Айнтрахт"
|26
|12
|11
|3
|53-36
|+17
|47
|5
|"Боруссия"
|26
|13
|4
|9
|54-37
|+17
|43
|6
|"Байер"
|26
|11
|7
|8
|43-31
|+12
|40
|7
|"Унион"
|26
|9
|11
|6
|40-32
|+8
|38
|8
|"Фрайбург"
|26
|10
|7
|9
|39-39
|0
|37
|9
|"Штутгарт"
|26
|9
|9
|8
|47-41
|+6
|36
|10
|"Боруссия"
|26
|9
|9
|8
|44-40
|+4
|36
|11
|"Хоффенхайм"
|26
|8
|6
|12
|40-45
|-5
|30
|12
|"Вердер"
|26
|7
|9
|10
|31-38
|-7
|30
|13
|"Аугсбург"
|26
|8
|5
|13
|27-40
|-13
|29
|14
|"Герта"
|26
|6
|6
|14
|31-45
|-14
|24
|15
|"Майнц"
|26
|6
|6
|14
|26-45
|-19
|24
|16
|"Кёльн"
|26
|5
|8
|13
|25-46
|-21
|23
|17
|"Арминия"
|26
|6
|4
|16
|20-45
|-25
|22
|18
|"Шальке"
|26
|1
|7
|18
|16-69
|-53
|10
Личные встречи
Соперники успели провести 102 игры между собой в истории. У Дортмунда 49 побед, у Франкфурта – 33 (при 20 ничьих). В последних 10 встречах во всех турнирах матчи зачастую заканчиваются либо результативной ничьей (4 раза), либо победой "Боруссии" (5 раз). При этом их битвы традиционно результативны: в 10 последних встречах было забито 35 голов, и лишь однажды один из соперников уходил с поля без забитого мяча.
Ориентировочные составы
"Боруссия" осталась без своего главного креативщика Джейдона Санчо, продолжающего лечение после мышечного повреждения. Также игру пропустят Витсель, Загаду и Шмельцер. У "Айнтрахта" из потерь – капитан Макот Хасебе не сыграет из-за дисквалификации, а Туре и Хинтереггер всё ещё травмированы.
"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Джан, Дилейни, Беллигем – Ройс, Холанд, Азар
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Юнес, Камада – Силва
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Айнтрахт"
Матчи между командами традиционно получаются результативными. Это на руку Дортмунду, у которого часто возникают проблемы со взломом обороны соперника в позиционной атаке. Своё слово может сказать усталость после сборных – те же Холанд и Джан отыграли все три матча сборных, Дилейни отпахал два поединка, а вот у "Айнтрахта" сборников заметно меньше. Несмотря на это, "Боруссия" просто обязана побеждать. Тем более, что они знают как обыгрывать Франкфурт. Прогноз: победа Дортмунда 3:1.
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