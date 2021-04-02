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Игра сезона. РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги 03.04.2021
Последний шанс "быков" в борьбе за титул?
fcbayern.com
Бундеслига, 27-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" 19:30 "Бавария"
Телетрансляция – Megogo
Субботний матч на "Ред Бул Арене" – последний шанс для "Лейпцига" навязать борьбу бессменному чемпиону и остановить "Баварию" на пути к девятому титулу кряду. Главный преследователь мюнхенцев сейчас находится в 4 пунктах от них – в случае победы над лидером у "быков" будет реальная возможность снести команду Ханси Флика с немецкого трона. Возможно главная игра сезона Бундеслиги состоится сразу после международного перерыва и без ряда ключевых исполнителей у обоих сторон. Эти факторы добавляют непредсказуемости встрече и могут существенно повлиять на происходящее на поле.
"РБ Лейпциг"
"Лейпциг" в последнее время демонстрирует очень солидные результаты в чемпионате. 7 побед в 8 последних турах (при одной ничьей) позволили "быкам" вплотную приблизиться к "Баварии". Главное достоинство команды Юлиана Нагельсманна в нынешнем сезоне – оборона. У "Лейпцига" самая надежная защита (21 пропущенный) и меньше всего допущенных ударов в этом сезоне Бундеслиги. В конце концов, именно "быки" стали единственной командой, не которая сумела не пропустить от "Баварии" в 76 матчах при Ханси Флике.
Недавний вылет от "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги Чемпионов был обидным, но закономерным. И в этом есть свои плюсы – "Лейпцигу" перед завтрашней игрой не придётся держать в уме ещё предстоящую битву в ЛЧ, в отличии от того же Мюнхена, которых в среду уже ждёт ПСЖ.
"Бавария"
После неудачного отрезка в середине февраля (ничья с "Арминией" и поражение от "Айнтрахта") "Бавария" вновь вернулась на победную тропу. В ЛЧ без проблем был пройден "Лацио", а в чемпионате команды Флика имеет победную серию из 4 побед, включая виктории над "Боруссией" Д и крепким "Штутгартом".
"Бавария" имеет с запасом лучшую атаку в Бундеслиге, забив на 30 голов больше того же "Лейпцига". Правда, Мюнхену придётся обходиться без своего главного голеадора Роберта Левандовски, забившего 35 мячей команды в лиге, что может существенно ударить по коллективу.
Статистика команд
- "Лейпциг" не проигрывал в 25 из 27 последних домашних матчей в лиге
- "Бавария" забивает как минимум трижды в 4 играх лиги кряду
- "Лейпциг" и "Бавария" сыграли вничью 3 последних игры
- В последних 6 матчах "Баварии" было забито 3 и более гола
- Левандовски забил 44 процента голов "Баварии" в Бундеслиге (35 из 78 мячей).
Личные встречи
"Бавария" и "Лейпциг" встречались между собой 11 раз. У "Баварии" 6 побед и 3 ничьи при одном поражении. При этом Ханси Флик никогда не уступал "быкам", а три последние поединка неизменно заканчивались вничью (1:1, 0:0 и 3:3).
Ориентировочные составы
Из-за дисквалификации "Лейпциг" остался без основного полузащитника Кевина Кампля, также из-за травмы команда лишилась Анхелиньо, Хальстенберга и возможно даже Упамекано. "Бавария" же не сможет рассчитывать не только на Левандовски, но и на Дэвиса (дисквалификация), Боатенга, Толиссо и Косты (травмы).
"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Адамс, Хайдара – Нкунку, Ольмо – Серлот
"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Гнабри
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лейпциг – Бавария
Прогноз: Победа "Баварии" 1:2. Мюнхенцев в любом случае ждал невероятно сложный поединок, а без своей главной звезды им будет ещё труднее. Но всё же "Бавария" имеет достаточный запас прочности, чтобы даже в трудном положении не просто не дать "Лейпцигу" подобраться к себе, но и увеличить отрыв и поставить точку в чемпионской гонке.
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