Бундеслига, 28-й тур

10 апреля. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 16:30 "Унион"

Телетрансляция – Megogo

На пути к очередному титулу "Бавария" встретится с крепким "Унионом". 7-очковый отрыв позволяет Мюнхену чувствовать себя уверенно, хотя кадровые проблемы и необходимость поберечь силы перед ответным четвертьфиналом Лиги Чемпионов могут сказать своё веское слово. Тем более, что "Унион" мотивирован возможностью попасть в еврокубки и свой матч так легко не отдаст.

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Бавария

В прошлом туре Бундеслиги "Бавария" добыла победу в возможно ключевой дуэли сезона с "Лейпцигом" (1:0), прилично оторвавшись от своих главных преследователей. Команда Юлиана Нагельсманна дала рекордмайстеру достойный бой, но "Бавария" справилась с задачей даже в отсутствии Роберта Левандовски. Но уже в среду мюнхенцев ждал настоящий коллапс, а именно домашнее поражение от ПСЖ (2:3) в ЛЧ. "Бавария" провела феноменальный матч, создав во множество раз больше соперника (согласно разным метрикам ожидаемых голов Мюнхен превзошёл ПСЖ в 3-4,5 раза по созданным моментам), но в отсутствии своего польского супербомбардира забивать было банально некому. А вот Мбаппе и Неймар были безжалостны у чужих ворот.

Теперь "Баварии" надо бы вернуть уверенность победой в чемпионате, при возможности сэкономив силы. Но кадровые проблемы не дают Флику пространства для манёвра – вслед за Левандовски вылетели Гнабри, Зюле, Горецка и Эрнандес, а Альфонсо Дэвис дисквалифицирован.

Унион

Приоритетом "Униона" на сезон было сохранение места в Бундеслиге, и они с этой задачей давным-давно справились. Теперь у команды Урса Фишера есть возможность зацепиться за еврокубки, сотворив настоящую сенсацию. "Железные" отстают всего на 4 очка от шестой позиции, дающее право на участие в новосозданной Лиге конференций УЕФА.

В прошлом туре "Унион" сыграл вничью с "Гертой" (1:1), хотя дерби Берлина можно было смело выигрывать. У "железных" были некоторые проблемы с созданием моментов против плотно обороняющегося соперника, но с "Баварией" им такое не грозит – едва ли можно найти команду с более высокой линией обороны. Игра первого круга показала, что "Унион" может усложнить жизнь чемпиону – пока только команда Фишера и Гладбах не проигрывали мюнхенцам в этой кампании.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 27 20 4 3 79-35 +44 64 2 "РБ Лейпциг" 27 17 6 4 48-22 +26 57 3 "Вольфсбург" 27 15 9 3 46-22 +24 54 4 "Айнтрахт" 27 13 11 3 55-37 +18 50 5 "Боруссия" 27 13 4 10 55-39 +16 43 6 "Байер" 27 12 7 8 45-32 +13 43 7 "Унион" 27 9 12 6 41-33 +8 39 8 "Штутгарт" 27 10 9 8 48-41 +7 39 9 "Боруссия" 27 10 9 8 46-41 +5 39 10 "Фрайбург" 27 10 7 10 40-41 -1 37 11 "Аугсбург" 27 9 5 13 29-41 -12 32 12 "Хоффенхайм" 27 8 6 13 41-47 -6 30 13 "Вердер" 27 7 9 11 31-39 -8 30 14 "Герта" 27 6 7 14 32-46 -14 25 15 "Майнц" 27 6 7 14 27-46 -19 25 16 "Кёльн" 27 5 8 14 25-47 -22 23 17 "Арминия" 27 6 5 16 21-46 -25 23 18 "Шальке" 27 1 7 19 17-71 -54 10

Статистика и факты

"Бавария" забила 17 голов в 5 последних матчах Бундеслиги

"Бавария" забивала в последних 62 матчах во всех турнирах – новый клубный рекорд

Форвард "Униона" Макс Крузе забил 4 гола в 5 последних матчах лиги

Ханси Флик не сможет рассчитывать на 9 игроков первой команды в предстоящей игре

Личные встречи

"Бавария" и "Унион" встречались лишь трижды в истории. У рекордмайстера две победы и ничья, которая состоялась в первом круге. При этом "Бавария" забила "Униону" лишь 5 голов, ни разу не превысив планку в 2 мяча.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Алаба, Боатенг, Мартинес, Павар – Киммих, Рока – Коман, Мюллер, Мусиала – Чупо-Мотинг

"Унион": Люте – Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Триммель – Премель, Андрих, Гентнер – Крузе, Ингвартсен – Муса

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Football на матч "Бавария" – "Унион"

Прогноз: Победа "Баварии" 2:1. Кадровые проблемы и необходимость беречь силы на ПСЖ могут не позволить мюнхенцам достичь крупной победы. Хотя три очка команда Флика всё же заработать должна – нужно восстанавливать уверенность в своих силах после обидной неудачи в ЛЧ.