Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария – Унион. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.04.21
Станут ли мюнхенцы беречь силы перед ЛЧ?
Фото: AFP via Getty Images/Tobias Schwarz
На пути к очередному титулу "Бавария" встретится с крепким "Унионом". 7-очковый отрыв позволяет Мюнхену чувствовать себя уверенно, хотя кадровые проблемы и необходимость поберечь силы перед ответным четвертьфиналом Лиги Чемпионов могут сказать своё веское слово. Тем более, что "Унион" мотивирован возможностью попасть в еврокубки и свой матч так легко не отдаст.
Бавария
В прошлом туре Бундеслиги "Бавария" добыла победу в возможно ключевой дуэли сезона с "Лейпцигом" (1:0), прилично оторвавшись от своих главных преследователей. Команда Юлиана Нагельсманна дала рекордмайстеру достойный бой, но "Бавария" справилась с задачей даже в отсутствии Роберта Левандовски. Но уже в среду мюнхенцев ждал настоящий коллапс, а именно домашнее поражение от ПСЖ (2:3) в ЛЧ. "Бавария" провела феноменальный матч, создав во множество раз больше соперника (согласно разным метрикам ожидаемых голов Мюнхен превзошёл ПСЖ в 3-4,5 раза по созданным моментам), но в отсутствии своего польского супербомбардира забивать было банально некому. А вот Мбаппе и Неймар были безжалостны у чужих ворот.
Теперь "Баварии" надо бы вернуть уверенность победой в чемпионате, при возможности сэкономив силы. Но кадровые проблемы не дают Флику пространства для манёвра – вслед за Левандовски вылетели Гнабри, Зюле, Горецка и Эрнандес, а Альфонсо Дэвис дисквалифицирован.
Унион
Приоритетом "Униона" на сезон было сохранение места в Бундеслиге, и они с этой задачей давным-давно справились. Теперь у команды Урса Фишера есть возможность зацепиться за еврокубки, сотворив настоящую сенсацию. "Железные" отстают всего на 4 очка от шестой позиции, дающее право на участие в новосозданной Лиге конференций УЕФА.
В прошлом туре "Унион" сыграл вничью с "Гертой" (1:1), хотя дерби Берлина можно было смело выигрывать. У "железных" были некоторые проблемы с созданием моментов против плотно обороняющегося соперника, но с "Баварией" им такое не грозит – едва ли можно найти команду с более высокой линией обороны. Игра первого круга показала, что "Унион" может усложнить жизнь чемпиону – пока только команда Фишера и Гладбах не проигрывали мюнхенцам в этой кампании.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|27
|20
|4
|3
|79-35
|+44
|64
|2
|"РБ Лейпциг"
|27
|17
|6
|4
|48-22
|+26
|57
|3
|"Вольфсбург"
|27
|15
|9
|3
|46-22
|+24
|54
|4
|"Айнтрахт"
|27
|13
|11
|3
|55-37
|+18
|50
|5
|"Боруссия"
|27
|13
|4
|10
|55-39
|+16
|43
|6
|"Байер"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|+13
|43
|7
|"Унион"
|27
|9
|12
|6
|41-33
|+8
|39
|8
|"Штутгарт"
|27
|10
|9
|8
|48-41
|+7
|39
|9
|"Боруссия"
|27
|10
|9
|8
|46-41
|+5
|39
|10
|"Фрайбург"
|27
|10
|7
|10
|40-41
|-1
|37
|11
|"Аугсбург"
|27
|9
|5
|13
|29-41
|-12
|32
|12
|"Хоффенхайм"
|27
|8
|6
|13
|41-47
|-6
|30
|13
|"Вердер"
|27
|7
|9
|11
|31-39
|-8
|30
|14
|"Герта"
|27
|6
|7
|14
|32-46
|-14
|25
|15
|"Майнц"
|27
|6
|7
|14
|27-46
|-19
|25
|16
|"Кёльн"
|27
|5
|8
|14
|25-47
|-22
|23
|17
|"Арминия"
|27
|6
|5
|16
|21-46
|-25
|23
|18
|"Шальке"
|27
|1
|7
|19
|17-71
|-54
|10
Статистика и факты
- "Бавария" забила 17 голов в 5 последних матчах Бундеслиги
- "Бавария" забивала в последних 62 матчах во всех турнирах – новый клубный рекорд
- Форвард "Униона" Макс Крузе забил 4 гола в 5 последних матчах лиги
- Ханси Флик не сможет рассчитывать на 9 игроков первой команды в предстоящей игре
Личные встречи
"Бавария" и "Унион" встречались лишь трижды в истории. У рекордмайстера две победы и ничья, которая состоялась в первом круге. При этом "Бавария" забила "Униону" лишь 5 голов, ни разу не превысив планку в 2 мяча.
Ориентировочные составы
"Бавария": Нойер – Алаба, Боатенг, Мартинес, Павар – Киммих, Рока – Коман, Мюллер, Мусиала – Чупо-Мотинг
"Унион": Люте – Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Триммель – Премель, Андрих, Гентнер – Крузе, Ингвартсен – Муса
Ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Football на матч "Бавария" – "Унион"
Прогноз: Победа "Баварии" 2:1. Кадровые проблемы и необходимость беречь силы на ПСЖ могут не позволить мюнхенцам достичь крупной победы. Хотя три очка команда Флика всё же заработать должна – нужно восстанавливать уверенность в своих силах после обидной неудачи в ЛЧ.
Популярное сейчас
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- Итальянский претендент на Аллахяра, Тайсон уже в Интере. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч Чемпионата Украины
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной