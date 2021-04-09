Бундеслига, 28-й тур

10 апреля. Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" 16:30 "Вольфсбург"

Трансляция – Megogo

"Бавария", "Лейпциг", две "Боруссии" и "Байер" в последние два года сформировали своеобразный топ-5 Бундеслиги, распределяя между собой путёвки в еврокубки. Но в этом сезоне в борьбу неожиданно включились "Вольфсбург" и "Айнтрахт", выдающие едва не лучшие кампании в истории, что позволило им уверенно закрепиться в зоне Лиги Чемпионов.

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Айнтрахт

"Айнтрахт" ещё никогда не набирал 50 очков к данному этапу сезона до кампании 2020/21. Благодаря интенсивному стилю Ади Хюттера у Франкфурта вторая лучшая атака лиги после "Баварии" (55 голов), но особенно команда выделяется своей стойкостью и моральным духом – по ходу сезона они уступали в счёте в 14 матчах Бундеслиги, но проиграли лишь 3 из этих игр.

Вслед за победой над "Баварией" (2:1) у "Айнтрахта" был не самый удачный отрезок из 3 трех матчей без побед, но в последних турах команда вновь вернулась на выигрышную серию: сначала разгромив "Унион" (5:2), после чего вырвав важнейшие три очка у прямого конкурента в лице "Боруссии" Дортмунд (2:1).

Вольфсбург

"Вольфбург" стилистически очень похож на своего субботнего оппонента – недаром их наставник Оливер Гласнер, как и его соотечественник Ади Хюттер, прошли через систему "РБ Зальцбурга". Но если "Айнтрахт" не прочь поучаствовать в веселой перестрелке, то "волки" – любители забить и удерживать счёт. С самой надежной обороной лиги (22 пропущенных, как и "РБ Лейпцига") такая тактика более чем оправдана.

Сейчас "Вольфсбург" находится на серии из 3 побед в Бундеслиге, последовательно обыграв "Шальке" (5:0), "Вердер" (2:1) и "Кёльн" (1:0) в последних турах. Их календарь на финише устрашает – после "Айнтрахта" "волки" встретятся с "Баварией", "Штутгартом", БД и "Лейпцигом". Но отрыв от пятой "Боруссии" Д в 11 очков всё равно будет сложно растерять.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 27 20 4 3 79-35 +44 64 2 "РБ Лейпциг" 27 17 6 4 48-22 +26 57 3 "Вольфсбург" 27 15 9 3 46-22 +24 54 4 "Айнтрахт" 27 13 11 3 55-37 +18 50 5 "Боруссия" 27 13 4 10 55-39 +16 43 6 "Байер" 27 12 7 8 45-32 +13 43 7 "Унион" 27 9 12 6 41-33 +8 39 8 "Штутгарт" 27 10 9 8 48-41 +7 39 9 "Боруссия" 27 10 9 8 46-41 +5 39 10 "Фрайбург" 27 10 7 10 40-41 -1 37 11 "Аугсбург" 27 9 5 13 29-41 -12 32 12 "Хоффенхайм" 27 8 6 13 41-47 -6 30 13 "Вердер" 27 7 9 11 31-39 -8 30 14 "Герта" 27 6 7 14 32-46 -14 25 15 "Майнц" 27 6 7 14 27-46 -19 25 16 "Кёльн" 27 5 8 14 25-47 -22 23 17 "Арминия" 27 6 5 16 21-46 -25 23 18 "Шальке" 27 1 7 19 17-71 -54 10

Статистика и факты

"Вольфсбург" не пропускал в 9 из 11 последних матчах Бундеслиги

"Айнтрахт" не проигрывал в 15 последних домашних матчах Бундеслиги

"Айнтрахт" забивал минимум дважды в 7 из 8 последних игр лиги

"Вольфсбург" забивал "Айнтрахту" минимум дважды в 5 из 6 последних выездных игр

Форвард "Айнтрахта" Андре Силва – второй бомбардир лиги (22 гола)

Форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегорст – четвертый бомбардир (17 голов)

Вингбек "Айнтрахта" Филип Костич поучаствовал в 15 голах в 12 последних турах

Личные встречи

История встреч соперников составляет 43 матча. У "Айнтрахта" 9 побед, у "Вольфсбурга" – 21. Ещё 13 матчей завершились вничью. Разница мячей – 56:65 в пользу "волков". Матчи традиционно упорные – из 31 последних матчей никто не выигрывал с разнице более, чем в два матча. Последние две встречи закончились со счётом 2:1 – по одной победе у каждой из сторон.

Ориентировочные составы

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Юнес – Силва, Йович

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало, Герхардт, Баку – Вегорст

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Football

Прогноз: Ничья 2:2. Битва двух неуступчивых соперников с большой вероятностью может завершиться вничью. Отрыв от пятой "Боруссии" позволяет соперникам не форсировать события в предстоящей игре.