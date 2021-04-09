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В погоне за ЛЧ. Айнтрахт – Вольфсбург. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 10.04.21
Дерби австрийских наставников
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
"Бавария", "Лейпциг", две "Боруссии" и "Байер" в последние два года сформировали своеобразный топ-5 Бундеслиги, распределяя между собой путёвки в еврокубки. Но в этом сезоне в борьбу неожиданно включились "Вольфсбург" и "Айнтрахт", выдающие едва не лучшие кампании в истории, что позволило им уверенно закрепиться в зоне Лиги Чемпионов.
Айнтрахт
"Айнтрахт" ещё никогда не набирал 50 очков к данному этапу сезона до кампании 2020/21. Благодаря интенсивному стилю Ади Хюттера у Франкфурта вторая лучшая атака лиги после "Баварии" (55 голов), но особенно команда выделяется своей стойкостью и моральным духом – по ходу сезона они уступали в счёте в 14 матчах Бундеслиги, но проиграли лишь 3 из этих игр.
Вслед за победой над "Баварией" (2:1) у "Айнтрахта" был не самый удачный отрезок из 3 трех матчей без побед, но в последних турах команда вновь вернулась на выигрышную серию: сначала разгромив "Унион" (5:2), после чего вырвав важнейшие три очка у прямого конкурента в лице "Боруссии" Дортмунд (2:1).
Вольфсбург
"Вольфбург" стилистически очень похож на своего субботнего оппонента – недаром их наставник Оливер Гласнер, как и его соотечественник Ади Хюттер, прошли через систему "РБ Зальцбурга". Но если "Айнтрахт" не прочь поучаствовать в веселой перестрелке, то "волки" – любители забить и удерживать счёт. С самой надежной обороной лиги (22 пропущенных, как и "РБ Лейпцига") такая тактика более чем оправдана.
Сейчас "Вольфсбург" находится на серии из 3 побед в Бундеслиге, последовательно обыграв "Шальке" (5:0), "Вердер" (2:1) и "Кёльн" (1:0) в последних турах. Их календарь на финише устрашает – после "Айнтрахта" "волки" встретятся с "Баварией", "Штутгартом", БД и "Лейпцигом". Но отрыв от пятой "Боруссии" Д в 11 очков всё равно будет сложно растерять.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|27
|20
|4
|3
|79-35
|+44
|64
|2
|"РБ Лейпциг"
|27
|17
|6
|4
|48-22
|+26
|57
|3
|"Вольфсбург"
|27
|15
|9
|3
|46-22
|+24
|54
|4
|"Айнтрахт"
|27
|13
|11
|3
|55-37
|+18
|50
|5
|"Боруссия"
|27
|13
|4
|10
|55-39
|+16
|43
|6
|"Байер"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|+13
|43
|7
|"Унион"
|27
|9
|12
|6
|41-33
|+8
|39
|8
|"Штутгарт"
|27
|10
|9
|8
|48-41
|+7
|39
|9
|"Боруссия"
|27
|10
|9
|8
|46-41
|+5
|39
|10
|"Фрайбург"
|27
|10
|7
|10
|40-41
|-1
|37
|11
|"Аугсбург"
|27
|9
|5
|13
|29-41
|-12
|32
|12
|"Хоффенхайм"
|27
|8
|6
|13
|41-47
|-6
|30
|13
|"Вердер"
|27
|7
|9
|11
|31-39
|-8
|30
|14
|"Герта"
|27
|6
|7
|14
|32-46
|-14
|25
|15
|"Майнц"
|27
|6
|7
|14
|27-46
|-19
|25
|16
|"Кёльн"
|27
|5
|8
|14
|25-47
|-22
|23
|17
|"Арминия"
|27
|6
|5
|16
|21-46
|-25
|23
|18
|"Шальке"
|27
|1
|7
|19
|17-71
|-54
|10
Статистика и факты
- "Вольфсбург" не пропускал в 9 из 11 последних матчах Бундеслиги
- "Айнтрахт" не проигрывал в 15 последних домашних матчах Бундеслиги
- "Айнтрахт" забивал минимум дважды в 7 из 8 последних игр лиги
- "Вольфсбург" забивал "Айнтрахту" минимум дважды в 5 из 6 последних выездных игр
- Форвард "Айнтрахта" Андре Силва – второй бомбардир лиги (22 гола)
- Форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегорст – четвертый бомбардир (17 голов)
- Вингбек "Айнтрахта" Филип Костич поучаствовал в 15 голах в 12 последних турах
Личные встречи
История встреч соперников составляет 43 матча. У "Айнтрахта" 9 побед, у "Вольфсбурга" – 21. Ещё 13 матчей завершились вничью. Разница мячей – 56:65 в пользу "волков". Матчи традиционно упорные – из 31 последних матчей никто не выигрывал с разнице более, чем в два матча. Последние две встречи закончились со счётом 2:1 – по одной победе у каждой из сторон.
Ориентировочные составы
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Юнес – Силва, Йович
"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало, Герхардт, Баку – Вегорст
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Football
Прогноз: Ничья 2:2. Битва двух неуступчивых соперников с большой вероятностью может завершиться вничью. Отрыв от пятой "Боруссии" позволяет соперникам не форсировать события в предстоящей игре.
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