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Боруссия М – Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги на 17.04.21
Ади Хюттер против своей будущей команды
фото – imago images, автор неизвестен
"Боруссия" продолжает борьбу за еврокубки, в то время как "Айнтрахт" и вовсе на пути к своей первой квалификации в Лигу Чемпионов в истории. Впрочем, такие амбиции Франкфурта оказались недостаточными для наставника коллектива Ади Хюттера, который во вторник подписал предварительный контракт как раз с Гладбахом. У австрийца будет возможность воочию увидеть игру своих будущих подопечных, хотя приоритетом, конечно же, будет положительный результат в матче.
"Боруссия" Менхенгладбах
После того как главный тренер Марко Розе анонсировал свой летний переезд в Дортмунд, у его нынешней команды случился откровенный спад, стоивший "жеребцам" важных пунктов. Сейчас реальная цель для них – попадание в Лигу конференций, но для этого нужно преодолеть 4-очковое отставание от "Байера", идущего шестым.
В последнее время погромщики донецкого "Шахтёра" вновь набрали обороты, обыграв "Шальке" (0:3), "Фрайбург" (2:1) и добыв ничью с "Гертой" (2:2), играя большую часть матча в меньшинстве. Из-за дисквалификации завтра не сыграет основной голкипер Ян Зоммер, зато в последнее время радует Маркус Тюрам, принесший команде результат в последних турах.
"Айнтрахт"
После нового года "Айнтрахт" набрал впечатляющую форму, проиграв лишь один раз в 15 турах, добыв при этом 11 побед. Такой рывок позволил команде Ади Хюттера взлететь в топ-4. Многие ждали регресса на финише, но "орлы" ответили недоброжелателям победами над прямыми конкурентами в последних турах, добыв три очка в играх с дортмундской "Боруссией" (1:2) и "Вольфсбургом" (4:3).
Похвалы достойна все команда целиком, но особенно выделяются Филип Костич и Андре Силва. У сербского вингбека в последних 13 матчах Бундеслиги 4 гола и 10 результативных передач, а португальский страйкер в двух последних играх забивал победные мячи, которые довели общий счёт его голов до 23 в лиге.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|28
|20
|5
|3
|80-36
|+44
|65
|2
|"РБ Лейпциг"
|29
|18
|7
|4
|52-23
|+29
|61
|3
|"Вольфсбург"
|28
|15
|9
|4
|49-26
|+23
|54
|4
|"Айнтрахт"
|28
|14
|11
|3
|59-40
|+19
|53
|5
|"Боруссия" Д
|28
|14
|4
|10
|58-41
|+17
|46
|6
|"Байер"
|28
|12
|8
|8
|45-32
|+13
|44
|7
|"Унион"
|28
|9
|13
|6
|42-34
|+8
|40
|8
|"Боруссия" М
|28
|10
|10
|8
|48-43
|+5
|40
|9
|"Штутгарт"
|28
|10
|9
|9
|50-44
|+6
|39
Личные встречи
Соперники встречались между собой 41 раз. У Гладбаха 18 побед, у Франкфурта – 12, 11 матчей закончились вничью. Общая разница мячей – 65:51. В пяти последних встречах "Боруссия" не уступала, выиграв три из этих поединков.
Статистика и факты
- Гладбах забивал "Айнтрахту" минимум три гола в трёх последних встречах
- "Боруссия" не проигрывала в 5 последних матчах против "Айнтрахта"
- "Айнтрахт" не проигрывал в 16 из 17 последних матчей Бундеслиги
- В последних 5 из 6 матчей Бундеслиги и "Боруссии", и "Айнтрахта" было забито минимум 3 гола
- Тюрам поучаствовал в 4 голах "Боруссии" в двух последних турах
- Андре Силва находится в трёх голах от клубного рекорда результативности (на данный момент 23 гола)
Ориентировочные составы
"Боруссия": Зиппель – Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Тюрам, Эмболо, Хофманн – Плеа
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Камада – Йович, Силва
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт" от UA-Футбол
Ничья 2:2. Оба соперника сейчас в хорошей форме, не уступив в последних трёх турах. Матч обязательно будет результативным – в тотале больше 2.5 можно не сомневаться. Главное, чтобы у "Айнтрахта" не случилось психологических проблем из-за анонсированного ухода наставника. Гладбах прекрасно прочувствовал весь негатив от подобного на собственном шкуре.
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