Боруссия М – Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги на 17.04.21

Бундеслига, 29-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М 16:30 "Айнтрахт"

Телетрансляция – Megogo

"Боруссия" продолжает борьбу за еврокубки, в то время как "Айнтрахт" и вовсе на пути к своей первой квалификации в Лигу Чемпионов в истории. Впрочем, такие амбиции Франкфурта оказались недостаточными для наставника коллектива Ади Хюттера, который во вторник подписал предварительный контракт как раз с Гладбахом. У австрийца будет возможность воочию увидеть игру своих будущих подопечных, хотя приоритетом, конечно же, будет положительный результат в матче.

"Боруссия" Менхенгладбах

После того как главный тренер Марко Розе анонсировал свой летний переезд в Дортмунд, у его нынешней команды случился откровенный спад, стоивший "жеребцам" важных пунктов. Сейчас реальная цель для них – попадание в Лигу конференций, но для этого нужно преодолеть 4-очковое отставание от "Байера", идущего шестым.

В последнее время погромщики донецкого "Шахтёра" вновь набрали обороты, обыграв "Шальке" (0:3), "Фрайбург" (2:1) и добыв ничью с "Гертой" (2:2), играя большую часть матча в меньшинстве. Из-за дисквалификации завтра не сыграет основной голкипер Ян Зоммер, зато в последнее время радует Маркус Тюрам, принесший команде результат в последних турах.

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"Айнтрахт"

После нового года "Айнтрахт" набрал впечатляющую форму, проиграв лишь один раз в 15 турах, добыв при этом 11 побед. Такой рывок позволил команде Ади Хюттера взлететь в топ-4. Многие ждали регресса на финише, но "орлы" ответили недоброжелателям победами над прямыми конкурентами в последних турах, добыв три очка в играх с дортмундской "Боруссией" (1:2) и "Вольфсбургом" (4:3).

Похвалы достойна все команда целиком, но особенно выделяются Филип Костич и Андре Силва. У сербского вингбека в последних 13 матчах Бундеслиги 4 гола и 10 результативных передач, а португальский страйкер в двух последних играх забивал победные мячи, которые довели общий счёт его голов до 23 в лиге.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 28 20 5 3 80-36 +44 65 2 "РБ Лейпциг" 29 18 7 4 52-23 +29 61 3 "Вольфсбург" 28 15 9 4 49-26 +23 54 4 "Айнтрахт" 28 14 11 3 59-40 +19 53 5 "Боруссия" Д 28 14 4 10 58-41 +17 46 6 "Байер" 28 12 8 8 45-32 +13 44 7 "Унион" 28 9 13 6 42-34 +8 40 8 "Боруссия" М 28 10 10 8 48-43 +5 40 9 "Штутгарт" 28 10 9 9 50-44 +6 39

Личные встречи

Соперники встречались между собой 41 раз. У Гладбаха 18 побед, у Франкфурта – 12, 11 матчей закончились вничью. Общая разница мячей – 65:51. В пяти последних встречах "Боруссия" не уступала, выиграв три из этих поединков.

Статистика и факты

Гладбах забивал "Айнтрахту" минимум три гола в трёх последних встречах

"Боруссия" не проигрывала в 5 последних матчах против "Айнтрахта"

"Айнтрахт" не проигрывал в 16 из 17 последних матчей Бундеслиги

В последних 5 из 6 матчей Бундеслиги и "Боруссии", и "Айнтрахта" было забито минимум 3 гола

Тюрам поучаствовал в 4 голах "Боруссии" в двух последних турах

Андре Силва находится в трёх голах от клубного рекорда результативности (на данный момент 23 гола)

Ориентировочные составы

"Боруссия": Зиппель – Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария – Тюрам, Эмболо, Хофманн – Плеа

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Соу, Дурм – Камада – Йович, Силва

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт" от UA-Футбол

Ничья 2:2. Оба соперника сейчас в хорошей форме, не уступив в последних трёх турах. Матч обязательно будет результативным – в тотале больше 2.5 можно не сомневаться. Главное, чтобы у "Айнтрахта" не случилось психологических проблем из-за анонсированного ухода наставника. Гладбах прекрасно прочувствовал весь негатив от подобного на собственном шкуре.