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Бавария – Байер. Прогноз на матч Бундеслиги на 20.04.21
Мюнхену нужно сделать ещё пару шагов к чемпионству
Фото: Getty Images, автор – Lars Baron
В то время как 12 отступников из Англии, Испании и Италии сотрясли весь мир спорта демаршем против устоев европейского футбола созданием Суперлиги, в Германии всё спокойно. Согласно старому доброму укладу "Бавария" мчится к очередному титулу, но на пути к нему Мюнхену предстоит пройти ещё пару проверок. Ближайшая из них – игра с "Байером", блеснувшая небывалой ранее гибкостью при новом наставнике Ханнесе Вольфе.
"Бавария"
После победы над "Вольфсбургом" (3:2) на выходных Ханси Флик поддержал новомодный тренд этого сезона Бундеслиги среди коучей, заявив, что покинет команду будущим летом. Понятно, что титул никуда от Мюнхена не денется, а выиграли они его по сути ещё 3 тура назад, взяв три очка в матче с "Лейпцигом" (1:0). Но примеры наставника Гладбаха Марко Розе и Ади Хюттера в "Айнтрахте" продемонстрировали, что команды далеко не лучшим образом могут принять подобные вести.
По итогам матча с "волками" лазарет "Баварии" пополнили ещё и Эрнандес с Сане. Так что в ближайшем поединке Давид Алаба будет вынужден вернуться в центр обороны, а в опорную зону могут отрядить Хави Мартинеса. Мусиала при этом неизбежно выйдет в старте, хотя его дубль в прошлом туре в очередной раз доказал, что 18-летний вундеркинд может давать результат уже здесь и сейчас. Впереди вновь ждём Чупо-Мотинга – Левандовски ещё не готов вернуться, как бы ему не хотелось замахнуться на рекорд результативности Герда Мюллера.
"Байер"
Матч против "Баварии" станет четвертым для Ханнеса Вольфа у руля "Байера". И если победа над живым трупом из "Шальке" (2:1) и безыдейная игра против закрытого блока "Хоффенхайма" (0:0) дали не так много информации о 40-летнем специалисте, то матч последнего тура против "Кёльна" (3:0) в этом смысле выделился. Вольф избавил свою команду от навязчивых мыслей, связанных с контролем мяча и позиционной атакой, которые так нежно лелеял его предшественник Петер Бос. Просто отдал мяч аутсайдеру и элементарно разорвал "козлов" на контратаках с помощью убийственной связки олимпийских бегунов Леона Бэйли и Муссы Диаби.
В матче первого круга "фармацевты" дали бой "Баварии", которая вырвала победу в компенсированное время. Тогда "Байер" владел мячом даже больше соперников и время от времени диктовал свои условия, но на "Альянц Арене" стоит ждать совсем другого игрового сценария. Куда практичнее было бы пытаться ловить оборону Мюнхена на контратаках, надеясь зацепить какие-то очки в борьбе за еврокубки.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|29
|21
|5
|3
|83-38
|+45
|68
|2
|"РБ Лейпциг"
|29
|18
|7
|4
|52-23
|+29
|61
|3
|"Вольфсбург"
|29
|15
|9
|5
|51-29
|+22
|54
|4
|"Айнтрахт"
|29
|14
|11
|4
|59-44
|+15
|53
|5
|"Боруссия"
|29
|15
|4
|10
|62-42
|+20
|49
|6
|"Байер"
|29
|13
|8
|8
|48-32
|+16
|47
|7
|"Боруссия"
|29
|11
|10
|8
|52-43
|+9
|43
|8
|"Унион"
|29
|10
|13
|6
|44-35
|+9
|43
|9
|"Фрайбург"
|29
|11
|7
|11
|44-42
|+2
|40
|10
|"Штутгарт"
|29
|10
|9
|10
|51-46
|+5
|39
|11
|"Аугсбург"
|29
|9
|6
|14
|29-42
|-13
|33
|12
|"Хоффенхайм"
|29
|8
|8
|13
|41-47
|-6
|32
|13
|"Вердер"
|29
|7
|9
|13
|33-47
|-14
|30
|14
|"Майнц"
|28
|7
|7
|14
|30-48
|-18
|28
|15
|"Арминия"
|29
|7
|6
|16
|22-46
|-24
|27
|16
|"Герта"
|28
|6
|8
|14
|34-48
|-14
|26
|17
|"Кёльн"
|29
|5
|8
|16
|27-53
|-26
|23
|18
|"Шальке"
|29
|2
|7
|20
|18-75
|-57
|13
Личные встречи
Соперники противостояли друг другу 92 раза. У "Байера" 19 побед, у "Баварии" – 57. Ещё 16 встреч завершались вничью. Общая разница мячей 109:182. При этом в 9 последних личных встречах обе команды забивали, а тотал голов неизменно был на отметке 3 и выше.
Статистика и факты
- "Бавария" не проигрывала в последних 24 домашних матчах Бундеслиги
- "Бавария" выиграла 3 последних матча против "Байера" во всех турнирах
- В последних 9 встречах "Баварии" с "Байером" было забито 3 и более гола
- Левандовски забил больше голов в Бундеслиге (35) в этом сезоне, чем пятёрка остальных лучших бомбардиров команды (Мюллер, Гнабри, Мусиала, Горецка, Сане – 34)
- Леон Бэйли оформил дубль в прошлой встрече команда на "Альянц Арене"
Ориентировочные составы
"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Мартинес, Киммих – Коман, Мюллер, Мусиала – Чупо-Мотинг
"Байер": Градецки – Тапсоба, С. Бендер, Та – Синкгравен, Арангис, Паласиос, Фримпонг – Бэйли, Шик, Амири
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Бавария" – "Байер" от UA-Футбол
Прогноз: "Бавария" само собой будет стремиться к скорейшему оформлению чемпионства, но моральные потрясения в связи с уходом тренера и шумихой вокруг Суперлиги могут наложить свой отпечаток. Исход встречи предугадать сложно, но вот в наличии голов в предстоящей встрече можно не сомневаться. Рекомендуемая ставка – обе забьют или тотал больше 2.5.
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