Бундеслига, 30-й тур

Мюнхен, "Альянц Аррена"

"Бавария" 21:30 "Байер"

Телетрансляция – Megogo

В то время как 12 отступников из Англии, Испании и Италии сотрясли весь мир спорта демаршем против устоев европейского футбола созданием Суперлиги, в Германии всё спокойно. Согласно старому доброму укладу "Бавария" мчится к очередному титулу, но на пути к нему Мюнхену предстоит пройти ещё пару проверок. Ближайшая из них – игра с "Байером", блеснувшая небывалой ранее гибкостью при новом наставнике Ханнесе Вольфе.

"Бавария"

После победы над "Вольфсбургом" (3:2) на выходных Ханси Флик поддержал новомодный тренд этого сезона Бундеслиги среди коучей, заявив, что покинет команду будущим летом. Понятно, что титул никуда от Мюнхена не денется, а выиграли они его по сути ещё 3 тура назад, взяв три очка в матче с "Лейпцигом" (1:0). Но примеры наставника Гладбаха Марко Розе и Ади Хюттера в "Айнтрахте" продемонстрировали, что команды далеко не лучшим образом могут принять подобные вести.

По итогам матча с "волками" лазарет "Баварии" пополнили ещё и Эрнандес с Сане. Так что в ближайшем поединке Давид Алаба будет вынужден вернуться в центр обороны, а в опорную зону могут отрядить Хави Мартинеса. Мусиала при этом неизбежно выйдет в старте, хотя его дубль в прошлом туре в очередной раз доказал, что 18-летний вундеркинд может давать результат уже здесь и сейчас. Впереди вновь ждём Чупо-Мотинга – Левандовски ещё не готов вернуться, как бы ему не хотелось замахнуться на рекорд результативности Герда Мюллера.

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"Байер"

Матч против "Баварии" станет четвертым для Ханнеса Вольфа у руля "Байера". И если победа над живым трупом из "Шальке" (2:1) и безыдейная игра против закрытого блока "Хоффенхайма" (0:0) дали не так много информации о 40-летнем специалисте, то матч последнего тура против "Кёльна" (3:0) в этом смысле выделился. Вольф избавил свою команду от навязчивых мыслей, связанных с контролем мяча и позиционной атакой, которые так нежно лелеял его предшественник Петер Бос. Просто отдал мяч аутсайдеру и элементарно разорвал "козлов" на контратаках с помощью убийственной связки олимпийских бегунов Леона Бэйли и Муссы Диаби.

В матче первого круга "фармацевты" дали бой "Баварии", которая вырвала победу в компенсированное время. Тогда "Байер" владел мячом даже больше соперников и время от времени диктовал свои условия, но на "Альянц Арене" стоит ждать совсем другого игрового сценария. Куда практичнее было бы пытаться ловить оборону Мюнхена на контратаках, надеясь зацепить какие-то очки в борьбе за еврокубки.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 29 21 5 3 83-38 +45 68 2 "РБ Лейпциг" 29 18 7 4 52-23 +29 61 3 "Вольфсбург" 29 15 9 5 51-29 +22 54 4 "Айнтрахт" 29 14 11 4 59-44 +15 53 5 "Боруссия" 29 15 4 10 62-42 +20 49 6 "Байер" 29 13 8 8 48-32 +16 47 7 "Боруссия" 29 11 10 8 52-43 +9 43 8 "Унион" 29 10 13 6 44-35 +9 43 9 "Фрайбург" 29 11 7 11 44-42 +2 40 10 "Штутгарт" 29 10 9 10 51-46 +5 39 11 "Аугсбург" 29 9 6 14 29-42 -13 33 12 "Хоффенхайм" 29 8 8 13 41-47 -6 32 13 "Вердер" 29 7 9 13 33-47 -14 30 14 "Майнц" 28 7 7 14 30-48 -18 28 15 "Арминия" 29 7 6 16 22-46 -24 27 16 "Герта" 28 6 8 14 34-48 -14 26 17 "Кёльн" 29 5 8 16 27-53 -26 23 18 "Шальке" 29 2 7 20 18-75 -57 13

Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 92 раза. У "Байера" 19 побед, у "Баварии" – 57. Ещё 16 встреч завершались вничью. Общая разница мячей 109:182. При этом в 9 последних личных встречах обе команды забивали, а тотал голов неизменно был на отметке 3 и выше.

Статистика и факты

"Бавария" не проигрывала в последних 24 домашних матчах Бундеслиги

"Бавария" выиграла 3 последних матча против "Байера" во всех турнирах

В последних 9 встречах "Баварии" с "Байером" было забито 3 и более гола

Левандовски забил больше голов в Бундеслиге (35) в этом сезоне, чем пятёрка остальных лучших бомбардиров команды (Мюллер, Гнабри, Мусиала, Горецка, Сане – 34)

Леон Бэйли оформил дубль в прошлой встрече команда на "Альянц Арене"

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Мартинес, Киммих – Коман, Мюллер, Мусиала – Чупо-Мотинг

"Байер": Градецки – Тапсоба, С. Бендер, Та – Синкгравен, Арангис, Паласиос, Фримпонг – Бэйли, Шик, Амири

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Бавария" – "Байер" от UA-Футбол

Прогноз: "Бавария" само собой будет стремиться к скорейшему оформлению чемпионства, но моральные потрясения в связи с уходом тренера и шумихой вокруг Суперлиги могут наложить свой отпечаток. Исход встречи предугадать сложно, но вот в наличии голов в предстоящей встрече можно не сомневаться. Рекомендуемая ставка – обе забьют или тотал больше 2.5.