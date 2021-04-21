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Боруссия Д – Унион. Прогноз на матч Бундеслиги на 21.04.21
Дортмунд сохраняет надежды на попадание в зону ЛЧ
Фото: Kirchner-Media/David Inderlied/
"Боруссия" продолжает погоню за "Айнтрахтом" и "Вольфсбургом" в попытках забраться в топ-4 на финише. Отставание в 5 очков отыграть сложно, но последние неудачи конкурентов и сложный календарь "волков" дарит Дортмунду проблески надежды. Потому как без Лиги Чемпионов у них не будет и шанса на сохранение Холанда или Санчо.
"Боруссия" Д
В последних 5 матчах "Боруссия" потерпела 3 поражения и все со счётом 1:2. И если игры с "Манчестер Сити" в ЛЧ команда Терзича может занести себе в актив, несмотря на итоговый результат, то вот фиаско в дуэли с "Айнтрахтом" здорово ударили не только по самолюбию, но и по амбициям "шмелей" в этой кампании.
В последних двух турах Бундеслиги "Боруссия" собралась и забрала две победы, буквально вырвав три очка у "Штутгарта" (2:3), а затем разгромив "Вердер" (4:1). При этом Эрлинг Холанд забил "музыкантам" дважды, прервав длиннейшую безголевую серию в карьере (7 матчей с учётом игр за сборную Норвегии).
"Унион"
"Унион" также продолжает борьбу за еврокубки, хотя в их случае речь скорее всего идёт о Лиге Конференций. После международного перерыва команда Урса Фишера набрала неплохую форму: не сумела дожать "Герту" (1:1), зато затем отобрала очки у самой "Баварии" (1:1), а в последнем туре вполне заслуженно обыграла крепкий "Штутгарт" (2:1).
Немаловажным в успешных выступлениях "железных" стало возвращение многоопытного Макса Крузе после травмы. В новом году у 33-летнего форварда 4 гола в 7 матчах. Всего у Макса 15 результативных действий в кампании – Хуммельсу и ко стоит за ним присматривать.
Личные встречи
История встреч команд насчитывает всего 5 матчей. Пока что соперники бескомпромиссны – у "Боруссии" 3 победы, "Унион" выигрывал дважды. При этом каждый раз неизменно побеждал хозяин поля. Общая разница мячей – 11:8 в пользу Дортмунда.
Статистика и факты
- В 4 последних встречах команд было забито 3 и более голов
- В 12 из 13 последних матчей "Боруссии" в Бундеслиге было забито 3 и более голов
- Форвард "Униона" Крузе забивает в среднем раз за 131 минуту игрового времени
- В прошлом туре Ройс прервал 1122-минутную безголевую серию в лиге
Ориентировочные составы
"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей – Дауд, Джан – Ройс, Беллингем, Азар – Холанд
"Унион": Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Ленц, Промель, Андрих, Триммель – Эндо, Крузе – Муса
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Унион" от UA-Футбол
Прогноз: Победа "Боруссии" 3:1. Встречи соперников традиционно проходят результативно. Ждём перестрелки, в которой Дортмунд должен выйти победителем.
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