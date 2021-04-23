Майнц – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 24.04.21

Бундеслига, 31-й тур

Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" 16:30 "Бавария"

Телетрансляция – Megogo

"Бавария" уверенно идёт к очередному чемпионству в Бундеслиге. Вопрос лишь в том, когда команда Флика оформит титул. У них есть возможность сделать это уже в субботу. Для этого достаточно просто обыграть "Майнц".

"Майнц"

"Майнц" заметно преобразился во втором круге чемпионата, превратившись из соседа ничтожного "Шальке" в пятую команду лиги по набору очков в новом году. Во многом этот успех стал возможным благодаря Бо Свенссону, возглавившего команду по ходу сезона.

"Майнц" имеет 5-очковый отрыв от зоны вылета, расположившись на 13-й строчке."Карнавальники" сейчас находятся на 6-матчевой серии без поражений в чемпионате, выиграв 4 из них. После международного перерыва "Майнц" скатал ничью с "Арминией" (1:1), после чего взял по три очка в выездных поединках с конкурентами за выживание – "Кёльном" (2:3) и "Вердером" (0:1).

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"Бавария"

Возможность гарантировать себе 9-й чемпионский титул кряду станет дополнительным стимулом для "Баварии" завтра. У некоторых есть и персональные мотивации – так Левандовски будет пытаться побить или хотя бы повторить рекорд результативности Герда Мюллера (40 голов за сезон). Помимо Роберта, лазарет перед игрой так же покинул Леон Горецка, что позволит Давиду Алабе вернуться обратно в центр обороны.

"Бавария" выиграла 7 из 8 последних матчей в лиге. Единственная потеря очков пришлась на игру с "Унионом" (1:1), которая состоялась между битвами с ПСЖ в ЛЧ, поэтому Мюнхен тогда и не особо старался набрать все 3 пункта. За последнюю неделю "Бавария" успешно прошла сразу две ответственные проверки от "Вольфсбурга" (2:3) и "Байера" (2:0), продолжая коллекционировать победы.

Личные встречи

История противостояния насчитывает 31 матч, 24 из которых выиграла "Бавария". "Майнц" сумел победить 4 раза, сведя ещё 3 поединка к ничьей. Общая разница мячей – 90:32. В последние годы "Бавария" неизменно выиграет у "Майнц", но если дома мюнхенцы традиционно разносят соперника (5:2, 6:1, 6:0, 4:0), то на "Опель Арене" все заканчивается победой рекордмайстера в 1-2 мяча.

Статистика и факты

"Бавария" выиграла 8 последних матчей против "Майнца" во всех турнирах

"Бавария" забивала "Майнцу" два и больше голов в 11 последних матчах на "Опель Арена"

Левандовски забивал "Майнцу" в 4 последних встречах команд

Левандовски осталось забить 5 мячей, чтобы повторить рекорд результативности Герда Мюллера (40 голов).

Ориентировочные составы

"Майнц": Центнер – Ниакате, Белль, Сан-Жюст – Мвене, Кох, Баррейро, Бросински – Боэтиюс – Салаи, Буркардт

"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Горецка, Киммих – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Майнц" – "Бавария" от UA-Футбол

Победа "Баварии" 1:4. Несмотря на то, что "Бавария" обычно не громит "Майнц" на "Опель Арене", этот матч может стать исключением. Ведь по сути эта игра может стать чемпионской. К тому же одержимость Левандовски по поводу голевого рекорда Бундеслиги должна сказать своё.