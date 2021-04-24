Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний шанс Дортмунда. Вольфсбург – Боруссия. Прогноз на матч Бундеслиги на 24.04.21
"Боруссии" жизненно необходима победа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 31-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" 16:30 "Боруссия" Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
Предстоящая битва на "Фольксваген Арене" будет иметь кардинальное значение в борьбе за попадание в топ-4. В случае победу у "Боруссии" будет шанс сократить отставание от "волков" и в будущем надеятся на осечку конкурентов в ближайших турах. А в случае неудачи Дортмунду придётся смириться с тем, что Лиги Чемпионов им в следующем году не видать.
"Вольфсбург"
Неудачи в последние недели немного усложнили ситуацию "Вольфсбурга" в турнирной таблице, хотя команда Оливера Гласнера всё ещё находится в выгодном положении. Поражение от прямого конкурента в лице "Айнтрахта" (3:4), а также последующая неудача в матче с "Баварией" (2:3) заставили немного усомниться в нынешней форме "волков". Правда, в последнем туре "Вольфсбург" ответил критикам убедительной победой над крепким "Штутгартом" (3:1).
Главная гордость команды Оливера Гласнера – оборона, пропустившая всего 30 голов в 30 турах (второй показатель в лиге). "Волки" играют в агрессивной и интенсивной манере, традиционно встречая соперника высоким прессинг, затрудняя подход к своим воротам. Впереди полагаются на Вута Вегорста – посреди недели нидерландец довёл свой счёт до показателя в 20 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.
"Боруссия" Дортмунд
В начале месяца "Боруссия" также потерпела болезненное поражение от "Айнтрахта" (1:2), серьёзно ударившее по их шансам на попадание в четвёрку. После него команда Эдина Терзича собралась и взяла 3 победы в 3 турах, обыграв "Штутгарт" (3:2), "Вердер" (4:1) и "Унион" (2:0). Холанд прервал длительную безголевую серию в игре с "музыкантам", но в последнем матче вновь действовал нетипично расточительно у чужих ворот. Зато вторую игру кряду забивает Марко Ройс, до этого не отличавшийся больше 1100 минут в лиге. К тому же Марко большой любитель забить в ворота "Вольфсбурга", отправив в их воротам 8 голов за карьеру.
Положительной новостью для Дортмунда является возвращение Джейдона Санчо после травмы. Англичанин вышел на замену со "Штутгартом" и ожидается в старте в субботу. Без Джейдона "Боруссия" заметно оскудела в креативном плане, так что его возвращения ждали с нетерпением. Из минусов – потеря Хуммельса в связи с перебором карточек.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|30
|22
|5
|3
|85-38
|+47
|71
|2
|"РБ Лейпциг"
|30
|18
|7
|5
|53-25
|+28
|61
|3
|"Вольфсбург"
|30
|16
|9
|5
|54-30
|+24
|57
|4
|"Айнтрахт"
|30
|15
|11
|4
|61-44
|+17
|56
|5
|"Боруссия" Д
|30
|16
|4
|10
|64-42
|+22
|52
|6
|"Байер"
|30
|13
|8
|9
|48-34
|+14
|47
|7
|"Боруссия" М
|30
|11
|10
|9
|54-46
|+8
|43
|8
|"Унион"
|30
|10
|13
|7
|44-37
|+7
|43
|9
|"Фрайбург"
|29
|11
|7
|11
|44-42
|+2
|40
|10
|"Штутгарт"
|30
|10
|9
|11
|52-49
|+3
|39
|11
|"Хоффенхайм"
|30
|9
|8
|13
|44-49
|-5
|35
|12
|"Аугсбург"
|30
|9
|6
|15
|29-44
|-15
|33
|13
|"Майнц"
|29
|8
|7
|14
|31-48
|-17
|31
|14
|"Вердер"
|30
|7
|9
|14
|33-48
|-15
|30
|15
|"Арминия"
|30
|8
|6
|16
|23-46
|-23
|30
|16
|"Герта"
|28
|6
|8
|14
|34-48
|-14
|26
|17
|"Кёльн"
|30
|6
|8
|16
|29-54
|-25
|26
|18
|"Шальке"
|30
|2
|7
|21
|18-76
|-58
|13
Личные встречи
Соперники встречались между собой 51 раз. У "Вольфсбурга" 10 побед, у "Боруссии" – 29. Ещё 12 матчей закончились вничью. Общая разница мячей – 57:102. В последних 5 встречах Дортмунд неизменно побеждал, обойдясь без пропущенных голов.
Статистика и факты
- У "Боруссии" 11-матчевая беспроигрышная серия против "Вольфсбурга" в Бундеслиге
- "Боруссия" забивала в 26 из 27 матчей лиги в этом сезоне
- Марко Ройс 8 раз забивал "Вольфсбургу" за свою карьеру
- "Боруссия" пропускала 2 и больше голов в 6 из 7 последних выездных матчей
- Холанд – третий бомбардир лиги (23 гола), Вегорст – четвертый (20)
Ориентировочные составы
"Вольфсбург": Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Филипп, Герхардт, Брекало – Вегорст
"Боруссия": Хитц – Геррейру, Джан, Аканджи, Морей – Дауд, Дилейни, Беллингем – Ройс, Холанд, Санчо
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Футбол
Прогноз: Ничья 2:2. "Вольфсбург" традиционно является удобным соперником для Дортмунда. К тому же высокий прессинг "волков" может быть лишь на руку Холанду и компании. Другое дело, что и "шмели" не безгрешны в обороне, а без Хуммельса проблемы рискуют обнажиться ещё сильнее.
Популярное сейчас
- Рух покидает последнее место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу
- WBC Ультрас: Динамо декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на пророссийских началах
- Майнц – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 24.04.21
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Новости по теме
- 23:31 Зарубежные Бундеслига. Победы Вольфсбурга и Дортмунда, фееричный камбек Хоффенхайма в игре с Гладбахом
- 08:56 Прогнозы на футбол Боруссия Д – Унион. Прогноз на матч Бундеслиги на 21.04.21
- 18:25 Зарубежные Бундеслига. Боруссия – Вердер 4:1. Дортмунд возвращается в гонку за топ-4, Холанд вновь забивает