Последний шанс Дортмунда. Вольфсбург – Боруссия. Прогноз на матч Бундеслиги на 24.04.21

Бундеслига, 31-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 16:30 "Боруссия" Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Предстоящая битва на "Фольксваген Арене" будет иметь кардинальное значение в борьбе за попадание в топ-4. В случае победу у "Боруссии" будет шанс сократить отставание от "волков" и в будущем надеятся на осечку конкурентов в ближайших турах. А в случае неудачи Дортмунду придётся смириться с тем, что Лиги Чемпионов им в следующем году не видать.

"Вольфсбург"

Неудачи в последние недели немного усложнили ситуацию "Вольфсбурга" в турнирной таблице, хотя команда Оливера Гласнера всё ещё находится в выгодном положении. Поражение от прямого конкурента в лице "Айнтрахта" (3:4), а также последующая неудача в матче с "Баварией" (2:3) заставили немного усомниться в нынешней форме "волков". Правда, в последнем туре "Вольфсбург" ответил критикам убедительной победой над крепким "Штутгартом" (3:1).

Главная гордость команды Оливера Гласнера – оборона, пропустившая всего 30 голов в 30 турах (второй показатель в лиге). "Волки" играют в агрессивной и интенсивной манере, традиционно встречая соперника высоким прессинг, затрудняя подход к своим воротам. Впереди полагаются на Вута Вегорста – посреди недели нидерландец довёл свой счёт до показателя в 20 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

"Боруссия" Дортмунд

В начале месяца "Боруссия" также потерпела болезненное поражение от "Айнтрахта" (1:2), серьёзно ударившее по их шансам на попадание в четвёрку. После него команда Эдина Терзича собралась и взяла 3 победы в 3 турах, обыграв "Штутгарт" (3:2), "Вердер" (4:1) и "Унион" (2:0). Холанд прервал длительную безголевую серию в игре с "музыкантам", но в последнем матче вновь действовал нетипично расточительно у чужих ворот. Зато вторую игру кряду забивает Марко Ройс, до этого не отличавшийся больше 1100 минут в лиге. К тому же Марко большой любитель забить в ворота "Вольфсбурга", отправив в их воротам 8 голов за карьеру.

Положительной новостью для Дортмунда является возвращение Джейдона Санчо после травмы. Англичанин вышел на замену со "Штутгартом" и ожидается в старте в субботу. Без Джейдона "Боруссия" заметно оскудела в креативном плане, так что его возвращения ждали с нетерпением. Из минусов – потеря Хуммельса в связи с перебором карточек.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 30 22 5 3 85-38 +47 71 2 "РБ Лейпциг" 30 18 7 5 53-25 +28 61 3 "Вольфсбург" 30 16 9 5 54-30 +24 57 4 "Айнтрахт" 30 15 11 4 61-44 +17 56 5 "Боруссия" Д 30 16 4 10 64-42 +22 52 6 "Байер" 30 13 8 9 48-34 +14 47 7 "Боруссия" М 30 11 10 9 54-46 +8 43 8 "Унион" 30 10 13 7 44-37 +7 43 9 "Фрайбург" 29 11 7 11 44-42 +2 40 10 "Штутгарт" 30 10 9 11 52-49 +3 39 11 "Хоффенхайм" 30 9 8 13 44-49 -5 35 12 "Аугсбург" 30 9 6 15 29-44 -15 33 13 "Майнц" 29 8 7 14 31-48 -17 31 14 "Вердер" 30 7 9 14 33-48 -15 30 15 "Арминия" 30 8 6 16 23-46 -23 30 16 "Герта" 28 6 8 14 34-48 -14 26 17 "Кёльн" 30 6 8 16 29-54 -25 26 18 "Шальке" 30 2 7 21 18-76 -58 13

Личные встречи

Соперники встречались между собой 51 раз. У "Вольфсбурга" 10 побед, у "Боруссии" – 29. Ещё 12 матчей закончились вничью. Общая разница мячей – 57:102. В последних 5 встречах Дортмунд неизменно побеждал, обойдясь без пропущенных голов.

Статистика и факты

У "Боруссии" 11-матчевая беспроигрышная серия против "Вольфсбурга" в Бундеслиге

"Боруссия" забивала в 26 из 27 матчей лиги в этом сезоне

Марко Ройс 8 раз забивал "Вольфсбургу" за свою карьеру

"Боруссия" пропускала 2 и больше голов в 6 из 7 последних выездных матчей

Холанд – третий бомбардир лиги (23 гола), Вегорст – четвертый (20)

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Филипп, Герхардт, Брекало – Вегорст

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Джан, Аканджи, Морей – Дауд, Дилейни, Беллингем – Ройс, Холанд, Санчо

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Футбол

Прогноз: Ничья 2:2. "Вольфсбург" традиционно является удобным соперником для Дортмунда. К тому же высокий прессинг "волков" может быть лишь на руку Холанду и компании. Другое дело, что и "шмели" не безгрешны в обороне, а без Хуммельса проблемы рискуют обнажиться ещё сильнее.