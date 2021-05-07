Бавария – Боруссия Гладбах. Прогноз и анонс матча Бундеслиги на 08.05.21

Бундеслига, 32-й тур

8 мая. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 19:30 "Боруссия" Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo

"Бавария" в субботу может гарантировать себе 9-й титул Бундеслиги кряду, если обыграет "Боруссию". Гладбах в последнее время вновь набрал форму и стал претендовать на еврокубки, но им очень невовремя попался крайне мотивированный Мюнхен. Правда, есть вариант, при котором команда Флика уже выйдет на поле чемпионами, – если "Лейпциг" уступит Дортмунду за пару часов до игры.

"Бавария"

Апрель выдался невероятно сложным месяцем для "Баварии". Тут и ряд выигранных противостояний с ведущими командами в чемпионате против "Лейпцига" (0:1), "Вольфсбург" (2:3), "Байера" (2:0), и во всех смыслах крайне изнурительная дуэль с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ (3:3 – общий счёт), завершившаяся обидным вылетом. И всё это на фоне травм ключевых исполнителей, что не только ослабило "Баварию", но и повысило нагрузку на остальных игроков.

Свой последний матч Мюнхен вообще проиграл, уступив "Майнцу" (2:1). И самое удивительное, что итоговый результат вполне соответствовал происходящему на поле. Команда Бо Свенссона невероятна во втором круге, но для "Баварии" это оправданием не служит. Так что двухнедельный перерыв пришёлся как никогда кстати, позволив рекордсмайстеру подтянуть форму основных игроков и банально перевести дух.

"Боруссия" Менхенгладбах

"Боруссия" же пошла на перерыв в кардинально другом настроении. Команда Марко Розе перед паузой безжалостно разнесла "Арминию" (5:0), напомнив, как же великолепно могут быть "жеребцы", когда у них идёт игра. Не менее впечатляющим был разгром "Айнтрахта" (4:0), в котором Гладбах передал привет своему будущему наставнику. Между этими прекрасными перфомансами вместился провал с "Хоффенхаймом" (3:2). Команда Розе вела 0:2 после первой половины встречи, но забыла выйти на поле во второй, в итоге проиграв.

Кстати, о камбеках с 0:2 и итоговой победе. Именно в таком сценарии сложился матч первого круга между "Боруссией" и "Баварией". Мюнхен умудрился упустить преимущество в два гола и в итоге потерял все три очка. На данный момент Гладбах держит гордый статус одной из двух команд розыгрыша Бундеслиги, которая ещё не уступала "Баварии". Кроме них это удалось лишь "Униону", дважды сыгравших с неизбежным будущим чемпионов вничью.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 31 22 5 4 86-40 +46 71 2 "РБ Лейпциг" 31 19 7 5 55-25 +30 64 3 "Вольфсбург" 31 16 9 6 54-32 +22 57 4 "Айнтрахт" 31 15 11 5 62-47 +15 56 5 "Боруссия" Д 31 17 4 10 66-42 +24 55 6 "Байер" 31 14 8 9 51-35 +16 50 7 "Боруссия" М 31 12 10 9 59-46 +13 46 8 "Унион" 31 11 13 7 47-38 +9 46 9 "Фрайбург" 31 11 8 12 45-46 -1 41 10 "Штутгарт" 31 10 9 12 52-51 +1 39 11 "Хоффенхайм" 31 9 9 13 45-50 -5 36 12 "Майнц" 31 9 8 14 34-50 -16 35 13 "Аугсбург" 31 9 6 16 31-47 -16 33 14 "Герта" 30 7 9 14 38-49 -11 30 15 "Вердер" 31 7 9 15 34-51 -17 30 16 "Арминия" 31 8 6 17 23-51 -28 30 17 "Кёльн" 31 7 8 16 32-56 -24 29 18 "Шальке" 30 2 7 21 18-76 -58 13

Статистика и факты

Левандовски в 4 голах от рекорда результативности Герда Мюллера (40 голов в Бундеслиге за сезон)

У Левандовски всего 5 голов в 17 матчах против Гладбаха – один из сложнейший соперников в его карьере

Защита "Баварии" в нынешнем сезоне – худшая за четверть века (40 пропущенных после 31 тура)

С сезона 2014/15 Гладбах отобрал больше всего очков в матчах с "Баварией" (20 в 13 встречах)

"Боруссия" имеет худшую выездную форму из топ-7 лиги – лишь одна победа в 8 последних играх вне дома

Личные встречи

Соперники встречались между собой 112 раз в истории. "Бавария" выиграла ровно половину очных игр (56), у "Боруссии" 26 побед. 30 матчей закончились вничью. Общая разница мячей – 212:141. В последних 4 сезонах Бундеслиги Гладбах по разу обыгрывал "Баварию". В этой кампании могут и вовсе взять 6 очков.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

"Боруссия" М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Нойхаус – Хофман, Штиндль, Тюрам – Плеа

Недоступны: Коста, Чупо-Мотинг, Толиссо, Зюле (под вопросом) – Дукуре

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Бавария" – "Боруссия" М от UA-Футбол

Победа "Баварии" 4:2. Гладбах может доставить мюнхенцам массу проблем, но всё же хозяевам пора оформлять титул, и делать это убедительно. При этом обе команды предпочитают динамичный и результативным футбол, так что нас может ждать настоящий голепад.