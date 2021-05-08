Дортмунд в погоне за ЛЧ. Боруссия – Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги на 08.05.21

Бундеслига, 32-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд 16:30 "РБ Лейпциг"

Телетрансляция – Megogo

"Боруссия" всё ещё имеет шансы заскочить на поезд в Лигу Чемпионов, учитывая непростой календарь и неудачи своих конкурентов в последних турах. Но для начала Дортмунду надо пройти проверку в игре с "Лейпцигом". Второе место от "быков" уже никуда не денется, но обыграть своего будущего соперника по финалу Кубку Германии они уж точно не откажутся.

"РБ Лейпциг"

Потеряв надежды на чемпионство, "Лейпциг" позволил себе пару осечек, сыграв вничью с "Хоффенхаймом" (0:0) и проиграв крайне мотивированному "Кёльну" (2:1). Но между этими неудачами были крайне убедительные победы над "Вердером" (1:4) и "Штутгартом" (2:0), свидетельствующие о том, что "быки" в полном порядке.

В прошлую пятницу "Лейпциг" провёл крайне изнурительный полуфинал Кубка Германии с всё тем же "Вердером", переиграв "музыкантов" лишь в овертайм. Но с тех пор у команды Юлиана Нагельсманна было полно времени на восстановление и подготовку к "Боруссии". Эта игра станет своего рода репетицией перед финалом в четверг, но вряд ли Нагельсманн пустит в игру все свои козыри в матче чемпионата. С другой стороны, было бы здорово дестабилизировать своего оппонента перед решающей игрой за Кубок страны, попутно лишив их надежд на попадание в топ-4.

"Боруссия" Дортмунд

В начале апреля все принялись хоронить Дортмунд и их шансы на ЛЧ после поражения от "Айнтрахта" (1:2). Но с тех пор Франкфурт и ещё один конкурент "Вольфсбург" принялись раз за разом терять очки, в то время как "Боруссия" планомерно приближалась, добывая победу за победой. Был и эффектный камбек против "Штутгарта" (2:3), и уверенные победы над "Вердером" (4:1) с "Унионом" (2:0), а в последнем туре команда Эдина Терзича разошлась и в меньшинстве взяла три очка у "Вольфсбурга" (0:2).

Неудивительно, что удачный отрезок совпал с белой полосов Эрлинга Холанда, который прервал свою сухую серию дублями в матчах с "музыкантами" и "волками". Всё те же два мяча Эрлинг забил и "быкам" в поединке первого круга, так что никого не удивит очередной удачный перфоманс норвежца в субботу. Вопрос лишь в том, сумеет ли юная суперзвезда восстановиться к встрече.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 31 22 5 4 86-40 +46 71 2 "РБ Лейпциг" 31 19 7 5 55-25 +30 64 3 "Вольфсбург" 31 16 9 6 54-32 +22 57 4 "Айнтрахт" 31 15 11 5 62-47 +15 56 5 "Боруссия" 31 17 4 10 66-42 +24 55 6 "Байер" 31 14 8 9 51-35 +16 50 7 "Боруссия" 31 12 10 9 59-46 +13 46 8 "Унион" 31 11 13 7 47-38 +9 46 9 "Штутгарт" 32 11 9 12 54-52 +2 42 10 "Фрайбург" 31 11 8 12 45-46 -1 41 11 "Хоффенхайм" 31 9 9 13 45-50 -5 36 12 "Майнц" 31 9 8 14 34-50 -16 35 13 "Аугсбург" 32 9 6 17 32-49 -17 33 14 "Герта" 30 7 9 14 38-49 -11 30 15 "Вердер" 31 7 9 15 34-51 -17 30 16 "Арминия" 31 8 6 17 23-51 -28 30 17 "Кёльн" 31 7 8 16 32-56 -24 29 18 "Шальке" 30 2 7 21 18-76 -58 13

Статистика и факты

Холанд забивает каждые 89 минут в этом сезоне Бундеслиги

Нагельсманн лишь однажды побеждал "Боруссию" в своей карьере (10 встреч)

"Лейпциг" не смог выиграть в 6 последних матчах с "Боруссией" в Бундеслиге (2 ничьи, 4 поражения)

"Боруссия" выиграла 4 последних встречи в Бундеслиге

"Боруссия" забивала минимум дважды в 3 последних домашних встречах с "Лейпцигом"

Личные встречи

Соперники встречались между собой лишь 9 раз. У "Боруссии" 5 побед, у "Лейпциг" – две. Ещё две игры завершились вничью. Разница мячей – 17:10. При этом в 6 последних встречах "быки" Дортмунд не побеждали.

Ориентировочные составы

"Боруссия": Хитц – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Дауд – Рейна, Санчо, Ройс – Холанд

"Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Айдара – Серлот

Не сыграют: Беллингем (дисквалификация), Морей, Мукоко, Шмельцер, Витцель, Загаду (все – травмы) – Самарджич (травма)

Под вопросом: Холанд – Адамс, Нкунку, Собослаи

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" от UA-Футбол

Победа "Боруссии" 2:1. Дортмунду сейчас результат куда нужнее, чем "быкам". К тому же "Боруссия" является хронической проблемой не только для "Лейпцига", но и лично для Нагельсманна. Хотя немало будет зависеть от того, успеет ли восстановиться Холанд.