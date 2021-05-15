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Фрайбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги на 15.05.21
Один из прощальных матчей Ханси Флика
Фото: Getty Images/Автор - Carmen Jespersen
"Бавария" бурно отпраздновала чемпионский титул в прошлом туре, отправив 6 мячей в ворота несчастного Гладбаха. В этот раз Мюнхен вряд ли будет действовать с такой же прытью, но желание ярко провести Ханси Флика и выдать яркий перфоманс ожидается. "Фрайбург" же продолжает борьбу за еврокубки, хотя самобытная команда Кристиана Штрайха часто выступает легкой жертвой для рекордмайстера.
"Фрайбург"
"Фрайбург" в последние недели откровенно нестабилен. В матче с "Боруссией" Гладбах команда Кристиана Штрайха была даже лучше, но умудрилась проиграть (2:1). Затем последовал провал как по игре, так и по результату с "Арминией" (1:0). Потом уверенный разгром "Шальке" (4:0), провал с безыдейной "Гертой" (3:0), а потом снова блестящая игра и победа с "Кёльном" (1:4).
При чём "Фрайбург" продолжает бороться за какие-никакие еврокубки, а именно за место 7 место, которое даёт путёвку в Лигу Конференций на следующий сезон. Так что списать их перепады на отсутствие мотивации никак не получится.
"Бавария"
"Бавария" достойно справилась с кадровым кризисом в прошлом месяце, хоть это и стоило им вылета в 1/4 финала ЛЧ от ПСЖ. Зато в чемпионате были в ключевых матчах повержены и "РБ Лейпциг" (0:1), и "Вольфсбург" (2:3), и "Байер" (2:0). На безумствующий во второго круге "Майнц" (2:1) топлива не хватило, отсюда и вполне заслуженное поражение, хотя критиковать команду Ханси Флика в данной ситуации было бы абсурдно.
2-недельный перерыв явно пошёл мюнхенцам на пользу, отсюда и уничтожение "Боруссия" Гладбах (6:0) в прошлом туре, тем более из лазарета подтянулись Левандовски и компания. Роберту, к слову, осталось забить лишь один гол, чтобы достичь отметки в 40 мячей в Бундеслиге за сезон и повторить рекорд Герда Мюллера. Приплюсуем к этому стремление достойно проводить Флика, а также одни из прощальных матчей Боатенга и Алабы – "Бавария" щадить соперника вовсе не настроена.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|32
|23
|5
|4
|92-40
|+52
|74
|2
|"РБ Лейпциг"
|32
|19
|7
|6
|57-28
|+29
|64
|3
|"Вольфсбург"
|32
|17
|9
|6
|57-32
|+25
|60
|4
|"Боруссия"
|32
|18
|4
|10
|69-44
|+25
|58
|5
|"Айнтрахт"
|32
|15
|12
|5
|63-48
|+15
|57
|6
|"Байер"
|32
|14
|9
|9
|51-35
|+16
|51
|7
|"Боруссия"
|32
|12
|10
|10
|59-52
|+7
|46
|8
|"Унион"
|32
|11
|13
|8
|47-41
|+6
|46
|9
|"Фрайбург"
|32
|12
|8
|12
|49-47
|+2
|44
|10
|"Штутгарт"
|32
|11
|9
|12
|54-52
|+2
|42
|11
|"Хоффенхайм"
|32
|10
|9
|13
|49-52
|-3
|39
|12
|"Майнц"
|32
|9
|9
|14
|35-51
|-16
|36
|13
|"Герта"
|32
|8
|10
|14
|40-50
|-10
|34
|14
|"Аугсбург"
|32
|9
|6
|17
|32-49
|-17
|33
|15
|"Вердер"
|32
|7
|10
|15
|34-51
|-17
|31
|16
|"Арминия"
|32
|8
|7
|17
|23-51
|-28
|31
|17
|"Кёльн"
|32
|7
|8
|17
|33-60
|-27
|29
|18
|"Шальке"
|32
|2
|7
|23
|21-82
|-61
|13
Статистика и факты
- Нойер может стать рекордсменом Бундеслиги по сухим матчам (сейчас 204)
- Левандовски забил 18 голов в 17 играх против "Фрайбурга"
- Левандовски забил 39 голов в 27 матчах лиги этого сезона
- "Фрайбург" выиграл лишь одну из 35 последних игр Бундеслиги против "Баварии"
Личные встречи
Соперники встречались между собой 42 раза. У "Фрайбург" 4 победы, у "Баварии" – 30. Ещё 8 игр завершились вничью. Общая разница мячей – 33:99. В последних 35 играх "Фрайбург" выиграл лишь однажды.
Ориентировочные составы
"Фрайбург": Флеккен – Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер – Шмид, Сантамария, Хефлер, Грифо – Демирович, Хелер
"Бавария": Нюбель – Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба – Сане, Мюллер, Мусиала – Левандовски
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч "Фрайбург" – "Бавария" от UA-Футбол
Победа "Баварии" 1:4. Ждём веселого и активного футбола от "Баварии". Отсутствие турнирных задач вторично, когда Левандовски на пороге невероятного рекорда, а Ханси Флику нужно устроить яркие проводы перед его уходом в сборную Германии.
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