Бундеслига, 33-й тур

15 мая. Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" 16:30 "Бавария"

Телетрансляция – Megogo

"Бавария" бурно отпраздновала чемпионский титул в прошлом туре, отправив 6 мячей в ворота несчастного Гладбаха. В этот раз Мюнхен вряд ли будет действовать с такой же прытью, но желание ярко провести Ханси Флика и выдать яркий перфоманс ожидается. "Фрайбург" же продолжает борьбу за еврокубки, хотя самобытная команда Кристиана Штрайха часто выступает легкой жертвой для рекордмайстера.

"Фрайбург"

"Фрайбург" в последние недели откровенно нестабилен. В матче с "Боруссией" Гладбах команда Кристиана Штрайха была даже лучше, но умудрилась проиграть (2:1). Затем последовал провал как по игре, так и по результату с "Арминией" (1:0). Потом уверенный разгром "Шальке" (4:0), провал с безыдейной "Гертой" (3:0), а потом снова блестящая игра и победа с "Кёльном" (1:4).

При чём "Фрайбург" продолжает бороться за какие-никакие еврокубки, а именно за место 7 место, которое даёт путёвку в Лигу Конференций на следующий сезон. Так что списать их перепады на отсутствие мотивации никак не получится.

"Бавария"

"Бавария" достойно справилась с кадровым кризисом в прошлом месяце, хоть это и стоило им вылета в 1/4 финала ЛЧ от ПСЖ. Зато в чемпионате были в ключевых матчах повержены и "РБ Лейпциг" (0:1), и "Вольфсбург" (2:3), и "Байер" (2:0). На безумствующий во второго круге "Майнц" (2:1) топлива не хватило, отсюда и вполне заслуженное поражение, хотя критиковать команду Ханси Флика в данной ситуации было бы абсурдно.

2-недельный перерыв явно пошёл мюнхенцам на пользу, отсюда и уничтожение "Боруссия" Гладбах (6:0) в прошлом туре, тем более из лазарета подтянулись Левандовски и компания. Роберту, к слову, осталось забить лишь один гол, чтобы достичь отметки в 40 мячей в Бундеслиге за сезон и повторить рекорд Герда Мюллера. Приплюсуем к этому стремление достойно проводить Флика, а также одни из прощальных матчей Боатенга и Алабы – "Бавария" щадить соперника вовсе не настроена.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 32 23 5 4 92-40 +52 74 2 "РБ Лейпциг" 32 19 7 6 57-28 +29 64 3 "Вольфсбург" 32 17 9 6 57-32 +25 60 4 "Боруссия" 32 18 4 10 69-44 +25 58 5 "Айнтрахт" 32 15 12 5 63-48 +15 57 6 "Байер" 32 14 9 9 51-35 +16 51 7 "Боруссия" 32 12 10 10 59-52 +7 46 8 "Унион" 32 11 13 8 47-41 +6 46 9 "Фрайбург" 32 12 8 12 49-47 +2 44 10 "Штутгарт" 32 11 9 12 54-52 +2 42 11 "Хоффенхайм" 32 10 9 13 49-52 -3 39 12 "Майнц" 32 9 9 14 35-51 -16 36 13 "Герта" 32 8 10 14 40-50 -10 34 14 "Аугсбург" 32 9 6 17 32-49 -17 33 15 "Вердер" 32 7 10 15 34-51 -17 31 16 "Арминия" 32 8 7 17 23-51 -28 31 17 "Кёльн" 32 7 8 17 33-60 -27 29 18 "Шальке" 32 2 7 23 21-82 -61 13

Статистика и факты

Нойер может стать рекордсменом Бундеслиги по сухим матчам (сейчас 204)

Левандовски забил 18 голов в 17 играх против "Фрайбурга"

Левандовски забил 39 голов в 27 матчах лиги этого сезона

"Фрайбург" выиграл лишь одну из 35 последних игр Бундеслиги против "Баварии"

Личные встречи

Соперники встречались между собой 42 раза. У "Фрайбург" 4 победы, у "Баварии" – 30. Ещё 8 игр завершились вничью. Общая разница мячей – 33:99. В последних 35 играх "Фрайбург" выиграл лишь однажды.

Ориентировочные составы

"Фрайбург": Флеккен – Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер – Шмид, Сантамария, Хефлер, Грифо – Демирович, Хелер

"Бавария": Нюбель – Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба – Сане, Мюллер, Мусиала – Левандовски

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Фрайбург" – "Бавария" от UA-Футбол

Победа "Баварии" 1:4. Ждём веселого и активного футбола от "Баварии". Отсутствие турнирных задач вторично, когда Левандовски на пороге невероятного рекорда, а Ханси Флику нужно устроить яркие проводы перед его уходом в сборную Германии.