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Последняя боевая проверка Дортмунда. Майнц – Боруссия. Прогноз на матч Бундеслиги на 16.05.21
Возможно центральный матч тура
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия" внезапно ворвалась в топ-4 на самом финише Бундеслиги, теперь осталось лишь удержаться в столь желанной зоне Лиги Чемпионов. Благодарить за это Дортмунду стоит именно "Майнц", отобравший у их конкурента "Айнтрахта" очки в минувшем туре. Хотя машина Бо Свенссона сейчас на таком ходу, что и "Боруссии" явно сладко на "Опель Арене" не придётся.
"Майнц"
"Майнц" выдающимся образом провёл второй круг Бундеслиги, справедливо сохранив свою прописку и забравшись аж на 13-ю строчку в таблице. А ведь к 15 туру "карнавальники" были на самом дне чемпионата. Во второй части кампании им удалось обыграть "РБ Лейпциг" (3:2), "Боруссию" Гладбах (1:2) и "Баварию" (2:1), отобрать очки у "Байера" (2:2) и "Айнтрахта" (1:1).
Сейчас команда Бо Свенссона находится на 9-матчевой беспроигрышной серии в Бундеслиге, 5 из которых она выиграла. В последний раз их обыгрывал "Аугсбург" (0:1) ещё в морозном феврале. "Майнц" с большим удовольствием играет вторым номером с топ-командами и добивается невероятных результатов, что может стать реальной проблемой для Дортмунда.
"Боруссия" Дортмунд
Если кто в Германии сейчас и находится в лучшей форме, чем "Майнц", так это "Боруссия". Дортмунд выдал пятиматчевую выигрышную серию в чемпионате, благодаря чему вновь красуются в зоне Лиги Чемпионов, о чём можно было и не мечтать месяцем ранее. За последнюю неделю дважды был обыгран "РБ Лейпциг". Сначала в Бундеслиге (3:2), а затем и в финале Кубка Германии (4:1).
Неожиданно "Шальке" преподнёс подарок для своих извечных врагов из БД, обыграв "Айнтрахт" в субботу. Теперь Дортмунду хватит и одной победы в оставшихся двух турах, чтобы гарантировать себе место в ЛЧ. И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, команда Эдина Терзича должна выдавать результат уже сейчас.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|33
|23
|6
|4
|94-42
|+52
|75
|2
|"РБ Лейпциг"
|32
|19
|7
|6
|57-28
|+29
|64
|3
|"Вольфсбург"
|32
|17
|9
|6
|57-32
|+25
|60
|4
|"Боруссия"
|32
|18
|4
|10
|69-44
|+25
|58
|5
|"Айнтрахт"
|33
|15
|12
|6
|66-52
|+14
|57
|6
|"Байер"
|33
|14
|10
|9
|52-36
|+16
|52
|7
|"Унион"
|33
|11
|14
|8
|48-42
|+6
|47
|8
|"Боруссия"
|33
|12
|10
|11
|60-54
|+6
|46
|9
|"Штутгарт"
|33
|12
|9
|12
|56-53
|+3
|45
|10
|"Фрайбург"
|33
|12
|9
|12
|51-49
|+2
|45
|11
|"Хоффенхайм"
|33
|10
|10
|13
|50-53
|-3
|40
|12
|"Аугсбург"
|33
|10
|6
|17
|34-49
|-15
|36
|13
|"Майнц"
|32
|9
|9
|14
|35-51
|-16
|36
|14
|"Герта"
|33
|8
|11
|14
|40-50
|-10
|35
|15
|"Арминия"
|33
|8
|8
|17
|24-52
|-28
|32
|16
|"Вердер"
|33
|7
|10
|16
|34-53
|-19
|31
|17
|"Кёльн"
|33
|7
|9
|17
|33-60
|-27
|30
|18
|"Шальке"
|33
|3
|7
|23
|25-85
|-60
|16
Статистика и факты
- "Боруссия" выиграла 9 из 11 последних выездных матчей против "Майнца"
- "Боруссия" выиграла 5 последних встреч в Бундеслиге
- "Майнц" не проигрывал в 9 последних встречах в Бундеслиге
- В последних трёх встречах соперников было забито меньше 3 голов
- "Боруссия" выиграла все 10 встреч этого сезона, в которых играл Пищек
- Под руководством Свенссона "Майнц" проиграл лишь 4 из 18 матчей
Личные встречи
Соперники встречались между собой 29 раз. У "Майнца" 5 побед, у "Боруссии" – 16. 8 встреч завершились вничью. Общая разница мячей 26:48. "Карнавальники" взяли 4 очка в последних двух матчах команд в Бундеслиге, хотя на "Опель Арена" 4 из 5 последних дуэлей были за БД.
Ориентировочные составы
"Майнц": Центнер – Сен Жюст, Белль, Ниакате – да Коста, Баррейро, Кор, Мвене – Квайсон – Буркардт, Онисиво
"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммелльс, Геррейру – Беллингем, Дауд – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Майнц" – "Боруссия" Д от UA-Футбол
Прогноз: Победа "Боруссии" 1:3. После победы в Кубке Дортмунд отдыхал только 2 полных дня, что непременно скажется на их игре. Но их феноменальная форма в последние недели должна взять своё. Хоть "Майнц" и попьёт у них крови.
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