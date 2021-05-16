Последняя боевая проверка Дортмунда. Майнц – Боруссия. Прогноз на матч Бундеслиги на 16.05.21

Бундеслига, 33-й тур

16 мая. Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" 19:00 "Боруссия" Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

"Боруссия" внезапно ворвалась в топ-4 на самом финише Бундеслиги, теперь осталось лишь удержаться в столь желанной зоне Лиги Чемпионов. Благодарить за это Дортмунду стоит именно "Майнц", отобравший у их конкурента "Айнтрахта" очки в минувшем туре. Хотя машина Бо Свенссона сейчас на таком ходу, что и "Боруссии" явно сладко на "Опель Арене" не придётся.

"Майнц"

"Майнц" выдающимся образом провёл второй круг Бундеслиги, справедливо сохранив свою прописку и забравшись аж на 13-ю строчку в таблице. А ведь к 15 туру "карнавальники" были на самом дне чемпионата. Во второй части кампании им удалось обыграть "РБ Лейпциг" (3:2), "Боруссию" Гладбах (1:2) и "Баварию" (2:1), отобрать очки у "Байера" (2:2) и "Айнтрахта" (1:1).

Сейчас команда Бо Свенссона находится на 9-матчевой беспроигрышной серии в Бундеслиге, 5 из которых она выиграла. В последний раз их обыгрывал "Аугсбург" (0:1) ещё в морозном феврале. "Майнц" с большим удовольствием играет вторым номером с топ-командами и добивается невероятных результатов, что может стать реальной проблемой для Дортмунда.

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"Боруссия" Дортмунд

Если кто в Германии сейчас и находится в лучшей форме, чем "Майнц", так это "Боруссия". Дортмунд выдал пятиматчевую выигрышную серию в чемпионате, благодаря чему вновь красуются в зоне Лиги Чемпионов, о чём можно было и не мечтать месяцем ранее. За последнюю неделю дважды был обыгран "РБ Лейпциг". Сначала в Бундеслиге (3:2), а затем и в финале Кубка Германии (4:1).

Неожиданно "Шальке" преподнёс подарок для своих извечных врагов из БД, обыграв "Айнтрахт" в субботу. Теперь Дортмунду хватит и одной победы в оставшихся двух турах, чтобы гарантировать себе место в ЛЧ. И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, команда Эдина Терзича должна выдавать результат уже сейчас.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 33 23 6 4 94-42 +52 75 2 "РБ Лейпциг" 32 19 7 6 57-28 +29 64 3 "Вольфсбург" 32 17 9 6 57-32 +25 60 4 "Боруссия" 32 18 4 10 69-44 +25 58 5 "Айнтрахт" 33 15 12 6 66-52 +14 57 6 "Байер" 33 14 10 9 52-36 +16 52 7 "Унион" 33 11 14 8 48-42 +6 47 8 "Боруссия" 33 12 10 11 60-54 +6 46 9 "Штутгарт" 33 12 9 12 56-53 +3 45 10 "Фрайбург" 33 12 9 12 51-49 +2 45 11 "Хоффенхайм" 33 10 10 13 50-53 -3 40 12 "Аугсбург" 33 10 6 17 34-49 -15 36 13 "Майнц" 32 9 9 14 35-51 -16 36 14 "Герта" 33 8 11 14 40-50 -10 35 15 "Арминия" 33 8 8 17 24-52 -28 32 16 "Вердер" 33 7 10 16 34-53 -19 31 17 "Кёльн" 33 7 9 17 33-60 -27 30 18 "Шальке" 33 3 7 23 25-85 -60 16

Статистика и факты

"Боруссия" выиграла 9 из 11 последних выездных матчей против "Майнца"

"Боруссия" выиграла 5 последних встреч в Бундеслиге

"Майнц" не проигрывал в 9 последних встречах в Бундеслиге

В последних трёх встречах соперников было забито меньше 3 голов

"Боруссия" выиграла все 10 встреч этого сезона, в которых играл Пищек

Под руководством Свенссона "Майнц" проиграл лишь 4 из 18 матчей

Личные встречи

Соперники встречались между собой 29 раз. У "Майнца" 5 побед, у "Боруссии" – 16. 8 встреч завершились вничью. Общая разница мячей 26:48. "Карнавальники" взяли 4 очка в последних двух матчах команд в Бундеслиге, хотя на "Опель Арена" 4 из 5 последних дуэлей были за БД.

Ориентировочные составы

"Майнц": Центнер – Сен Жюст, Белль, Ниакате – да Коста, Баррейро, Кор, Мвене – Квайсон – Буркардт, Онисиво

"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммелльс, Геррейру – Беллингем, Дауд – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Майнц" – "Боруссия" Д от UA-Футбол

Прогноз: Победа "Боруссии" 1:3. После победы в Кубке Дортмунд отдыхал только 2 полных дня, что непременно скажется на их игре. Но их феноменальная форма в последние недели должна взять своё. Хоть "Майнц" и попьёт у них крови.