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РБ Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги на 16.05.21
Сумеют ли "быки" оправиться после фиаско в Кубке?
фото – imago images, автор неизвестен
Встреча второй и третьей команды нынешнего розыгрыша Бундеслиги может существенно потерять в накале из-за провала "Айнтрахта", сенсационно уступившего "Шальке". Это может привести к весьма мирным настроениям на "Ред Булл Арене" в воскресенье: "РБ Лейпцигу" достаточно ничьей для гарантии серебра, "Вольфсбургу" хватит одного пункта, чтобы гарантировать себе ЛЧ на следующий сезон.
"РБ Лейпциг"
"РБ Лейпциг" провёл великолепный сезон и абсолютно заслуженно идёт на второй строчке в таблице. В случае победы в воскресенье они повторят клубный рекорд по количеству набранных очков (67). Но неудачи команды в последние полтора месяца рискуют смазать это красочное впечатления. 3 поражения в 6 последних турах не дадут соврать. Особенно болезненной для коллектива Юлиана Нагельсманна стала последняя неделя, за которую "красные быки" успели дважды проиграть Дортмунду – 3:2 в Бундеслиге и 1:4 в финале Кубка Германии. Клуб был в шаге от первого трофея в истории, но горевать об этом времени нет.
При этом достоинства "Лейпцига" никуда не делись. У них все ещё самая надежная оборона в лиге: 29 пропущенных в 32 матчах с учётом результативности Бундеслиги – солидный показатель, голкипер Петер Гулачи идёт в лидерах по "сухим" матчам (15). "Быки" всё ещё шикарно контролируют большинство своих матчей и диктуют соперникам свои условия. Не хватает только толкового завершителя, который бы трансформировал их преимущество в голы. Неспроста по ходу сезона целых 16 разных игроков отмечались голами в этом сезоне – всем приходиться понемногу брать на себя эти функции.
"Вольфсбург"
"Вольфсбург" имеет много общих черт со своих будущим соперником. Их с "Лейпцигом" роднит не только наставник Оливер Гласнер, прошедший через школу Ред Булла, а значит имеющий схоже футбольное ДНК, но и движение по ходу сезона. "Волки" тоже выдают один из лучших сезонов в собственной истории, но немного забуксовали на финише, проиграв 3 из 5 последних встреч в Бундеслиге. Благо очень вовремя стал сыпаться и "Айнтрахт", который мог лишить Лиги Чемпионов.
Оборона "волков" – вторая в лиге (32 пропущенных в 32 турах, Кун Кастельс – второй по "сухим" матчам после Гулачи (14). В плане количества единоборств и интенсивности прессинга они даже превосходят "красных быков". Ключевые отличия соперников кроются в атаке. У "Вольфсбург" есть фронтмен в атаке – гигант Ваут Вегорст, забивший 20 в Бундеслиге и 25 за сезон вообще. "Волков" можно назвать по-хорошему вертикальной командой, но вот разноплановости "РБ Лейпциг" и их умения играть в позиционный футбол команде Гласнера не хватает. Если не удаётся играх динамично и резко, "Вольфсбург" часто скатывается на довольно качественную, но очень предсказуемую игру флангами с бесконечными кроссами на Вегорста.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|33
|23
|6
|4
|94-42
|+52
|75
|2
|"РБ Лейпциг"
|32
|19
|7
|6
|57-28
|+29
|64
|3
|"Вольфсбург"
|32
|17
|9
|6
|57-32
|+25
|60
|4
|"Боруссия" Д
|32
|18
|4
|10
|69-44
|+25
|58
|5
|"Айнтрахт"
|33
|15
|12
|6
|66-52
|+14
|57
|6
|"Байер"
|33
|14
|10
|9
|52-36
|+16
|52
|7
|"Унион"
|33
|11
|14
|8
|48-42
|+6
|47
|8
|"Боруссия" М
|33
|12
|10
|11
|60-54
|+6
|46
|9
|"Штутгарт"
|33
|12
|9
|12
|56-53
|+3
|45
|10
|"Фрайбург"
|33
|12
|9
|12
|51-49
|+2
|45
|11
|"Хоффенхайм"
|33
|10
|10
|13
|50-53
|-3
|40
|12
|"Аугсбург"
|33
|10
|6
|17
|34-49
|-15
|36
|13
|"Майнц"
|32
|9
|9
|14
|35-51
|-16
|36
|14
|"Герта"
|33
|8
|11
|14
|40-50
|-10
|35
|15
|"Арминия"
|33
|8
|8
|17
|24-52
|-28
|32
|16
|"Вердер"
|33
|7
|10
|16
|34-53
|-19
|31
|17
|"Кёльн"
|33
|7
|9
|17
|33-60
|-27
|30
|18
|"Шальке"
|33
|3
|7
|23
|25-85
|-60
|16
Статистика и факты
- "Волки" проиграли 5 из 7 матчей против топ-7 в нынешнем сезоне
- "Быки" не выиграли ни одной игры против топ-5 команд в нынешнем сезоне
- "Лейпциг" и "Вольфсбург" – единственные команды, пропускающие не больше гола в среднем за игру в Бундеслиге (0,9 против 1,0)
- Вегорст забил 35 процентов голов "волков" в Бундеслиге (20 из 57)
- У "быков" 16 разных авторов голов в нынешнем сезоне
Личные встречи
В чемпионате соперники встречались 9 раз. У "РБ Лейпцига" три победы, у "Вольфсбурга" – две. Четыре игры завершились вничью. Последние три дуэли закончились миром – 1:1, 0:0, 2:2. В Кубке Германии у "быков" 4 победы в 5 матчах против "волков", включая 1/4 финала в нынешнем розыгрыше (2:0) на "Ред Булл Арене".
Ориентировочные составы
"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиеле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен
"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку, Герхардт, Брекало – Вегорст
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" от UA-Футбол
Прогноз – ничья. В таком высокорезультативном чемпионате как Бундеслига сложно предсказать точный счёт, но всё намекает на потенциальную ничью, вероятно с тоталом меньше 2.5. Мировая позволит каждому решить свои турнирные задачи, именно к ней соперники приучили в своих последних личных встречах. Да и надёжность оборон команд должна минимизировать шансы шального гола, который бы дал импульс к открытой игре.
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