РБ Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги на 16.05.21

Бундеслига, 33-й тур

16 мая. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 21:30 "Вольфсбург"

Телетрансляция – Megogo

Встреча второй и третьей команды нынешнего розыгрыша Бундеслиги может существенно потерять в накале из-за провала "Айнтрахта", сенсационно уступившего "Шальке". Это может привести к весьма мирным настроениям на "Ред Булл Арене" в воскресенье: "РБ Лейпцигу" достаточно ничьей для гарантии серебра, "Вольфсбургу" хватит одного пункта, чтобы гарантировать себе ЛЧ на следующий сезон.

"РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" провёл великолепный сезон и абсолютно заслуженно идёт на второй строчке в таблице. В случае победы в воскресенье они повторят клубный рекорд по количеству набранных очков (67). Но неудачи команды в последние полтора месяца рискуют смазать это красочное впечатления. 3 поражения в 6 последних турах не дадут соврать. Особенно болезненной для коллектива Юлиана Нагельсманна стала последняя неделя, за которую "красные быки" успели дважды проиграть Дортмунду – 3:2 в Бундеслиге и 1:4 в финале Кубка Германии. Клуб был в шаге от первого трофея в истории, но горевать об этом времени нет.

При этом достоинства "Лейпцига" никуда не делись. У них все ещё самая надежная оборона в лиге: 29 пропущенных в 32 матчах с учётом результативности Бундеслиги – солидный показатель, голкипер Петер Гулачи идёт в лидерах по "сухим" матчам (15). "Быки" всё ещё шикарно контролируют большинство своих матчей и диктуют соперникам свои условия. Не хватает только толкового завершителя, который бы трансформировал их преимущество в голы. Неспроста по ходу сезона целых 16 разных игроков отмечались голами в этом сезоне – всем приходиться понемногу брать на себя эти функции.

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"Вольфсбург"

"Вольфсбург" имеет много общих черт со своих будущим соперником. Их с "Лейпцигом" роднит не только наставник Оливер Гласнер, прошедший через школу Ред Булла, а значит имеющий схоже футбольное ДНК, но и движение по ходу сезона. "Волки" тоже выдают один из лучших сезонов в собственной истории, но немного забуксовали на финише, проиграв 3 из 5 последних встреч в Бундеслиге. Благо очень вовремя стал сыпаться и "Айнтрахт", который мог лишить Лиги Чемпионов.

Оборона "волков" – вторая в лиге (32 пропущенных в 32 турах, Кун Кастельс – второй по "сухим" матчам после Гулачи (14). В плане количества единоборств и интенсивности прессинга они даже превосходят "красных быков". Ключевые отличия соперников кроются в атаке. У "Вольфсбург" есть фронтмен в атаке – гигант Ваут Вегорст, забивший 20 в Бундеслиге и 25 за сезон вообще. "Волков" можно назвать по-хорошему вертикальной командой, но вот разноплановости "РБ Лейпциг" и их умения играть в позиционный футбол команде Гласнера не хватает. Если не удаётся играх динамично и резко, "Вольфсбург" часто скатывается на довольно качественную, но очень предсказуемую игру флангами с бесконечными кроссами на Вегорста.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 33 23 6 4 94-42 +52 75 2 "РБ Лейпциг" 32 19 7 6 57-28 +29 64 3 "Вольфсбург" 32 17 9 6 57-32 +25 60 4 "Боруссия" Д 32 18 4 10 69-44 +25 58 5 "Айнтрахт" 33 15 12 6 66-52 +14 57 6 "Байер" 33 14 10 9 52-36 +16 52 7 "Унион" 33 11 14 8 48-42 +6 47 8 "Боруссия" М 33 12 10 11 60-54 +6 46 9 "Штутгарт" 33 12 9 12 56-53 +3 45 10 "Фрайбург" 33 12 9 12 51-49 +2 45 11 "Хоффенхайм" 33 10 10 13 50-53 -3 40 12 "Аугсбург" 33 10 6 17 34-49 -15 36 13 "Майнц" 32 9 9 14 35-51 -16 36 14 "Герта" 33 8 11 14 40-50 -10 35 15 "Арминия" 33 8 8 17 24-52 -28 32 16 "Вердер" 33 7 10 16 34-53 -19 31 17 "Кёльн" 33 7 9 17 33-60 -27 30 18 "Шальке" 33 3 7 23 25-85 -60 16

Статистика и факты

"Волки" проиграли 5 из 7 матчей против топ-7 в нынешнем сезоне

"Быки" не выиграли ни одной игры против топ-5 команд в нынешнем сезоне

"Лейпциг" и "Вольфсбург" – единственные команды, пропускающие не больше гола в среднем за игру в Бундеслиге (0,9 против 1,0)

Вегорст забил 35 процентов голов "волков" в Бундеслиге (20 из 57)

У "быков" 16 разных авторов голов в нынешнем сезоне

Личные встречи

В чемпионате соперники встречались 9 раз. У "РБ Лейпцига" три победы, у "Вольфсбурга" – две. Четыре игры завершились вничью. Последние три дуэли закончились миром – 1:1, 0:0, 2:2. В Кубке Германии у "быков" 4 победы в 5 матчах против "волков", включая 1/4 финала в нынешнем розыгрыше (2:0) на "Ред Булл Арене".

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиеле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен

"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку, Герхардт, Брекало – Вегорст

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" от UA-Футбол