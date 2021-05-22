Бундеслига, 34-й тур

22 мая. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д 16:30 "Байер"

Телетрансляция – Megogo

"Боруссия" и "Байер" решили свои задачи на сезон за тур до конца розыгрыша, так что их противостояние в финальном туре может немного потерять в накале. С другой стороны, никакого давления нет, а значит ничто не должно помешать игрокам показать свою лучшую игру. Дортмунд воспользовался осечками "Айнтрахта" и забрал себе путёвку в Лиге Чемпионов. На пару с "орлами" в ЛЕ отправится и "Байер", забронировавший себе шестую строчку.

"Боруссия" Дортмунд

В начале апреля "Боруссия" проиграла "Айнтрахту", пустив конкурента в отрыв. После этого было ещё и весьма приличные, но всё же поражения от "Манчестер Сити" в 1/4 ЛЧ. Казалось, что команда Эдина Терзича не сумеет реанимировать сезон. Да не тут-то было! Дортмунд выиграл 6 матчей в чемпионате кряду и вернул всё на свои места.

В эту серию вместились камбек с "Штутгартом" (2:3), разгром "Вердера" (4:1), уверенные победы над "Унионом" (2:0), над "Вольфсбургом" (0:2) в меньшинстве, вырванные на последних минутах три очка у вице-чемпиона в лице "РБ Лейпцига" (3:2), а после и хладнокровное избиение одного из лучших коллективов второго круга "Майнц" (1:3).

Параллельно "жёлто-чёрные" взяли впридачу ещё и Кубок Германии, пополнив коллекцию Терзича первым трофеем в тренерской карьере. В полуфинале в издевательской манере был разбит "Хольштайн" (5:0), а в финале – всё тот же "Лейпциг" (4:1). По хорошему, "быки" могли получить и больше.

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"Байер"

В начале апреля в "Байере" тоже произошли существенные изменения. Пока Дортмунд получал пару болезненных поражений, после которых произошло прекрасное восхождение ввысь по турнирной таблице, в Леверкузене учились жить без Петера Боса. Нидерландскому специалисту не дали отработать второй полный сезон в клубе, отчаявшись после серии впечатляющих безнадежных провалов.

При Ханнесе Вольфе "Байер" команда стала более разнообразной, отказавшись от догматичных идей Боса, связанных с перманентным контролем мяча. К примеру, "Кёльн" (3:0) был разгромлен на контратаках, да и победа над "Айнтрахтом" (3:1) далась во многом благодаря более вертикальному стилю нового наставника. Но натужная победа над "Шальке" (2:1) и абсолютно безликие ничьи с "Хоффенхаймом" (0:0) и "Вердером" (0:0) напомнили, насколько плоха команда в позиционной атаке и как много работы им предстоит проделать в этом направлении.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 33 23 6 4 94-42 +52 75 2 "РБ Лейпциг" 33 19 8 6 59-30 +29 65 3 "Боруссия" 33 19 4 10 72-45 +27 61 4 "Вольфсбург" 33 17 10 6 59-34 +25 61 5 "Айнтрахт" 33 15 12 6 66-52 +14 57 6 "Байер" 33 14 10 9 52-36 +16 52 7 "Унион" 33 11 14 8 48-42 +6 47 8 "Боруссия" 33 12 10 11 60-54 +6 46 9 "Штутгарт" 33 12 9 12 56-53 +3 45 10 "Фрайбург" 33 12 9 12 51-49 +2 45 11 "Хоффенхайм" 33 10 10 13 50-53 -3 40 12 "Аугсбург" 33 10 6 17 34-49 -15 36 13 "Майнц" 33 9 9 15 36-54 -18 36 14 "Герта" 33 8 11 14 40-50 -10 35 15 "Арминия" 33 8 8 17 24-52 -28 32 16 "Вердер" 33 7 10 16 34-53 -19 31 17 "Кёльн" 33 7 9 17 33-60 -27 30 18 "Шальке" 33 3 7 23 25-85 -60 16

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались между собой 89 раз. У "Боруссии" 37 побед, у "Байера" – 30. 22 игры завершились вничью. Леверкузен выиграл две последние встречи в чемпионате (2:1, 4:3), но вот на "Сигнал Идуна Парк" в последних 5 играх всё завершается победой Дортмунда – 4:0, 3:2, 4:0, 6:2, 3:0.

Статистика и факты

"Боруссия" выиграла 6 последних матчей в Бундеслиге

Холанд забивает в среднем каждые 93 минуты в нынешнем сезоне

"Байер" проиграл 5 последних встреч на "Сигнал Идуна Парк"

В 6 последних встречах команд было забито 3 и более голов

Ориентировочные составы

"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Дауд – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

"Байер": Градецки – Та, Драгович, Бендер, Венделл – Виртц, Арангис, Демирбай – Беллараби, Шик, Диаби

Коэффициенты и ставки

Прогноз нам матч "Боруссия" Д – "Байер" от UA-Футбол

Прогноз: Победа хозяев 4:1. "Боруссия" набрала слишком хорошие обороты, чтобы резко их сбавить, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. "Байер" же пока не выглядит цельной командой, а отсутствие Бэйли, Тапсобы и Амири делает их шансы совсем мизерными.