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Боруссия Д – Байер. Прогноз на матч Бундеслиги на 22.05.21
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"Боруссия" и "Байер" решили свои задачи на сезон за тур до конца розыгрыша, так что их противостояние в финальном туре может немного потерять в накале. С другой стороны, никакого давления нет, а значит ничто не должно помешать игрокам показать свою лучшую игру. Дортмунд воспользовался осечками "Айнтрахта" и забрал себе путёвку в Лиге Чемпионов. На пару с "орлами" в ЛЕ отправится и "Байер", забронировавший себе шестую строчку.
"Боруссия" Дортмунд
В начале апреля "Боруссия" проиграла "Айнтрахту", пустив конкурента в отрыв. После этого было ещё и весьма приличные, но всё же поражения от "Манчестер Сити" в 1/4 ЛЧ. Казалось, что команда Эдина Терзича не сумеет реанимировать сезон. Да не тут-то было! Дортмунд выиграл 6 матчей в чемпионате кряду и вернул всё на свои места.
В эту серию вместились камбек с "Штутгартом" (2:3), разгром "Вердера" (4:1), уверенные победы над "Унионом" (2:0), над "Вольфсбургом" (0:2) в меньшинстве, вырванные на последних минутах три очка у вице-чемпиона в лице "РБ Лейпцига" (3:2), а после и хладнокровное избиение одного из лучших коллективов второго круга "Майнц" (1:3).
Параллельно "жёлто-чёрные" взяли впридачу ещё и Кубок Германии, пополнив коллекцию Терзича первым трофеем в тренерской карьере. В полуфинале в издевательской манере был разбит "Хольштайн" (5:0), а в финале – всё тот же "Лейпциг" (4:1). По хорошему, "быки" могли получить и больше.
"Байер"
В начале апреля в "Байере" тоже произошли существенные изменения. Пока Дортмунд получал пару болезненных поражений, после которых произошло прекрасное восхождение ввысь по турнирной таблице, в Леверкузене учились жить без Петера Боса. Нидерландскому специалисту не дали отработать второй полный сезон в клубе, отчаявшись после серии впечатляющих безнадежных провалов.
При Ханнесе Вольфе "Байер" команда стала более разнообразной, отказавшись от догматичных идей Боса, связанных с перманентным контролем мяча. К примеру, "Кёльн" (3:0) был разгромлен на контратаках, да и победа над "Айнтрахтом" (3:1) далась во многом благодаря более вертикальному стилю нового наставника. Но натужная победа над "Шальке" (2:1) и абсолютно безликие ничьи с "Хоффенхаймом" (0:0) и "Вердером" (0:0) напомнили, насколько плоха команда в позиционной атаке и как много работы им предстоит проделать в этом направлении.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|33
|23
|6
|4
|94-42
|+52
|75
|2
|"РБ Лейпциг"
|33
|19
|8
|6
|59-30
|+29
|65
|3
|"Боруссия"
|33
|19
|4
|10
|72-45
|+27
|61
|4
|"Вольфсбург"
|33
|17
|10
|6
|59-34
|+25
|61
|5
|"Айнтрахт"
|33
|15
|12
|6
|66-52
|+14
|57
|6
|"Байер"
|33
|14
|10
|9
|52-36
|+16
|52
|7
|"Унион"
|33
|11
|14
|8
|48-42
|+6
|47
|8
|"Боруссия"
|33
|12
|10
|11
|60-54
|+6
|46
|9
|"Штутгарт"
|33
|12
|9
|12
|56-53
|+3
|45
|10
|"Фрайбург"
|33
|12
|9
|12
|51-49
|+2
|45
|11
|"Хоффенхайм"
|33
|10
|10
|13
|50-53
|-3
|40
|12
|"Аугсбург"
|33
|10
|6
|17
|34-49
|-15
|36
|13
|"Майнц"
|33
|9
|9
|15
|36-54
|-18
|36
|14
|"Герта"
|33
|8
|11
|14
|40-50
|-10
|35
|15
|"Арминия"
|33
|8
|8
|17
|24-52
|-28
|32
|16
|"Вердер"
|33
|7
|10
|16
|34-53
|-19
|31
|17
|"Кёльн"
|33
|7
|9
|17
|33-60
|-27
|30
|18
|"Шальке"
|33
|3
|7
|23
|25-85
|-60
|16
Личные встречи
В Бундеслиге соперники встречались между собой 89 раз. У "Боруссии" 37 побед, у "Байера" – 30. 22 игры завершились вничью. Леверкузен выиграл две последние встречи в чемпионате (2:1, 4:3), но вот на "Сигнал Идуна Парк" в последних 5 играх всё завершается победой Дортмунда – 4:0, 3:2, 4:0, 6:2, 3:0.
Статистика и факты
- "Боруссия" выиграла 6 последних матчей в Бундеслиге
- Холанд забивает в среднем каждые 93 минуты в нынешнем сезоне
- "Байер" проиграл 5 последних встреч на "Сигнал Идуна Парк"
- В 6 последних встречах команд было забито 3 и более голов
Ориентировочные составы
"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Дауд – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд
"Байер": Градецки – Та, Драгович, Бендер, Венделл – Виртц, Арангис, Демирбай – Беллараби, Шик, Диаби
Коэффициенты и ставки
Прогноз нам матч "Боруссия" Д – "Байер" от UA-Футбол
Прогноз: Победа хозяев 4:1. "Боруссия" набрала слишком хорошие обороты, чтобы резко их сбавить, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. "Байер" же пока не выглядит цельной командой, а отсутствие Бэйли, Тапсобы и Амири делает их шансы совсем мизерными.
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