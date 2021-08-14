Боруссия Дортмунд – Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги на 14.08.21

Бундеслига, 1-й тур

14 августа, Дортмунд, “Сигнал Идуна Парк”

“Боруссия” Д 19:30 “Айнтрахт”

Трансляция – Megogo

Дортмунд и Франкфурт устроили жесткую зарубу за зону Лиги Чемпионов в минувшей кампании. “Айнтрахт” долго шёл в четвёрке с отрывом в 7 очков, но в последний момент они забуксовали, в то время как “Боруссия” выдала сумасшедшую победную серию на финише и обогнали “орлов”. Поэтому субботний поединок не может не быть принципиальным для обоих соперников.

“Боруссия” Дортмунд

“Боруссия” здорово завершила минувшую кампанию, набрав солидный ход весной под руководством временного тренера Эдина Терзича. 38-летний специалист хорошо проявил себя, но всё же Дортмунду нужен был новый наставник, обладающим собственным видением и соответствующим опытом. И Марко Розе стал идеальным кандидатом на этот пост.

Розе в последних годы проделал мощную работу в Гладбахе, развив не только классную игровую модель, но и немало игроков. Его предыдущая “Боруссия” на пике была настоящей прессинг-машиной, сочетающей умение молниеносно выбрасываться в атаку и вполне поставленную позиционную атаку, когда соперник закрывался. Прошлогоднему Дортмунду очень не хватало умения неспешно пробивать глухую оборону, а все попытки высокого давления заканчивались неудачей. Так что у тренера с клубом сложился почти идеальный пазл.

Летом “Боруссия” потеряла Джейдона Санчо, которого за 90 млн евро похитил МЮ. Но свой главный актив Дортмунд всё же сохранил, удержав Эрлинга Холланда ещё на год. 21-летнему норвежскому голеадору будет не хватать поддержки своего любимого ассистента, но Санчо есть кому заменить. Джованни Рейна ярко проявил себя в кампании 2020/21 и готов к шагу вперёд, Марко Ройс не поехал на Евро, чтобы быть на сто процентов готовым к сезону в “Боруссии”, а также клуб взял одну из главных молодых нидерландских звёзд Малена за треть сумму с продажи англичанина. Дониэлл способен как сыграть инсайда с фланга, так возглавить линию атаки при необходимости.

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“Айнтрахт”

“Айнтрахт” же летом своего главного голеадора потерял. Клуб покинул Андре Силва, который в прошлой кампании Бундеслиги сумел перестрелять даже Эрлинга Холланда, забив невероятные 28 мячей. Португалец поехал на повышение в “РБ Лейпциг”, в то время как его место должен занять лучший бомбардир “Ривер Плейта” в новое время Рафаэль Борре. Помогать ему с созданием моментов будет Йенс Хауге, выписанный у “Милана”.

Главной потерей “Айнтрахта” летом должен был стать Ади Хюттер. Наставник поехал в Гладбах на освободившее от Розе кресло. Но вряд ли клуб может пожаловаться на такое развитие событий, ведь Франкфурт в итоге возглавил другой австриец Оливер Гласнер. У Гласнера похожие игровые принципы с его предшественником, он тоже имеет опыт работы в “РБ Зальцбурге”, а самое главное, что в прошлой кампании его “Вольфсбург” финишировав третьим и вернулся в Лигу Чемпионов впервые за 10 лет.

Статистика и факты

У Холанда 60 голов в 60 матчах за “Боруссию”, в том числе 41 в 41 в прошлом сезоне

“Боруссия” выиграла 7 последних матчей в Бундеслиге. В случае победы они повторят клубный рекорд – в сезоне 2011/12 Клопп привёл Дортмунд к такой же серии

Силва забил 40% голов “Айнтрахта” в минувшем сезоне. Но помимо португальца в Бундеслиге голами отметились ещё 16 партнёров.

“Айнтрахт” проиграл 3 последних игры в Бундеслиге, каждый раз пропуская не меньше 3 голов

Гласнер проиграл все 4 встречи против “Борусии” Д

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Кобель – Пасслак, Джан, Аканджи, Шульц – Рейна, Беллингем, Дауд, Ройс – Мален, Холланд

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – да Кошта, Соу, Хасебе, Костич – Камада, Юнес – Борре

Не сыграют: Брандт, Геррейру, Хуммельс, Менье, Морей, Шмельцер, Загаду – Роде

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Обе команды сменили наставников летом, что вносит элемент неожиданности. И Розе, и Гласнер являются приверженцами гегенпрессинга, команды которых агрессивно играют без мяча и предпочитают переходные фазы. Нас ждёт отменная заруба с большим количеством голов. В последних 7 матчах соперников на “Сигнал Идуна Парк” был пробит тотал 2.5, и восьмая игра не должна выпасть из этой серии. Прогноз: победа Дортмунда 3:1.