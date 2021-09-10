Бундеслига, 4-й тур

11 сентября. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Бавария" 19:30

Трансляция – Megogo

Бундеслига встречает нас матчем сильнейшей команды страны и вице-чемпиона сразу после международного перерыва. В последние годы противостояние "РБ Лейпцига" и "Баварии" само по себе стало принципиальным, а с переездом Юлиана Нагельсманна и Марселя Забитцера в Мюнхен напряжение просто достигло предела.

"РБ Лейпциг"

Летом "быки" решили свою главную прошлогоднюю проблему, наконец подписав забивного форварда. Андре Силва переехал в Лейпциг, имея за спиной сезон с 28 голами в Бундеслиге в составе "Айнтрахта" и став рекордным трансфером клуба. Юлиану Нагельсманну в прошлой кампании очень не хватало такой опции впереди, и всё бы хорошо, но главный немецкий тренерский бриллиант вместе с капитаном РБ Марселем Забитцером и защитником Дайо Упамекано дружно двинули в направлении Мюнхена. "Лейпциг" должен без лишних проблем справиться с уходом игроков, но вот без Нагельсманна это уже совсем другая команда. Андре Силва неплохо начал на новом месте, забив "Штутгарту" (4:0) во втором туре, но между этой игрой "быки" дважды минимально уступили на выезде "Майнцу" (1:0) и "Вольфсбургу" (1:0). "Волки" после этого сенсационно возглавили таблицу, но внимательный зритель в курсе, что та игра никоим образом не должна была закончиться поражением РБ.

В центре поля стоит ждать появления Лаймера – Тайлер Адамс провёл три игры по 90 минут за США в последние недели и Джесси Марш обещал дать ему отдых. Зато в атаку наконец вернётся Дани Ольмо, который пропустил старт сезона из-за напряженного лета, где он играл на Евро и Олимпийских играх. Эмиль Форсберг и Доминик Собослаи тоже в отличной форме.

"Бавария"

Юлиан Нагельсманн пока неплохо справляется. После ничьи с "Боруссией" Гладбах (2:2) в дебютном туре "Бавария" выиграла четыре игры во всех турнирах: у Дортмунда в Суперкубке (3:1), разнесли скромный "Бремер" (12:0) в Кубке Германии, а в чемпионате были обыграны "Кёльн" (3:2) и "Герта" (5:0). В каждом из этих игр забивал Роберт Левандовски, включая хет-трик в ворота "Герты". Теперь поляка серия из 13 результативных матчей в Бундеслиге подряд.

Левандовски забивал и за сборную во время международной паузы, как и Гнабри с Сане. Последний скорее всего уступит место в старте Мусиале – уж больно 18-летний вундеркинд хорош на старте сезона. Павар и Эрнандес наконец залечили свои болячки, но с первых минут их ждать пожалуй не стоит. Однозначно ждём выход Дайо Упамекано в старте в паре с Зюле, а вот Марселю Забитцеру не факт, что удастся сыграть с бывшей командой. Опасение вызывает лишь кондиции ключевых игроков – Ханси Флик активно использовал баварцев, вокруг которых строит новую сборную Германии, и многие отыграли в 2 из 3 встреч в последние неделю-полторы.

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Личные встречи

Соперники противостояли друг другу всего 10 раз. У "Баварии" 5 побед против одной у "быков", ещё 4 встречи завершились вничью. Общая разница мячей – 17:10. В 4 из 5 последних игр была зафиксирована ничья.

Статистика и факты

"Лейпциг" не проигрывал в 29 из 32 последних домашних матчах

"Бавария" оставляла ворота на замке в 5 из 7 последних дуэлей с РБ

"Бавария" не проигрывала "Лейпцигу" в 7 последних встречах

"Бавария" не уступает в Бундеслиге 6 туров

Левандовски забил в 13 матчах Бундеслиги подряд, но "быкам" забивает редко – всего один мяч в 6 последних встречах

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Орбан, Симакан, Клостерманн – Лаймер, Айдара –Нкунку, Ольмо, Собослаи – Силва

"Бавария": Нойер – Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария" от UA-Футбол

Прогноз: Победа чемпиона 1:3. Обе команды ещё привыкают к требованиям новых тренеров, и многие командные механизмы ещё не отработаны должным образом. Ошибки будут с обеих сторон, но "Бавария" всё равно должна брать своё, тем более с Нагельсманном, наизусть знающего соперника.