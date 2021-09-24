Битва Боруссий. Гладбах – Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги на 25.09.21

Бундеслига, шестой тур

25 сентября. Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Боруссия" Д 19:30

Трансляция – Megogo

Менхенгладбах

Гладбах плохо вошла в новый сезон, хотя начиналось всё оптимистично – с ничьей 1:1 против "Баварии" в дебютном туре. Но затем случились 3 поражения в 4 матчах – сначала разнос от "Байера" (4:0), а ещё дважды без очков "Боруссию" оставили "Унион" (2:1) и "Аугсбург" (1:0). По классике, "жеребцы" слили все игры на выезде, подтвердив статус самой домашней команды Бундеслиги. Как раз на "Боруссия Парк" и была добыта пока единственная победа над скромной "Арминией" (3:1).

Пока у Ади Хюттера дела на новом месте идут не лучшим образом, хотя откровенно говоря, игра не настолько плачевна, как результаты. В атаке игра идёт, не хватает лишь реализации. А вот в обороне действительно беда – тут и большое количество и индивидуальных ошибок, и системных. На старте сезоне очень не хватает Бенсебайни, Закария едва набрал форму, Тюрам всё ещё лечится. Со временем дела должны наладиться.

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Дортмунд

Летом из одной "Боруссии" в другую перебрался Марко Розе. В Дортмунде 45-летний тренер начал весело и задорно, возродив в памяти старый добрый хэви-металл – бешенный прессинг + убийственные быстрые выпади. "Шмели" забили 17 голов в 5 стартовых турах, но и пропускали в каждой из игр. Особенно плохо выглядит защита при стандартах – 4 пропущенных с корнеров. Зато впереди уничтожает Холланд, который теперь стал регулярно забивать и головой, а также Беллингем, которому идёт на пользу схема с ромбом.

"Боруссия" выиграла 4 из 5 игр, одолев "Айнтрахт" (5:2), "Хоффенхайм" (3:2), "Байер" (3:4) и "Унион" (4:2). Единственная потеря очков пришлась на выезд к "Фрайбургу" (2:1) – хитрая команда Кристиана Штрайха закрылась у своих ворот и лишила Дортмунд их главных козырей, отказавшись от безумных голевых перестрелок с заведомо более сильным соперником.

Статистика и факты

Капитан Гладбаха Штиндль проиграл 20 из 23 матчей Дортмунду в карьере, забив всего 5 раз

Гинтер провёл 102 матча за Дортмунд в период с 2014 по 2017 года

За последние 10 лет Гладбах лишь раз стартовал хуже, чем в нынешнем сезоне (5 поражений подряд в кампании 2015/16)

Холанд забил 47 голов в 48 матчах Бундеслиги, 3 в 4 матчах против Гладбаха

Беллингем отметился 6 результативными действиями в сезоне (2 гола, 4 ассиста)

Личные встречи

"Боруссии" встречались между собой 55 раз. 31 матч остался за Дортмундом, 12 – за Гладбахом. Ещё 12 раз была зафиксирована ничья. Общая разница мячей – 103:60. Последние 13 из 14 противостояний во всех турнирах выиграли дортмундцы.

Ориентировочные составы

Гладбах: Зоммер – Скалли, Гинтер, Эльведи, Нетц – Закария, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Вольф – Плеа

Дортмунд: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Витцель, Дауд – Ройс – Холанд, Мален

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Гладбах – Дортмунд от UA-Футбол

Однозначно ждём победы Дортмунда – в последние годы Гладбах не в состоянии навязать им какую-либо борьбу. Обе "Боруссии" пропускали в каждом без исключения матче Бундеслиги этого сезона. Так что ждём традиционной голевой перестрелки, в которой "шмели" обязаны забирать 3 очка. Ставка: тотал выше 4.5 с коэффициентом в районе 2.94.