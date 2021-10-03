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Бавария – Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги на 03.10.2021
Продолжит ли Мюнхен победную серию?
Фото: Getty Images/Matthias Hangst
Бавария
"Бавария" успела отыграть уже 10 матчей под руководством Юлиана Нагельсманна. После ничьей с Гладбахом (1:1) в дебютном туре Бундеслиги "рекордмайстер" выиграл 9 матчей кряду во всех турнирах. В прошлом туре Роберт Левандовски сенсационно не забил "Гройтеру" – впервые за 20 последних матчей в футболке баварцев. Это недоразумение поляк исправил посреди недели, отправив дубль в ворота киевского "Динамо" (5:0) в Лиге Чемпионов.
Нагельсманн будет вынужден сделать одно изменение на "Айнтрахт", ведь Бенжамен Павар отбывает двухматчевую дисквалификацию. Его позицию справа в защите могут занять Никлас Зюле и Йосип Станишич. Кингсли Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце, но его возвращение на поле откладывается. Хотя при нынешней форме Сане и Мусиалы французу всё равно было бы сложно попасть в старт, тем более есть ещё Гнабри.
Айнтрахт
Прошлые выходные стали для фанатов "Айнтрахта" очередным днём сурка. "Орлы" сыграли вничью с "Кёльном" (1:1). Именно с таким счётом закончились 4 последних встречи команды в Бундеслиге, а ничья и вовсе стала пятой кряду после поражения от Дортмунда в первом туре (2:5).
Команда Оливера Гласнера всё ещё находится в поисках первой победы в сезоне, и "Бавария" вряд ли станет их первой жертвой. И Эрик Дурм, и Эван Ндика не поехали в Мюнхен, так что слева в защите стоит ждать Тимоти Чендлера, в то время как ветеран Хасебе должен будет вернуться в оборону.
Статистика и факты
"Бавария" не уступала в последних 30 домашних матчах Бундеслиги
В последних 10 встречах команд было забито минимум 3 гола
"Айнтрахт" сыграл вничью 5 последних матчей Бундеслиги
Личные встречи
Соперники встречались между собой 49 раз. У "Баварии" 30 побед, у "Айнтрахта" – 9. Ещё 10 матчей завершились вничью. Общая разница – 109:51.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски
Айнтрахт: Трапп – да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Чендлер – Хауге, Соу, Якич, Костич – Ламмерс, Борре
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол
Ждём десятой победы мюнхенцев кряду. Кадровые проблемы "Айнтрахта" в обороне могут сыграть важную роль, особенно на фоне Левандовски и компании. Однозначно ждём больше трёх голов за игру – для их личных встреч это минимальная норма. Ставка: тотал больше 3.5.
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