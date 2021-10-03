Бундеслига, 7-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Айнтрахт" 18:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" успела отыграть уже 10 матчей под руководством Юлиана Нагельсманна. После ничьей с Гладбахом (1:1) в дебютном туре Бундеслиги "рекордмайстер" выиграл 9 матчей кряду во всех турнирах. В прошлом туре Роберт Левандовски сенсационно не забил "Гройтеру" – впервые за 20 последних матчей в футболке баварцев. Это недоразумение поляк исправил посреди недели, отправив дубль в ворота киевского "Динамо" (5:0) в Лиге Чемпионов.

Нагельсманн будет вынужден сделать одно изменение на "Айнтрахт", ведь Бенжамен Павар отбывает двухматчевую дисквалификацию. Его позицию справа в защите могут занять Никлас Зюле и Йосип Станишич. Кингсли Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце, но его возвращение на поле откладывается. Хотя при нынешней форме Сане и Мусиалы французу всё равно было бы сложно попасть в старт, тем более есть ещё Гнабри.

Айнтрахт

Прошлые выходные стали для фанатов "Айнтрахта" очередным днём сурка. "Орлы" сыграли вничью с "Кёльном" (1:1). Именно с таким счётом закончились 4 последних встречи команды в Бундеслиге, а ничья и вовсе стала пятой кряду после поражения от Дортмунда в первом туре (2:5).

Команда Оливера Гласнера всё ещё находится в поисках первой победы в сезоне, и "Бавария" вряд ли станет их первой жертвой. И Эрик Дурм, и Эван Ндика не поехали в Мюнхен, так что слева в защите стоит ждать Тимоти Чендлера, в то время как ветеран Хасебе должен будет вернуться в оборону.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

"Бавария" не уступала в последних 30 домашних матчах Бундеслиги

В последних 10 встречах команд было забито минимум 3 гола

"Айнтрахт" сыграл вничью 5 последних матчей Бундеслиги

Личные встречи

Соперники встречались между собой 49 раз. У "Баварии" 30 побед, у "Айнтрахта" – 9. Ещё 10 матчей завершились вничью. Общая разница – 109:51.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Айнтрахт: Трапп – да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Чендлер – Хауге, Соу, Якич, Костич – Ламмерс, Борре

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол

Ждём десятой победы мюнхенцев кряду. Кадровые проблемы "Айнтрахта" в обороне могут сыграть важную роль, особенно на фоне Левандовски и компании. Однозначно ждём больше трёх голов за игру – для их личных встреч это минимальная норма. Ставка: тотал больше 3.5.