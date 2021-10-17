Бундеслига, 8-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Бавария" 16:30

Трансляция – Megogo

Байер

"Байер" очень ярко начал сезон, уступая "Баварии" лишь по разнице мячей после семи туров. Новый тренер Херардо Сеоане ставит в Леверкузене яркий зажигательный футбол, позволивший побить клубный рекорд результативности на данном этапе сезона (20 мячей в 7 матчах). Больше всего впечатляет 18-летняя десятка Флориан Виртц, забивший уже 4 гола и отдавший 5 ассистов в Бундеслиге – больше голевых действий только у Холанда.

До международного перерыва "Байер" выиграл 5 последних матчей во всех турнирах, включая три в Бундеслиге (1:3 против "Штутгарта", 1:0 против "Гройтера" и 0:4 с "Арминией"). "Фармацевты" убийственно выглядят в контратаках, здорово прессингуют и используют сильные сторон своих игроков. "Рекордмайстеру" просто не будет.

Бавария

"Бавария" фантастически быстро сработалась с Юлианом Нагельсманном, став ещё более смелой командой. Мюнхенцы стали лучше готовиться даже к рядовым матчам, ещё более агрессивно прессингуют. Из больших изменений разве что новая позиция Сане – Лерой теперь почти всегда играет на любимом левом фланге и изрядно прибавил в эффективности.

Поражение от "Айнтрахта" (1:2) в последнем туре лишило "Баварию" лидерства. Но сыграй соперники ещё 10 таких матчей, чемпионы бы выиграли 9 из них. Просто иногда случаются неудачи. Игра не даёт причин для беспокойств. До того "рекордмайстер" прошёлся катком по "Лейпцигу" (1:4), "Барселоне" (0:3), "Бохуму" (7:0) и киевскому "Динамо" (5:0).

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Статистика и факты

Патрик Шик забивает в среднем каждые 91 минуты (6 голов в 7 матчах Бундеслиги)

Левандовски забивает в среднем каждые 82 минуты (7 голов в 7 матчах)

Виртц отмечался результативными действиями в каждом матче сезона за клуб (6+5)

"Байер побил собственный рекорд результативности на старте сезона (20 голов в 7 матчах)

"Бавария" не уступала в 15 последних матчах, когда встречалась с лидером/второй командой Бундеслиги (11 побед, 4 ничьи)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 62 раза. У "Байера" 13 побед, у "Баварии" – в три раза больше (39). Ещё 10 игр завершились вничью. Общая разница мячей 72:120. Мюнхен выиграл 3 последних личных встречи в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер – Арангис, Демирбай – Адли, Виртц, Диаби – Шик

"Бавария": Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Не сыграют: Андрих (дисквалификация), Баумгартлингер, Фосу-Менса (оба - травмы) – Павар (дисквалификация)

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Байер" – "Бавария" от UA-Футбол

"Бавария" просто обожает такие матчи: дерзкий соперник, которого нужно приструнить и спустить с небес. "Бавария" не проигрывала в 15 последних встречах первой и второй команды в таблице Бундеслиги. "Байер" создаст проблемы и наверняка сможет забить, но так просто уйти от поражения им не удастся. Прогноз: 1:3 в пользу "Баварии".