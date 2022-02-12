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Айнтрахт – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 12.02.2022
Накажет ли Гласнер свою бывшую команду?
фото - Getty Images
Бундеслига, 22-й тур
Франкфурт, "Дойче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" 16:30
Трансляция – megogo
Айнтрахт
Перед новым годом "Айнтрахт" выдал шикарную серию, выиграв 6 из 7 последних встреч Бундеслиги. В 2022-м команда Оливера Гласнера стартовала с поражений Дортмунду (3:2) и "Арминии" (0:2), но в последних турах игра вновь наладилась – "орлы" победили "Майнц" (0:1) и "Штутгарт" (2:3).
Перед "волками" в бой вновь вернётся ключевой игрой "Айнтрахта" Филип Костич, а также Джибриль Соу. Последний должен разобраться с неподвижным центром соперника, а Костич будет давить на слабый фланг Баку.
"Вольфсбург" очень много фолит у границ своей штрафной и плохо защищается на стандартах. Как раз то что нужно для "Айнтрахта", у которых есть пару шикарных комбинаций на этот случай.
Вольфсбург
Несчастный "Вольфсбург" в прошлом туре победил впервые ровно за три месяца, добил жалкий "Гройтер" (4:1). До этого команда Флориана Кофельдта 3 матча не могла забить. Серия без голов на выезде длится уже 4 матча. Даже "Гройтеру" забили два с прямых штрафных, а ещё два с явных ошибок соперника.
Лукас Нмеча всё ещё лечится, так что впереди ждём зимних новичков Винда и Крузе в компании Вранкса, в прошлом туре забившего свои первые два гола в Бундеслиге. Полузащитник Ксавер Шлагер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, но играть ещё не готов – так что Арнольду и Герхардту придётся в очередной раз мучаться вдвоём в центре поля.
Статистика и факты
- "Айнтрахт" в этом сезоне чаще побеждал на выезде (5 раз), чем дома (3)
- Макс Крузе забивал в 3 последних матчах против "Айнтрахта"
- "Волки" выиграли 4 из 5 последних выездных игр на "Дойче Банк Арена"
- "Вольфсбург" не забивал в 4 последних выездных играх Бундеслиги
Ориентировочные составы
"Айнтрахт": Трапп – Чендлер, Тута, Ндика, Ленц – Соу, Роде – Линдстрём, Камада, Костич – Борре
"Вольфсбург": Кастельс – Лакруа, Борно, Брукс – Баку, Арнольд, Герхардт, Штеффен – Крузе, Вранкс – Винд
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Айнтрахт – Вольфсбург от UA-Футбол
"Айнтрахт" весьма непредсказуем, особенно когда дело касается матчей на "Дойче Банк Арена". "Вольфсбург" традиционно силён на этой арене, но ныне команда Кофельдта настолько ужасна, что в продолжение серии не верится. Прогноз: Победа "Айнтрахта" 2:0. Ставка: обе команды не забьют с коэффициентом в районе 1.97.
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