Бундеслига, 3-й тур

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Бавария" 18:30

Трансляция – Setanta Sports

Бохум

В прошлом сезоне "Бохум" стал первой командой за полвека, забившей "Баварии" 4 гола за тайм. Та победа стала одним из главных украшений сезона для новичка, который уверенно сохранил прописку с итоговой 13-й позицией в таблице с +9 над зоной вылета.

Но в новом сезоне у команды Томаса Райса сходу возникли трудности. В первом туре обидно проиграли "Майнцу" (1:2). "Несгибаемые" и владели мячом больше, и здорово прессинговали, но Карим Онисиво и его убийственные хедеры решили исход встречи. С "Хоффенхаймом" через неделю не хватило характера – вели 0:2 с дебюта, но затем посыпались и позволили зинсхаймцам урвать победу 3:2.

Дурную шутку с Райсом сыграли травмы. "Бохуму" не хватало основных защитников Данилу Соареша и Костаса Стафилидиса, а впереди Хольтманн вернётся только к этой игре, да и то не на полный матч. Из-за кадровых проблем в обороне пришлось перейти на тройку оборонцев, и "Хоффенхайм" этим воспользовался.

Бавария

"Бавария" же даже по своим меркам начала сезон очень мощно. Стартовали с бурных побед над "РБ Лейпцигом" (5:3) в Суперкубке и "Айнтрахтом" (1:6) в первом туре, а затем спокойно на классе раскатали "Вольфсбург" (2:0) Нико Ковача. Последняя победа поразила даже больше – всё-таки в прошлом году Нагельсманн часто переусердствовал, а потом команда надолго выпадала из оптимального функционального состояния.

О Роберте Левандовски забыли довольно быстро: теперь "Бавария" запугивает всех своим гибким суперквартетом Мане-Гнабри-Мусиала-Мюллер, в котором все меняются ролями, позициями, и нехило путают соперников. Садио уже забил два мяча, Мусиала и вовсе отличался в каждом матче сезона. Атака теперь не заточена на одного человека, и для Нагельсманна это явно плюс.

У Мусиалы возникли проблемы с бедром, под вопросом и Гнабри. Так что Сане точно должен появиться со старта, а может и Коман, вернувшийся после дисквалификации. Нагельсманн обещал три изменения в составе, так что свой шанс может получить кто-то из тройки де Лигт, Гравенберх, Мазрауи. Последний вряд ли – уж больно сейчас впечатляет Павар.

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Статистика и факты

Симон Цоллер забил 2 гола в нынешнем розыгрыше Бундеслиге. За весь прошлый у него 3 мяча

"Бохум" 4 из 5 голов в кампании забил головой (лучший показатель в Бундеслиге)

Мане забил два гола, два отмененных и попал в штангу с 6 ударов в Бундеслиге

Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера, забив в 14 разных сезонах Бундеслиги

"Бавария" остаётся единственной командой, которая ещё не теряла очков в Бундеслиге

Ориентировочные составы

"Бохум": Риманн – Гамбоа, Ордец, Хайнц – Осеи-Туту, Лосилла, Штегер, Янкто – Асано – Цоллер, Хофманн

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Коман, Мюллер, Сане – Мане

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бохум – Бавария от UA-Футбол

Поражение на этой арене наверняка осталось в памяти мюнхенцев. И как бы Нагельсманн не научился распределять силы, но жалеть "Бохум" после такого никто не будет. Наоборот – вовсю будут пользоваться проблемами команды Томаса Райса в обороне на старте кампании. Ставка: азиатский гандикап -3.75 на "Баварию" с коэффициентом в районе 3.01. Пощады не ждите.