  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Бохум – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 21.08.2022
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бохум – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 21.08.2022

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Мюнхенцы должны отомстить за прошлогоднее унижение

Бохум – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 21.08.2022

Фото: Bundesliga English

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 3-й тур
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Бавария" 18:30
Трансляция – Setanta Sports

Бохум

В прошлом сезоне "Бохум" стал первой командой за полвека, забившей "Баварии" 4 гола за тайм. Та победа стала одним из главных украшений сезона для новичка, который уверенно сохранил прописку с итоговой 13-й позицией в таблице с +9 над зоной вылета.

Но в новом сезоне у команды Томаса Райса сходу возникли трудности. В первом туре обидно проиграли "Майнцу" (1:2). "Несгибаемые" и владели мячом больше, и здорово прессинговали, но Карим Онисиво и его убийственные хедеры решили исход встречи. С "Хоффенхаймом" через неделю не хватило характера – вели 0:2 с дебюта, но затем посыпались и позволили зинсхаймцам урвать победу 3:2.

Дурную шутку с Райсом сыграли травмы. "Бохуму" не хватало основных защитников Данилу Соареша и Костаса Стафилидиса, а впереди Хольтманн вернётся только к этой игре, да и то не на полный матч. Из-за кадровых проблем в обороне пришлось перейти на тройку оборонцев, и "Хоффенхайм" этим воспользовался.

Бавария

"Бавария" же даже по своим меркам начала сезон очень мощно. Стартовали с бурных побед над "РБ Лейпцигом" (5:3) в Суперкубке и "Айнтрахтом" (1:6) в первом туре, а затем спокойно на классе раскатали "Вольфсбург" (2:0) Нико Ковача. Последняя победа поразила даже больше – всё-таки в прошлом году Нагельсманн часто переусердствовал, а потом команда надолго выпадала из оптимального функционального состояния.

О Роберте Левандовски забыли довольно быстро: теперь "Бавария" запугивает всех своим гибким суперквартетом Мане-Гнабри-Мусиала-Мюллер, в котором все меняются ролями, позициями, и нехило путают соперников. Садио уже забил два мяча, Мусиала и вовсе отличался в каждом матче сезона. Атака теперь не заточена на одного человека, и для Нагельсманна это явно плюс.

У Мусиалы возникли проблемы с бедром, под вопросом и Гнабри. Так что Сане точно должен появиться со старта, а может и Коман, вернувшийся после дисквалификации. Нагельсманн обещал три изменения в составе, так что свой шанс может получить кто-то из тройки де Лигт, Гравенберх, Мазрауи. Последний вряд ли – уж больно сейчас впечатляет Павар.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Статистика и факты

  • Симон Цоллер забил 2 гола в нынешнем розыгрыше Бундеслиге. За весь прошлый у него 3 мяча
  • "Бохум" 4 из 5 голов в кампании забил головой (лучший показатель в Бундеслиге)
  • Мане забил два гола, два отмененных и попал в штангу с 6 ударов в Бундеслиге
  • Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера, забив в 14 разных сезонах Бундеслиги
  • "Бавария" остаётся единственной командой, которая ещё не теряла очков в Бундеслиге

Ориентировочные составы

"Бохум": Риманн – Гамбоа, Ордец, Хайнц – Осеи-Туту, Лосилла, Штегер, Янкто – Асано – Цоллер, Хофманн

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Коман, Мюллер, Сане – Мане

Ставки и коэффициенты

1xbet
14.5
8.7
1.2
Сделать ставку
Favbet
13.5
8.0
1.2
Сделать ставку
VBET
13.0
8.1
1.21
Сделать ставку
Parimatch
13.0
8.3
1.19
Сделать ставку

Прогноз на матч Бохум – Бавария от UA-Футбол

Поражение на этой арене наверняка осталось в памяти мюнхенцев. И как бы Нагельсманн не научился распределять силы, но жалеть "Бохум" после такого никто не будет. Наоборот – вовсю будут пользоваться проблемами команды Томаса Райса в обороне на старте кампании. Ставка: азиатский гандикап -3.75 на "Баварию" с коэффициентом в районе 3.01. Пощады не ждите.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бохум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде