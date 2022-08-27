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РБ Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 27.08.2022

Германия
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И "быки", и "волки" стартовали не лучшим образом

РБ Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 27.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 4-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 16:30
Телетрансляция – Setanta Sports

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" после вдохновляющего второго круга в начале года с Доменико Тедеско во главе неожиданно провалил старт новой кампании. "Быки" явно вошли в сезон не в лучших физических кондициях, новички не сумели сразу адаптироваться, но и сама игра выглядит вяло – хоть и не настолько ужасно, как о том говорят результаты.

Поражение от "Баварии" в Суперкубке никого не удивило (3:5). "Штутгарт" (1:1) в первом туре по игре дожимать могли, но "швабы" соскочили. Ничья с "Кёльном" (2:2) тоже не стала трагедией, учитывая тайм игры в меньшинстве. По поводу поражения от "Униона" (1:2) – так оно стало 4-м кряду с берлинцами. Контратакующая команда Урса Фишера стилистически очень неудобна для "быков", и эта проблема уже давно является хронической.

Лаймер наконец залечил травму и должен вернуться в центр поля, страдающий по ходу кампании. Может свои минуты получить и экс-волк Шлагер. Впереди похоже снова стоит ждать Тимо Вернера в компании Нкунку. И самое главное – в ворота наконец вернётся Гулачи.

Вольфсбург

"Вольфсбург" тоже идёт с двумя очками после трёх туров, но впечатление от "волков" куда печальнее. Нико Ковачу удалось прилично отбыть номер против "Баварии" (0:2) и обойтись без разгрома. Но в умениях хорвата ставить автобусы никто не и не сомневался. А вот ничьи против "Вердера" (2:2) и "Шальке" (0:0) – это несерьёзно. Причём с обоими новичками очко ещё пришлось выгрызать – Гилавоги пришлось камбечить против "музыкантов" в концовке, а Кастельсу тащить пенальти в Гельзенкирхене.

"Вольфсбург" пока очень труслив в розыгрышах от ворот. Не дорожит мячом и играет в особый вид футбола – без ворот. 49% мяч в их играх проводит в средней трети, а в последних двух матчах "волки" обошлись без голов. Хотя в отсутствии травмированных Виммера и Винда впереди команде трудно. Как и без Крузе, с которым Ковач уже успел поругаться.

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Статистика и факты

  • У Вернера 6+4 в 15 матчах против "волков"
  • Гулачи может провести 200-й матч за РБ в Бундеслиге
  • Шлагер, променявший "волков" на "быков" этим летом, пока не дебютировал за новую команду в Бундеслиге
  • "Вольфсбург" не побеждал на этой арене в 7 последних визитах
  • Обе команды ещё не побеждали в этом розыгрыше Бундеслиги

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 12 раз. У "волков" 3 победы, у "быков" – на одну больше. Ещё 5 встреч завершились вничью. На "Ред Булл Арене" заправляют хозяева. В 10 последних очных встречах "быки" на своем поле взяли 6 побед при двух ничьих.

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Ольмо – Нкунку, Вернер

"Вольфсбург": "Вольфсбург": Кастельс – Борнаув, Лакруа, Ван де Вен – Баку, Сванберг, Гилавоги, Арнольд, Отавио – Л. Нмеча, Мармуш

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вольфсбург от UA-Футбол

Обе команды не впечатляют на старте сезона. Но эта игра может стать переломной. "РБ Лейпцигу" пора приходить в себя – уж больно "волки" сейчас убоги, чтобы не побеждать их. "Вольфсбург" так плох в атаке, что игра должна закончиться сухой победой хозяев. Хотя если вдруг гостям повезёт забить первыми, автобус Ковача может похоронить РБ. Ставка: обе команды забьют – нет (коэффициент в районе 2.08).

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В статье: РБ Лейпциг Вольфсбург
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