Бундеслига, 5-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Майнц" 18:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия" многообещающе стартовала при Даниэле Фарке, не проиграв ни одной игры в стартовых четырёх турах. Новый тренер быстро привил команде любовь к владению мячом и это пошло "жеребцам" на пользу. Некоторые сомнения вызывает, что победы в сезоне Гладбах добыл, доигрывая встречу в большинстве – так было и против "Хоффенхайма" (3:1), и против "Герты" (1:0). Была также неприятная концовка в Гельзенкирхене, где верная победа закончилась одним набранным пунктом против "Шальке".

Но в отличии от своего периода в "Норвиче", Фарке больше не выглядит догматиком, и научился обращаться и к плану Б. Так было в игре с "Баварией" (1:1) в прошлом туре, в которой мюнхенцы впервые оступились в сезоне. Это вряд ли случилось без гениального перфоманса Яна Зоммера, но по своим меркам БМ защищались качественно, особенно в первый час, и совсем не потерялись в игре вторым номером.

Перед игрой с "Майнцем" Фарке снова не может рассчитывать на пару фулбеков Бенсебайни и Лайнер. Первый залёг с гриппом, второй только вернулся к тренировкам после травмы. Скалли и Нетц должны достойно их заменить, хотя их атакующий вклад, конечно, менее существенный. Юлиан Вайгль, подписанный под трансферный дедлайн, должен улучшить циркуляцию мяча в опорной зоне и может решить некоторые проблемы Гладбаха, но тренер вряд ли пустит новичка сразу в бой.

Майнц

"Майнц" в первые три тура держался молодцом. В классической контратакующей манере выиграли 1:2 в гостях и у "Бохума", и у "Аугсбурга". Удивительным образом даже аутсайдерам команда Бо Свенссона отдала мяч, чтобы выманивать соперника на себя и жалить в острых выпадах. Тут свою роль сыграл и фактор выездных матчей – даже отпетые слабаки при родных трибунах начинают играть агрессивнее.

Потеря очков случилась с близнецами из "Униона", с которым была раскатана унылая безголевая ничья. Команды с радостью отдавали друг другу инициативу, но никто не решался оголить тылы. А вот многострадальный "Байер" "карнавальники" пытались взять врасплох, пошли шашками наголо, и получили 3 безответных мяча в свои ворота.

Лучший бомбардир прошлого сезона (11 голов) Йонатан Буркардт пока молчит, и без его привычной энергии вертикальным атакам "Майнца" часто не хватает остроты. Маркус Ингвартсен травмирован, так что Кариму Онисиво вновь придётся довольствоваться дуэтом с Буркардтом.

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Статистика и факты

19 сейвов Зоммера в прошлом туре – новый рекорд Бундеслиги

"Боруссия" повторила свой лучший старт (8 очков в 4 турах) с сезона 1987/88

"Боруссия" выиграла 4 последних домашних игры

"Майнц" выиграл 3 последних выездных игры с идентичным счётом 1:2

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 32 раза. У "Боруссии" 14 победы, у "Майнца" – 8. Ещё 10 встреч завершились вничью. В прошлом сезоне было зафиксировано две ничьи 1:1, а годом ранее команды обменялись минимальными победами на выезде.

Ориентировочные составы

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Нетц – Коне, Крамер – Хофманн, Нойхаус, Плеа – Тюрам

"Майнц": Центнер – Ляйтш, Хак, Белль – Мартин, Кор, Штах, Видмер – Онисиво, Буркардт

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Майнц от UA-Футбол

Контратакующая манера "Майнца" – это как раз то, что может подчеркнуть слабости нынешней "Боруссии", одержимой владением мячом, но ещё находящейся в начальной точки своей стилистической эволюции. Сценарий можно спрогнозировать следующий: гости в 3-й раз в 4-х матчах сезона выйдет вперёд в первом тайме, а "Боруссия" к концу игры по классике дожмёт как минимум ничью – в последние 20 минут Гладбах всегда много забивает. Ставка: команда 1 проигрывала по ходу матча + ничья в итоге с коэффициентом 6.5. Главное Тюраму не перестараться в концовке.