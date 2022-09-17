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Аугсбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 17.09.2022

Германия
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Мюнхен уже три тура без побед

Аугсбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 17.09.2022

Фото: Bundesliga English

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 7-й тур
Аугсбург, "WWK Арена"
"Аугсбург" – "Бавария" 16:30
Трансляция – Setanta Sports

Аугсбург

В прошлую пятницу "Аугсбург" прервал серию из трёх поражений выездной победой над "Вердером" (0:1). Минимальную победу над новичком принёс второй мяч Эрмедина Демировича в сезоне. Боснийский форвард уже повторил планку результативности минувшей кампании в составе "Фрайбурга" – там от него ждали скорее работы на команду, нежели голов. Также команде Энрико Масен месяц назад каким-то чудом удалось выиграть на "БайАрене" (1:2), уступив "Байеру" в четыре раза по количеству ударов, и в три по ожидаемым голам.

А вот в родных стенах "Аугсбург", традиционно очень домашняя команда, пока проваливается. Три матча и три поражения – "Фрайбургу" без боя (0:4), "Майнцу" (1:2) и даже слабенькой "Герте" (0:2). Таким образом "Аугсбург" впервые со своего промоушена в 2011-м году не смог победить ни в одном из трёх домашних игр сезона.

Бавария

"Бавария" в последнее время была сосредоточена на еврокубковых баталиях, немного застопорившись во внутреннем чемпионате. После блестящей победы над "Интером" (0:2) в прошлый мидвик последовали 3 очка и в матче с "Барселоной" (2:0), хотя новая команда Роберта Левандовски и создала коллективу Нагельсмана немало проблем.

В то же время в Бундеслиге "Бавария" впервые с 2009-го года не смогла выиграть три тура кряду. Привет от Яна Зоммера с 19 сейвами, низкого блока "Униона" и "Штутгарта", с которым Нагельсманн перегнул с экспериментами.

В матче с "Барсой" мюнхенцы потеряли Бенжамена Павара и автора первого гола в игре Люку Эрнандеса. Основных защитников должны заменить летние новички Мазрауи и де Лигт. Также в лазарете остаётся Кингсли Коман. Выход Горецки на второй тайм с "блауграной" изменил игру "Баварии", так что возможно мы вновь увидим его вместо Забитцера. Вопрос только по кондициям Леона.

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Статистика и факты

  • Нойер может сравнять с Зеппом Майером по количеству матчей в Бундеслиге (сейчас 473)
  • Мусиала – лучший голеадор "Баварии" в Бундеслиге и самый результативный полузащитник чемпионата (4 гола в 6 матчах)
  • "Бавария" трижды кряду сыграла вничью впервые с весны 2009-го года
  • "Аугсбург" впервые со своего промоушена в 2011-м году не смогли победить ни в одном из трёх домашних игр сезона

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 22 раза. У "Баварии" 17 побед, у "Аугсбурга" – всего 3. Ещё две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне команды обменялись минимальными домашними победами (2:1 и 1:0).

Ориентировочные составы

"Аугсбург": Гикевич – Бауэр, Гауэлеу, Гумны – Педерсен, Майер, Груэсо, Реджбечай, Яго – Демирович, Бериша

"Бавария": Нойер – Мазрауи, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Мане

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Аугсбург – Бавария от UA-Футбол

"Бавария" обязана возвращаться к победам. Иначе на совпадения все эти ничьи уже будет не списать. В победе Мюнхена не сомневаемся, но ставим не на результат. Лерой Сане в последние недели стал реальным лидером атаки команды, забил по голу "Интеру" и "Барсе" и дико бесился, когда его заменили в прошлой игре. Сане хочет стать лидером этой команды и снова будет нацелен на ворота. Ставка: гол Сане с коэффициентом 2.00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аугсбург
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