Бундеслига, 7-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия М

"Боруссия" идёт 8-й по итогам первых шести туров. Серия из трёх матчей без побед вызывает некоторую критику, но на самом деле старт сезона выдался весьма обнадёживающим для коллектива Даниэля Фарке. Экс-тренер "Норвича" прививает команде позиционный футбол, в рамках которого уже виден прогресс.

Контратакующий "Майнц" ожидаемо стал проблемой, поэтому матч был проигран, хоть счёт 0:1 и не отображает то, что происходило на поле. Ничья с "Баварией" неделей ранее стала прекрасным результатом, хоть и не обошлось без рекордных 19 сейвов Яна Зоммера. Всего у швейцарца 38 отраженных удара в Бундеслиге и ожидаемое первое место в данной категории. Была и солидная игра против "Фрайбурга" на прошлых выходных, завершившаяся без голов. В ней "Боруссия" показала, что их оборона надёжна и с точки зрения игры со стандартов.

Особенно поразил Юлиан Вайгль, дебютировавший в старте после возвращения в Бундеслигу. К сожалению, дуэта Вайгля и Нойхауса мы в субботу не увидим – Флориан травмировался в прошлом туре. Ровно как и Алассан Плеа. Его должен заменить капитан Ларс Штиндль. Итакура также в лазарете – ещё одна серьёзная потеря.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" абсолютно провально начал сезон, выиграв лишь одну встречу из стартовых пяти в Бундеслиге. После 4:0 от "Айнтрахта" и 1:4 от "Шахтёра" в Лиге Чемпионов боссы клуба не нашли другого варианта, кроме как отправить Доменико Тедеско в отставку. Молодой тренер потерял контроль как над раздевалкой, так и над происходящим на поле – ставка на позиционный футбол не сработала, РБ утратил привычную вертикальность и совсем заглох в атаке.

Мгновенное преображение произошло после прихода на тренерский мостик Марко Розе. Экс-тренер Гладбаха начал с разгрома ещё одних своих бывших работодателей – "Боруссия" Дортмунд (3:0) стала жертвой мощного прессинга и острейший контратак, так и не найдя никаких ответов на игру "красных быков". Мощный перфоманс был и против мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов, но два поздних гола европейских чемпионов лишили "Лейпциг" возможности набрать первое очко в группе.

Есть кадровые проблемы и у "красных быков". Конрад Лаймер всё ещё отсутствует, и их моторная пара со Шлагером вынуждена будет распасться. Хайдара сможет дать нужную динамику, но не продвижение мяча на дриблинге, а Кампль продвижение через пас, но не желанный объём работы. Серьёзной проблемой станет отсутствие Симакана, ведь вместе с ним выбыл и резервист Хальстенберг. Впереди в роли связующего звена будет использован Форсберг, ведь Дани Ольмо также имеет проблемы со здоровьем.

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Статистика и факты

Маркус Тюрам забил 3 гола в 6 матчах сезона

Гладбах имеет вторую лучшую оборону Бундеслиги (5 пропущенных)

Зоммер отразил 87.5% ударов по своим воротам (лучший в лиге)

Нкунку поучаствовал в 4 из 9 голов РБ в Бундеслиге этого сезона

Розе два сезона возглавлял Гладбах

Лейпциг выиграл все матчи Бундеслиги, в которых забивал Собослаи (6 матчей)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 12 раз. У "РБ Лейпциг" 7 побед, у "Боруссии" – всего две. Ещё три встречи завершились вничью. В прошлом сезоне "красные быки" дома разгромили "Боруссию" 4:1, но в Менхенгладбахе их ждала вендетта со счётом 3:1.

Ориентировочные составы

"Боруссия М": Зоммер – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Вайнгль, Крамер – Хофманн, Тюрам, Штиндль

"РБ Лейпциг": Гулачи – Хенрикс, Орбан, Диалло, Раум – Кампль, Шлагер – Нкунку, Форсберг, Собослаи – Вернер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Обе команды имеют серьёзные кадровые трудности, но у "РБ Лейпциг" хотя бы есть глубина состава для того, чтобы замаскировать проблемы. Фарке затеял перестройку команды, но у него хотя бы была предсезонка, в отличии от Розе, который успел провести всего две игры у руля команды. Ждём перестраховки от Гладбаха – нули с "Фрайбургом" показали, что Фарке хоть и хочет доминировать, но в ущерб результата он действовать не станет. Ставка: тотал ниже 3 с коэффициентом 1.91.